Ajker Patrika
জাতীয়

সংবিধান সংশোধনে বিশেষ কমিটির প্রস্তাব করেছি: সালাহউদ্দিন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সংসদ অধিবেশন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, ‘সংবিধান সংশোধনে বিশেষ কমিটির প্রস্তাব করেছি আমরা।’

আজ মঙ্গলবার সংসদ অধিবেশন শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন মন্ত্রী। এ সময় তিনি আরও বলেন, এই বিশেষ কমিটিতে রাজনৈতিক দলগুলো থেকে নির্বাচিত যারা আছেন, সবাই থাকবেন।

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘এর বাইরে যারা সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও পত্রপত্রিকার সম্পাদক, আইনজীবী, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিসহ অন্যান্য বিশিষ্ট নাগরিকদের রাখা যায় বলে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।’

বিষয়:

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকমিটিবিএনপিজাতীয় সংসদসংবিধানসালাহউদ্দিন আহমদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

