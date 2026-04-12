জামিনের পর কারামুক্ত শিরীন শারমিন চৌধুরী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১২ এপ্রিল ২০২৬, ১৯: ১৫
শিরীন শারমিন চৌধুরী। ফাইল ছবি

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময়ের একটি হত্যাচেষ্টার মামলায় জামিন পাওয়ার পর কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন সাবেক স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

গাজীপুরের কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে আজ রোববার সন্ধ্যায় শিরীন শারমিন চৌধুরী জামিনে মুক্ত হন। এর আগে আজ দুপুরে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন ঢাকা অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাকির হোসাইনের আদালত।

কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার কাওয়ালিন নাহার বলেন, কারাগারে জামিননামা পৌঁছানোর পর যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সন্ধ্যায় শিরীন শারমিন চৌধুরীকে মুক্ত করা হয়েছে।

এর আগে ৭ এপ্রিল ভোরে শিরীন শারমিন চৌধুরীকে ধানমন্ডির একটি বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। ওই দিনই তাঁকে জুলাই আন্দোলনের সময়কার আশরাফুল হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। তাঁর বিরুদ্ধে দুটি হত্যাচেষ্টা ও চারটি হত্যা মামলা রয়েছে।

তবে আজ দুপুরে জামিন হওয়ার পর আসামিপক্ষের আইনজীবী এ বি এম হামিদুল মিজবাহ জানান, আর কোনো মামলায় আটকাদেশ না থাকায় শিরীন শারমিনের কারামুক্তিতে বাধা নেই।

