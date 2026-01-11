Ajker Patrika
শেখ হাসিনার সহকারী একান্ত সচিব লিকুর স্ত্রীর ১০ তলা ভবন ক্রোক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: সংগৃহীত

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহকারী একান্ত সচিব-২ গাজী হাফিজুর রহমান লিকুর স্ত্রী রহিমা আক্তারের নামে থাকা একটি ১০ তলা ভবন ক্রোকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ গজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নির্দেশ দেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ নির্দেশ দেন। দুদকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) তানজির আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

দুদকের আবেদনে বলা হয়েছে, কমিশনের সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা-১ এ গত বছরের ১৩ জানুয়ারি দায়ের করা মামলার আসামি রহিমা আক্তার। মামলাটি দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ (সংশোধিত ২০১৯) অনুযায়ী অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদ সংক্রান্ত।

তদন্তের অংশ হিসেবে গত বছরের ১৬ জুলাই আদালত রহিমা আক্তারের নামে থাকা জমি ক্রোকের নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, ক্রোক করা জমির ওপর ‘গাজী ভবন’ নামে একটি ১০ তলা ভবন নির্মিত রয়েছে, যেখানে মোট ২৯টি ফ্ল্যাট আছে।

দুদকের আবেদনে বলা হয়, কেরানীগঞ্জের মধ্যেরচর/বালুরচর এলাকায় মধু হাজী রিভারভিউ হাউজিং প্রকল্পের ০৭ নম্বর রোডে অবস্থিত ভবনটি বিভিন্ন দাগ ও খতিয়ানের আওতাভুক্ত জমির ওপর নির্মিত। ভবনটির আনুমানিক মূল্য প্রায় ২৯ কোটি ৪৮ লাখ ৫৪ হাজার ৭২৭ টাকা। মামলা তদন্তকালে গোপন সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্ত রহিমা আক্তার ভবনটির মালিকানা হস্তান্তরের চেষ্টা করছিলেন। সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে ভবনটি ক্রোক করা প্রয়োজন।

