Ajker Patrika
জাতীয়

তিন দিনের সফরে রাশিয়ার পথে পররাষ্ট্রমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৭ জুন ২০২৬, ০৮: ৫৩
তিন দিনের সফরে রাশিয়ার পথে পররাষ্ট্রমন্ত্রী
ড. খলিলুর রহমান। ফাইল ছবি

তিন দিনের সফরে রাশিয়ার উদ্দেশে ঢাকা ছেড়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান।

আজ রোববার সকালে তিনি ঢাকা ছেড়েছেন বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির তাঁর সঙ্গে রয়েছেন।

৯ জুন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দেশে ফেরার কথা রয়েছে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর এটি খলিলুর রহমানের বিদেশে প্রথম রাষ্ট্রীয় সফর। এই সফরে দ্বিপক্ষীয় বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের আসন্ন অধিবেশনসহ আন্তর্জাতিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

মস্কো সফরের দ্বিতীয় দিনে খলিলুর রহমানের রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে।

২০১৯ সালের এপ্রিলে দ্বিপক্ষীয় সফরে রাশিয়ায় গিয়েছিলেন তখনকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। এরপর ২০২৩ সালে ঢাকা সফরে এসেছিলেন রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ। আব্দুল মোমেনের রাশিয়া সফরের সাত বছর পর দেশটিতে সফরে গেলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

বিষয়:

রাশিয়াপররাষ্ট্রমন্ত্রীপররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
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