খুলনা, বরিশাল ও সিলেটে নতুন বিভাগীয় কমিশনার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
খুলনা, বরিশাল ও সিলেটে নতুন বিভাগীয় কমিশনার নিয়োগ দিয়েছে সরকার।

তিন বিভাগে নতুন বিভাগীয় কমিশনার নিয়োগ দিয়ে আজ বুধবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. আবদুল্লাহ হারুন খুলনা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব খলিল আহমেদ বরিশাল এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থান অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. মশিউর রহমান সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার পদে নিয়োগ পেয়েছেন।

