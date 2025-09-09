নেপালের সহিংসতার শান্তিপূর্ণ সমাধান চায় বাংলাদেশ: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নেপালের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকার। সেখানে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক জানিয়ে নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা এবং আহত ব্যক্তিদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছে।
আজ মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে দেওয়া বিবৃতিতে বিষয়টি জানানো হয়।
বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশ সরকার নেপালের পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। নেপালে প্রাণহানির মর্মান্তিক ঘটনায় বাংলাদেশ গভীর শোক প্রকাশ করছে। পাশাপাশি নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা এবং আহত ব্যক্তিদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছে।
বাংলাদেশ আশা করে, সব পক্ষ সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন করবে এবং যেকোনো মতপার্থক্য শান্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করবে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, নেপালের দীর্ঘদিনের বন্ধু ও প্রতিবেশী হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বাস করে, নেপালের সহনশীল জনগণ শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।
এর আগে নেপালে সহিংস পরিস্থিতির মধ্যে বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য জরুরি নির্দেশনা জারি করে কাঠমান্ডুতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস। আজ মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে তারা জানায়, বাংলাদেশের নাগরিক যাঁরা নেপালে অবস্থান করছেন, তাঁদের বাইরে বের না হওয়ার এবং ভ্রমণ-ইচ্ছুক ব্যক্তিদের আপাতত নেপাল ভ্রমণ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
প্রসঙ্গত, নেপালে সরকারের দুর্নীতি এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধের প্রতিবাদে গতকাল সোমবার তরুণদের বিক্ষোভে পুলিশের গুলিতে অন্তত ১৯ জন নিহত হন। আহত হন আরও অনেকে। একপর্যায়ে বিক্ষোভকারীরা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে পার্লামেন্ট ভবনে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করেন। মন্ত্রীদের বাসভবনেও তাঁরা আগুন ধরিয়ে দেন। ভাঙচুর চালান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাঠমান্ডুতে কারফিউ জারি করা হয়। মোতায়েন করা হয় সেনাবাহিনী।
এদিকে তরুণদের ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে আজ নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা অলি পদত্যাগ করেছেন। তবে তাঁর পদত্যাগের পরও বিভিন্ন সরকারি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত ২২ জন নিহতের খবর পাওয়া গেছে।
