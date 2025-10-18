শাহজালাল বিমানবন্দরের অগ্নিকাণ্ড তদন্তে বিমানের সাত সদস্যের কমিটি

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো টার্মিনালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি তদন্তে একটি সাত সদস্যের কমিটি গঠন করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেড।
আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) জারি করা অফিস আদেশ নম্বর ৮১/২০২৫ অনুযায়ী, কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে গঠিত এ কমিটি অগ্নিকাণ্ডের কারণ, ক্ষয়ক্ষতি এবং দায়দায়িত্ব নির্ধারণের পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করবে।
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বিমানের চিফ (ফ্লাইট সেফটি) কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এ ছাড়া বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, মহাব্যবস্থাপক (করপোরেট সেফটি অ্যান্ড কোয়ালিটি), চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স), উপমহাব্যবস্থাপক (সিকিউরিটি), উপমহাব্যবস্থাপক (কার্গো—রপ্তানি) এবং উপব্যবস্থাপক (ইনস্যুরেন্স) সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এর মধ্যে উপব্যবস্থাপক (ইনস্যুরেন্স) কমিটির সদস্যসচিবের দায়িত্বে থাকবেন।
কমিটিকে আগামী পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও বরাবর জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের পরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ—অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. নওসাদ হোসেন স্বাক্ষরিত এ আদেশ তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করা হয়েছে।
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো টার্মিনালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি তদন্তে একটি সাত সদস্যের কমিটি গঠন করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেড।
আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) জারি করা অফিস আদেশ নম্বর ৮১/২০২৫ অনুযায়ী, কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে গঠিত এ কমিটি অগ্নিকাণ্ডের কারণ, ক্ষয়ক্ষতি এবং দায়দায়িত্ব নির্ধারণের পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করবে।
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বিমানের চিফ (ফ্লাইট সেফটি) কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এ ছাড়া বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, মহাব্যবস্থাপক (করপোরেট সেফটি অ্যান্ড কোয়ালিটি), চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স), উপমহাব্যবস্থাপক (সিকিউরিটি), উপমহাব্যবস্থাপক (কার্গো—রপ্তানি) এবং উপব্যবস্থাপক (ইনস্যুরেন্স) সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এর মধ্যে উপব্যবস্থাপক (ইনস্যুরেন্স) কমিটির সদস্যসচিবের দায়িত্বে থাকবেন।
কমিটিকে আগামী পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও বরাবর জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের পরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ—অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. নওসাদ হোসেন স্বাক্ষরিত এ আদেশ তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করা হয়েছে।
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুন লাগার ঘটনায় স্থগিত ফ্লাইট কার্যক্রম চালু হয়েছে বলে জানিয়েছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়। আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাতে মন্ত্রণালয় থেকে দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, রাত ৯টা থেকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট কার্যক্রম চালু হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
দেশের বিভিন্ন স্থানে সম্প্রতি সংঘটিত একাধিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জনমনে যে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে, সে বিষয়ে অবগত রয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। নিরাপত্তা সংস্থাগুলো প্রতিটি ঘটনা গভীরভাবে তদন্ত করছে এবং মানুষের জীবন ও সম্পদ সুরক্ষায় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করছে বলে জানিয়েছে সরকার।১ ঘণ্টা আগে
মিরপুরের শিয়ালবাড়ির রাসায়নিক গুদাম ও পোশাক কারখানায় এবং চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (সিইপিজেড) একটি কারখানায় লাগা আগুনের প্রসঙ্গ টেনে বিএনপির এই নেতা বলেন, সম্প্রতি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব ঘটনার কারণ নির্ধারণ এবং ভবিষ্যতের জন্য জননিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করার১ ঘণ্টা আগে
ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আমদানি কার্গো ভিলেজে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানিয়েছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন। তিনি বলেছেন, এখনো যথেষ্ট আগুন রয়েছে, তবে নিয়ন্ত্রণে।২ ঘণ্টা আগে