জামিনের পর কারামুক্ত শিরীন শারমিন চৌধুরী

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময়ের একটি হত্যাচেষ্টার মামলায় জামিন পাওয়ার পর কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন সাবেক স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।
গাজীপুরের কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে আজ রোববার সন্ধ্যায় শিরীন শারমিন চৌধুরী জামিনে মুক্ত হন। এর আগে আজ দুপুরে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন ঢাকা অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাকির হোসাইনের আদালত।
কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার কাওয়ালিন নাহার বলেন, কারাগারে জামিননামা পৌঁছানোর পর যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সন্ধ্যায় শিরীন শারমিন চৌধুরীকে মুক্ত করা হয়েছে।
এর আগে ৭ এপ্রিল ভোরে শিরীন শারমিন চৌধুরীকে ধানমন্ডির একটি বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। ওই দিনই তাঁকে জুলাই আন্দোলনের সময়কার আশরাফুল হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। তাঁর বিরুদ্ধে দুটি হত্যাচেষ্টা ও চারটি হত্যা মামলা রয়েছে।
তবে আজ দুপুরে জামিন হওয়ার পর আসামিপক্ষের আইনজীবী এ বি এম হামিদুল মিজবাহ জানান, আর কোনো মামলায় আটকাদেশ না থাকায় শিরীন শারমিনের কারামুক্তিতে বাধা নেই।
ওই যুবলীগ নেতা ট্রাইব্যুনালে আত্মসমর্পণ করে নি:শর্ত ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি বলেছেন–হতাশা থেকে এমন পোস্ট দিয়েছেন। শুনানি শেষে তাকে দুই মাসের কারাদণ্ড দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে...৪ মিনিট আগে
মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের শ্রমবাজার দ্রুত আবার উন্মুক্ত ও সিন্ডিকেটমুক্ত করতে সরকার তৎপরতা চালাচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানবিষয়ক উপদেষ্টা মাহদী আমিন। আজ রোববার সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।৬ মিনিট আগে
১৭ এপ্রিল রাতে প্রধানমন্ত্রী হজ ফ্লাইট উদ্বোধন করবেন। সভায় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন—কীভাবে হাজিদের খেদমত করতে হবে, কীভাবে আল্লাহর মেহমানদের খেদমত করতে হবে...১ ঘণ্টা আগে
সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ (৯১) মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আজ রোববার বিকেলে রাজধানীর একটি বেসরকারি চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।১ ঘণ্টা আগে