জাতীয় পতাকার ব্যবহারে বিধি মানা হচ্ছে কি না, খতিয়ে দেখবে কমিটি

সরকারি দপ্তর ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থার কর্মকর্তাদের চেয়ারের পেছনে জাতীয় পতাকা প্রদর্শনে বিধি মানা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। এই সংক্রান্ত রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আজ মঙ্গলবার বিচারপতি আহমেদ সোহেল ও বিচারপতি এস এম ইফতেখার উদ্দিন মাহমুদের বেঞ্চ রুলসহ এ আদেশ দেন।
বিচার বিভাগীয় একজন কর্মকর্তা, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে ৬০ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব এ বিষয়ে প্রতিবেদন দেবেন।
সরকারি দপ্তর ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থার কর্মকর্তাদের চেয়ার ও সোফার পেছনে জাতীয় পতাকা প্রদর্শনে ১৯৭২ সালের জাতীয় সংগীত, পতাকা ও প্রতীক আদেশ এবং পতাকা বিধিমালার পরিপন্থী দাবি করে আইনজীবী মো. শরীফ সরকার রিটটি করেন। রিটের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী সানজীদ সিদ্দিকী। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল খাঁন জিয়াউর রহমান।
সানজীদ সিদ্দিকী বলেন, চেয়ার ও সোফার পাশে ও পেছনে পতাকা ব্যবহার কেন আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত হবে না, তা জানতে চেয়ে রুলও জারি করেছেন হাইকোর্ট।
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