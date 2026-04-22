Ajker Patrika
জাতীয়

দয়া করে আমাকে মহামান্য বলবেন না: সংসদ সদস্যকে প্রধানমন্ত্রী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২২ এপ্রিল ২০২৬, ১৮: ৫২
সংসদে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

জাতীয় সংসদে এক সংসদ সদস্য তাঁর বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ‘মহামান্য প্রধানমন্ত্রী’ হিসেবে সম্বোধন করলে, প্রধানমন্ত্রী তাঁকে শব্দটি ব্যবহার না করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

আজ বুধবার অধিবেশনে এক সদস্য বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন, ‘আমি মহামান্য প্রধানমন্ত্রীকে নিজে এ প্রশ্ন করতে পারায় নিজেকে ধন্য মনে করছি।’

এ সময় জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘মাননীয় সংসদ সদস্যকে একটি অনুরোধ করতে চাইব, আপনি আমাকে যখন অ্যাড্রেস করেছেন ‘‘মহামান্য’’ শব্দটি মনে হয় ব্যবহার করেছেন। দয়া করে আমাকে এরপর অ্যাড্রেস করার সময় কখনো এই কথাটি আর বলবেন না।’

বিষয়:

সংসদতারেক রহমানপ্রধানমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

