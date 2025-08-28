Ajker Patrika
চীন সফর শেষে দেশে ফিরেছেন সেনাপ্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৭: ১২
সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার–উজ–জামান। ছবি: সংগৃহীত
চীন সফর শেষে দেশে ফিরেছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। গতকাল বুধবার রাতে তিনি দেশে পৌঁছান।

আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে আইএসপিআর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সফরে সেনাবাহিনী প্রধান চীনের স্থল বাহিনীর পলিটিকাল কমিশনার জেনারেল চেন হুইসহ উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

গত ২২ আগস্ট PLA সদর দপ্তরে পৌঁছালে তাঁকে ‘গার্ড অব অনার’ প্রদান করা হয়। পরবর্তী সাক্ষাৎকালে দুই দেশের মধ্যে কৌশলগত সহযোগিতা, জনগণের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের প্রত্যাবর্তনে সহায়তা এবং বাংলাদেশের সামরিক শিল্পের উন্নয়নে চীনের সহায়তা প্রদানের বিষয়গুলো আলোচিত হয়।

সরকারি সফরে চীন গেলেন সেনাপ্রধানসরকারি সফরে চীন গেলেন সেনাপ্রধান

সেনাবাহিনী প্রধান ২৩ আগস্ট NORINCO গ্রুপের প্রেসিডেন্ট চেন দেফাংয়ের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সেখানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া NORINCO গ্রুপের সামরিক সরঞ্জাম আপগ্রেডেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ, PLA Academy of Armoured Forces-এর বেইজিং ক্যাম্পাসের প্রশিক্ষণ সুবিধা এবং সামরিক গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

সফরের অন্যান্য কার্যক্রমে বেইজিং ও শিয়াং-এ অবস্থিত NORINCO গ্রুপের কারখানা, China Aerospace Long-March International Co Ltd এবং Aisheng UAV Factory পরিদর্শন করা হয়, যেখানে আধুনিক অস্ত্র ও গোলাবারুদের উৎপাদন, গবেষণা এবং প্রযুক্তি প্রদর্শন করা হয়।

উল্লেখ্য, সেনাবাহিনী প্রধান সরকারি সফরে চীনে গমন করেন ২০ আগস্ট ২০২৫।

বিষয়:

চীনসেনাপ্রধানসেনাবাহিনীওয়াকার-উজ-জামান
পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে লতিফ সিদ্দিকী অবরুদ্ধ, নেওয়া হলো পুলিশি হেফাজতে

রূপপুর পরমাণু কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি শিক্ষক কার্জনসহ ১১ জন ডিবি হেফাজতে

