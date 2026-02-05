মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপারসন হলেন বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী

অবশেষে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপারসন ও চারজন কমিশনার নিয়োগ দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি তাঁদের নিয়োগ দিয়েছেন।
আজ বৃহস্পতিবার লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগ এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। প্রায় দেড় বছর ধরে নিষ্ক্রিয় ছিল এই কমিশন।
হাইকোর্টের সাবেক বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপারসন হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। তিনি গুম-সংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের প্রধান ছিলেন।
গুম-সংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের সদস্য মো. নূর খান ও নাবিলা ইদ্রিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মো. শরীফুল ইসলাম ও মানবাধিকারকর্মী ইলিরা দেওয়ান কমিশনার পদে নিয়োগ পেয়েছেন।
২০২৪ সালে গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ওই বছরের নভেম্বরে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা পদত্যাগ করেন। এর পর থেকে কার্যত কমিশনের কার্যক্রম নিষ্ক্রিয় ছিল।
পরে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ প্রণয়ন করে সরকার। ওই অধ্যাদেশের আলোকে কমিশনের চেয়ারপারসন এবং কমিশনার নিয়োগ দিতে বাছাই কমিটি করা হয়। ওই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে নতুন কমিশন গঠন করলেন রাষ্ট্রপতি।
সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার, অংশগ্রহণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার অঙ্গীকার চেয়েছে ডিস্যাবিলিটি রাইটস ওয়াচ (ডিআরডব্লিউ)।১৬ মিনিট আগে
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের জন্য ঘোষিত ১০ ফেব্রুয়ারির ছুটি নিয়ে নতুন সিদ্ধান্ত জানিয়েছে সরকার। যেসব কলকারখানা এই ছুটি কার্যকর করবে, তারা চাইলে পরবর্তীকালে সুবিধাজনক সময়ে শ্রমিকদের দিয়ে এক দিন কাজ করিয়ে সেই ছুটি পুষিয়ে নিতে পারবে।৩৪ মিনিট আগে
রাষ্ট্রীয় নির্যাতন বা গুমের শিকার ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণসহ পুনর্বাসনের অধিকার কার্যকরভাবে নিশ্চিত করতে নির্যাতন; অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ১৪(১)-এর বিষয়ে বাংলাদেশের দেওয়া ডিক্লারেশন প্রত্যাহারের প্রস্তাব জাতিসংঘে গৃহীত হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট-২০২৬ সামনে রেখে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে দেশব্যাপী সুসংগঠিত প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী। এর অংশ হিসেবে আজ বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) টাঙ্গাইল জেলা স্টেডিয়ামে এক বর্ণাঢ্য...২ ঘণ্টা আগে