শাহজালাল বিমানবন্দরের অগ্নিকাণ্ড তদন্তে বিমানের সাত সদস্যের কমিটি

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
আপডেট : ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ২২: ১৬
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো টার্মিনালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি তদন্তে একটি সাত সদস্যের কমিটি গঠন করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেড।

আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) জারি করা অফিস আদেশ নম্বর ৮১/২০২৫ অনুযায়ী, কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে গঠিত এ কমিটি অগ্নিকাণ্ডের কারণ, ক্ষয়ক্ষতি এবং দায়দায়িত্ব নির্ধারণের পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করবে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বিমানের চিফ (ফ্লাইট সেফটি) কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এ ছাড়া বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, মহাব্যবস্থাপক (করপোরেট সেফটি অ্যান্ড কোয়ালিটি), চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স), উপমহাব্যবস্থাপক (সিকিউরিটি), উপমহাব্যবস্থাপক (কার্গো—রপ্তানি) এবং উপব্যবস্থাপক (ইনস্যুরেন্স) সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এর মধ্যে উপব্যবস্থাপক (ইনস্যুরেন্স) কমিটির সদস্যসচিবের দায়িত্বে থাকবেন।

কমিটিকে আগামী পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও বরাবর জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের পরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ—অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. নওসাদ হোসেন স্বাক্ষরিত এ আদেশ তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করা হয়েছে।

বিষয়:

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সঅগ্নিকাণ্ডশাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
