Ajker Patrika
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জাতীয়

এজলাস সংকট নিরসনে তালিকা চেয়েছে আইন মন্ত্রণালয়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
এজলাস সংকট নিরসনে তালিকা চেয়েছে আইন মন্ত্রণালয়

অধস্তন আদালতের এজলাস ও খাসকামরার সংকট নিরসনে তালিকা চেয়েছে আইন মন্ত্রণালয়। আজ বুধবার আইন মন্ত্রণালয় থেকে সকল জেলা ও দায়রা জজ এবং চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের এই বিষয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

আইন মন্ত্রণালয়ের চিঠিতে বলা হয়েছে, সম্প্রতি দেশব্যাপী প্রায় ৩৭৮টি নতুন আদালত সৃজন করা হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন জেলার বিদ্যমান অবকাঠামোতে স্থান সংকুলান না হওয়ায় নতুন আদালতের বিচারকগণ এজলাস শেয়ারিং করে বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। যা মামলার দ্রুত নিষ্পত্তিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

চিঠিতে বলা হয়, নতুন আদালত ভবন নির্মাণ একটি দীর্ঘমেয়াদি ও সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। এই জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিদ্যমান আদালত ভবনগুলোর সক্ষমতা অনুযায়ী সেগুলোর ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ অথবা অভ্যন্তরীণ রূপান্তরের মাধ্যমে নতুন এজলাস ও খাসকামরা তৈরি করা দ্রুততম সমাধান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

তাই, নতুন আদালতসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় এজলাস ও খাসকামরা নিশ্চিতকল্পে বিদ্যমান আদালত ভবনের সক্ষমতা অনুযায়ী ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ বা রূপান্তরের প্রয়োজনীয় প্রাক্কলন সংশ্লিষ্ট গণপূর্ত বিভাগ দ্বারা প্রস্তুত করে জরুরি ভিত্তিতে প্রেরণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।

উল্লেখ্য, গত ১০ জুন দৈনিক আজকের পত্রিকায় ‘ভাগাভাগি করে চলে বিচার’ শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে ২৪১টি এজলাস সংকটের কথা উল্লেখ করা হয়। এরপরই নড়েচড়ে বসেন সংশ্লিষ্টরা।

বিষয়:

আইন মন্ত্রণালয়মামলাবিচারকআদালত
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