জাতীয়

শৃঙ্খলা-নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিতের প্রধান ভিত্তি: আনসার মহাপরিচালক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট-২০২৬ সামনে রেখে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে দেশব্যাপী সুসংগঠিত প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী। এর অংশ হিসেবে আজ বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) টাঙ্গাইল জেলা স্টেডিয়ামে এক বর্ণাঢ্য প্রস্তুতিমূলক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ। তিনি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।

মহাপরিচালক তাঁর বক্তব্যে দায়িত্ব পালনকারী সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ও ঐক্য সুদৃঢ়করণ, সম্মিলিত শক্তির কার্যকর প্রয়োগ এবং সর্বোচ্চ পেশাদারত্ব বজায় রেখে যেকোনো ধরনের অনিয়ম ও আগ্রাসন প্রতিহত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, ‘মৌলিক প্রশিক্ষণের আলোকে ঐক্য, শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনই একটি সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করার প্রধান ভিত্তি।’

সমাবেশটি একই সময়ে জায়ান্ট স্ক্রিনের মাধ্যমে রাজশাহী, নওগাঁ ও ময়মনসিংহ জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের জন্য সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। এতে এসব জেলার সদস্যরাও একযোগে মহাপরিচালকের দিকনির্দেশনা গ্রহণ করেন।

মহাপরিচালক আরও বলেন, ‘বাহিনীর ধারাবাহিক প্রস্তুতিমূলক সমাবেশের মূল উদ্দেশ্য হলো দায়িত্ব পালনকারী সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ, ঐক্য ও সচেতনতা আরও জোরদার করা। জাতীয় নির্বাচনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল দায়িত্ব নিঃসন্দেহে চ্যালেঞ্জিং; তবে সম্মিলিত প্রস্তুতি ও দায়িত্ববোধ সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা রাখে।’ তিনি উল্লেখ করেন, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত ১৩ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্যের সম্মিলিত শক্তিই যেকোনো অনিয়ম ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিরোধে রূপ নেবে।

১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করে আসছে উল্লেখ করে মহাপরিচালক বলেন, ‘আজ দেশের মানুষ একটি অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের প্রত্যাশায় এই বাহিনীর দিকে তাকিয়ে আছে। সেই প্রত্যাশা পূরণে আনসার ও ভিডিপি সদস্যরা বাহিনীর ঐতিহ্যকে আরও সমৃদ্ধ করবেন।’

ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব পালনের সময় নির্ধারিত পোশাক, ব্যক্তিগত সরঞ্জামাদির সুরক্ষা, খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলাবোধ বজায় রাখার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন মহাপরিচালক। তিনি বলেন, এতে জনগণের কাছে বাহিনীর গ্রহণযোগ্যতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

সমাবেশের শেষ পর্যায়ে তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন, ‘অপশক্তির প্রভাবমুক্ত রেখে জাতিকে একটি স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দেওয়া পবিত্র দায়িত্ব। আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী অতীতের মতোই এই রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে অটল থাকবে।’

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিনির্বাচনআনসারজাতীয় নির্বাচনত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
