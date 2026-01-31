Ajker Patrika
জাতীয়

বিদ্যুৎহীন ভোটকেন্দ্রে বসেছে সৌর প্যানেল ও জেনারেটর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিদ্যুৎহীন ভোটকেন্দ্রে বসেছে সৌর প্যানেল ও জেনারেটর
ফাইল ছবি

বিদ্যুৎ সুবিধার আওতার বাইরে থাকা ভোটকেন্দ্রগুলোতে ১২ ফেব্রুয়ারির ভোটের জন্য আগেই বিকল্প বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে বলে বিতরণ কোম্পানিগুলোর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে। বিদ্যুৎ-সংযোগ না থাকা ভোটকেন্দ্রগুলোতে জেনারেটর, সৌরবিদ্যুৎ বা স্থানীয় বিকল্প উদ্যোগে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

প্রায় সারা দেশ এখন বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতায়। তবে খুব দুর্গম এলাকার যেসব ভোটকেন্দ্রে বিদ্যুৎ-সংযোগ নেই, সেখানে সিসি ক্যামেরা বসানোর প্রয়োজনে বিদ্যুৎ-সংযোগ নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন বিদ্যুৎ উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান।

এবারের জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট গ্রহণের জন্য সারা দেশে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের ভবনে ৪২ হাজার ৭৬১টি ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এগুলোর মধ্যে ২১ হাজার ৯৪৬টি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ ভোটকেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে।

যোগাযোগ করা হলে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড পিডিবির মহাব্যবস্থাপক (বাণিজ্য) মো. নুরুল আবছার বলেন, ‘বিদ্যুৎ সুবিধার আওতার বাইরে থাকা কেন্দ্রগুলোতে বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। যেসব স্থাপনায় নতুন সংযোগ দেওয়া সম্ভব, সেখানে অস্থায়ী ভিত্তিতে সংযোগ দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনের পর সেই সংযোগ প্রত্যাহার করা হবে। এ ছাড়া সংযোগ দেওয়া সম্ভব নয় এমন চারটি ভোটকেন্দ্রে বহনযোগ্য জেনারেটর বসানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটি কেন্দ্রে বসানো হয়েছে সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল। সব মিলিয়ে পিডিবির আওতায় থাকা ২৩টি ভোটকেন্দ্রে বিদ্যুৎ-সংযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ সুবিধার বাইরে থাকা কেন্দ্রগুলোতে বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। যেসব স্থাপনায় নতুন সংযোগ দেওয়া সম্ভব, সেখানে অস্থায়ী ভিত্তিতে সংযোগ দেওয়া হয়েছে। মো. নুরুল আবছার মহাব্যবস্থাপক (বাণিজ্য), পিডিবি

তিন পার্বত্য জেলায়ও পিডিবির আওতাভুক্ত ১১৬টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে। এসব কেন্দ্রে সংযোগ নিশ্চিত করতে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

সরকারের পক্ষ থেকে সারা দেশে মোট ৩২৫টি ভোটকেন্দ্রে বিদ্যুৎ-সংযোগ না থাকার বিষয়টি চিহ্নিত করা হয়েছিল। এসব ভোটকেন্দ্র রয়েছে পিডিবি ছাড়াও বিভিন্ন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি ও নর্থ জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির আওতাভুক্ত এলাকায়।

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের পরিচালক (কারিগরি) পরিতোষ সূত্রধর বলেন, ‘সারা দেশের ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতাভুক্ত এলাকায় মোট ১৩০টি ভোটকেন্দ্র বিদ্যুৎ-সুবিধার বাইরে ছিল। এসব কেন্দ্রে ইতিমধ্যে বিকল্প ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। কোথাও নতুন সংযোগ দেওয়া হয়েছে। যেখানে সংযোগ দেওয়া সম্ভব নয়, সেখানে জেনারেটর ও সৌরবিদ্যুতের মাধ্যমে ব্যবস্থা করা হয়েছে।’

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির নির্বাহী পরিচালক (পরিচালন) জ্যোতিষ চন্দ্র রায় জানান, তাঁর কোম্পানির আওতাভুক্ত এলাকায় ২৮টি ভোটকেন্দ্র বিদ্যুৎ-সুবিধার বাইরে ছিল। সেগুলোতে বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিষয়:

বিদ্যুৎছাপা সংস্করণসৌরবিদ্যুৎভোট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শেরপুরে জামায়াত নেতা নিহতের ঘটনায় ২৩৪ জনকে আসামি করে মামলা

শেরপুরে জামায়াত নেতা নিহতের ঘটনায় ২৩৪ জনকে আসামি করে মামলা

জুলাইয়ের মধ্যেই ফতুর হয়ে যাবে জাতিসংঘ—মহাসচিবের সতর্কবার্তা

জুলাইয়ের মধ্যেই ফতুর হয়ে যাবে জাতিসংঘ—মহাসচিবের সতর্কবার্তা

মেঝেতে স্ত্রীর লাশ, বিছানায় পড়ে ছিলেন আহত সাংবাদিক

মেঝেতে স্ত্রীর লাশ, বিছানায় পড়ে ছিলেন আহত সাংবাদিক

থানায় জিডি করলেন বিসিবি সভাপতি

থানায় জিডি করলেন বিসিবি সভাপতি

তারেক রহমানের কাছে যা চাইলেন আবু সাঈদের বাবা

তারেক রহমানের কাছে যা চাইলেন আবু সাঈদের বাবা

সম্পর্কিত

বিদ্যুৎহীন ভোটকেন্দ্রে বসেছে সৌর প্যানেল ও জেনারেটর

বিদ্যুৎহীন ভোটকেন্দ্রে বসেছে সৌর প্যানেল ও জেনারেটর

নির্বাচনের আগের মাসে বেড়েছে গণপিটুনি, কারা হেফাজতে মৃত্যু: এমএসএফ

নির্বাচনের আগের মাসে বেড়েছে গণপিটুনি, কারা হেফাজতে মৃত্যু: এমএসএফ

জাতীয় নির্বাচনে আসছেন ৩৩০ আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক

জাতীয় নির্বাচনে আসছেন ৩৩০ আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ আমলে নেয়নি সরকার, নতুন খসড়া নিয়ে টিআইবির উদ্বেগ

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ আমলে নেয়নি সরকার, নতুন খসড়া নিয়ে টিআইবির উদ্বেগ