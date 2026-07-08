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জাতীয়

সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ তাহের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ তাহের
সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের। ফাইল ছবি

বিরোধী দলীয় উপনেতা ও কুমিল্লা-১১ আসনের সংসদ সদস্য সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহেরকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি করা হয়েছেন। আজ বুধবার জাতীয় সংসদের বৈঠকে সংসদ নেতার পক্ষে চিফ হুইপ মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম ১৫ সদস্যের এ কমিটি গঠনের প্রস্তাব তোলেন। পরে তা সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়।

ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামালের সভাপতিত্বে বৈঠকে চিফ হুইপ বলেন, সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদ এবং সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৪ বিধি অনুযায়ী, ২৩৩ বিধিতে বর্ণিত কাজ ও দায়িত্ব পালনের জন্য সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হচ্ছে। এরপর তিনি আসনের সংসদ সদস্য সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহেরের নাম ঘোষণা করেন।

কমিটির সদস্যরা হলেন—ঢাকা-২ আসনের সংসদ সদস্য আমানউল্লাহ আমান, লক্ষ্মীপুর-৪ আসনের এ বি এম আশরাফ উদ্দিন নিজান, গাজীপুর-৫ আসনের এ কে এম ফজলুল হক মিলন, ভোলা-২ আসনের মোহাম্মদ হাফিজ ইব্রাহিম, নোয়াখালী-১ আসনের এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন, চাঁদপুর-২ আসনের মোহাম্মদ জালালউদ্দিন, ময়মনসিংহ-৭ আসনের মো. মাহবুবুর রহমান, খুলনা-৪ আসনের এস কে আজিজুল বারী হেলাল, দিনাজপুর-১ আসনের মোহাম্মদ মনজুরুল ইসলাম, নওগাঁ-৩ আসনের ফজলে হুদা, ময়মনসিংহ-৫ আসনের মোহাম্মদ জাকির হোসেন, ঢাকা-৪ আসনের সৈয়দ জয়নুল আবেদিন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মো. রুহুল আমিন এবং কুড়িগ্রাম-১ আসনের মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম।

সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সংসদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কমিটি। রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয়, নিরীক্ষা আপত্তি এবং সরকারি হিসাবের জবাবদিহির বিষয়গুলো এই কমিটির কাজের সঙ্গে যুক্ত। বাজেট পাসের পর সরকারি অর্থ কীভাবে ব্যয় হচ্ছে, নিরীক্ষায় কী অনিয়ম ধরা পড়ছে এবং মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলো সেসব বিষয়ে কী জবাব দিচ্ছে, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জায়গা হিসেবে এই কমিটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

তবে কমিটি গঠনের পর এখন মূল প্রশ্ন হবে, এটি কত দ্রুত কাজ শুরু করে এবং অমীমাংসিত নিরীক্ষা আপত্তি, অনিয়ম ও সরকারি অর্থ ব্যবহারের জবাবদিহি কতটা কার্যকরভাবে সামনে আনতে পারে।

বিষয়:

জাতীয় সংসদবৈঠকজামায়াতে ইসলামীসংবিধানডেপুটি স্পিকার
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