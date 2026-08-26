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প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা পেলেন আশিক চৌধুরী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা পেলেন আশিক চৌধুরী
চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন। ফাইল ছবি

ইনভেস্ট বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুনকে (আশিক চৌধুরী) প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা দিয়েছে সরকার। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গতকাল মঙ্গলবার রাতে এক প্রজ্ঞাপনে জানিয়েছে, ইনভেস্ট বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান পদে আশিক চৌধুরী প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা, বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এবং পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষ (পিপিপিএ) একীভূত করে গত ২০ আগস্ট ইনভেস্ট বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ গঠন করে সরকার।

বিগত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ পান আশিক চৌধুরী। বিনিয়োগসংক্রান্ত তিনটি সংস্থা একীভূত করে নতুন কর্তৃপক্ষ গঠনের পর সম্প্রতি আশিক চৌধুরীকে নবগঠিত ওই কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান পদে এক বছরের চুক্তিতে নিয়োগ দেয় সরকার।

বিষয়:

মন্ত্রিপরিষদপ্রজ্ঞাপনপ্রতিমন্ত্রী
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