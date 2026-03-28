জ্বালানি মজুত ও চোরাচালান রোধে কঠোর ব্যবস্থার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

দেশে জ্বালানি তেলের পর্যাপ্ত মজুত থাকা সত্ত্বেও কৃত্রিম সংকট তৈরি ও চোরাচালান রোধে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে তেলের দাম স্থিতিশীল রাখতে সরকার প্রতি মাসে ২০০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিচ্ছে জানিয়ে সংসদ সদস্যদের নিজ নিজ এলাকায় সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আজ শনিবার সংসদ ভবনে সরকার দলীয় সংসদীয় কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান সংসদের চিফ হুইপ নুরুল ইসলাম।

জ্বালানি সংকট ও কৃত্রিম সংকট রোধ প্রসঙ্গে চিফ হুইপ জানান, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে বিশ্ববাজারে তেলের দাম বাড়লেও, বাংলাদেশে সেটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। সরকার প্রতি মাসে প্রায় ২০০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়ে তেলের দাম ঠিক রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছু অসাধু চক্রের কারণে কৃত্রিম সংকট তৈরির চেষ্টা চলছে।

আগামীকাল অনুষ্ঠিতব্য সংসদ অধিবেশনে জ্বালানি পরিস্থিতি নিয়ে সংসদের ৩০০ বিধি অনুযায়ী বক্তব্য দেবেন বলে জানান চিফ হুইপ নুরুল ইসলাম। তিনি বলেন, সেখানে তিনি (মন্ত্রী) একটা কঠিন বার্তা দেবেন। তেল নিয়ে হুড়োহুড়ি হচ্ছে। যেখানে ৩০ লিটার তেল নিত, সেখানে অনেকে ট্যাংকি ভরে নিচ্ছে, মোটরসাইকেল চালকেরাও বারবার তেল নিচ্ছে।

চিফ হুইপ বলেন, পাশের দেশের তুলনায় আমাদের দেশে তেলের দাম কম। খুব সংগত কারণে চোরাচালান হচ্ছে। তা রোধের জন্য কঠোর ব্যবস্থা নিতে প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছেন। একই সময়ে অবৈধ মজুত করে যারা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করছে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান করা হবে।

একই সঙ্গে জানানো হবে তেলের সরবরাহ পর্যাপ্ত আছে। ২ লাখ মেট্রিক টন তেলের জাহাজ নোঙর করেছে। আরও দুই লাখ মেট্রিক টন তেলবাহী জাহাজ আসবে। কাজেই তেলের সরবরাহের কোনো ঘাটতি নেই। ঘাটতি কৃত্রিমভাবে তৈরি হয়েছে–কিছু গণমাধ্যম ও অতি উৎসাহী মানুষ ও চোরাচালানির কারণে।

দৌলতদিয়ায় ফেরি দুর্ঘটনা ও রেল দুর্ঘটনার কারণ সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বৈঠকে জানিয়েছেন বলে উল্লেখ করে চিফ হুইপ বলেন, বাস দুর্ঘটনার পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কেন এসব দুর্ঘটনা ঘটছে এবং ভবিষ্যতে তা রোধে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

এ ছাড়া সংসদীয় কার্যক্রমসহ অনেক বিষয়ে কথা হয়েছে জানিয়ে চিফ হুইপ বলেন, সংসদ নেতা দিকনির্দেশনামূলক কথা বলেছেন। বৈঠক মুলতবি হয়েছে। রোববার দুপুর দেড়টা থেকে আবারও বসবে। বাংলাদেশে এই প্রথম সংসদ সদস্যদের বিস্তারিত তথ্য দিয়ে অবহিত করতে মন্ত্রীদের বাধ্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী, যাতে তারা এলাকাভিত্তিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন। এখন থেকে প্রতি মাসে এ ধরনের ব্রিফিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে বলেও তিনি জানান।

সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এ বিষয়ে আজ বিস্তারিত আলোচনা না হলেও আশা করা যাচ্ছে আগামীকালের বৈঠকে এ নিয়ে সিদ্ধান্ত আসবে।

ব্যাংক এশিয়ার কাছে ৪৭.৫ মিলিয়ন ডলারে বাংলাদেশি কার্যক্রম বিক্রি করছে পাকিস্তানি ব্যাংক আলফালাহ

আমির হামজার বিস্ফোরক মন্তব্য: ‘বিদ্যুৎ ও জ্বালানিমন্ত্রী টুকু নাস্তিক ও ইসলামবিদ্বেষী’

যুক্তরাজ্যের একটি বন্য প্রাণী পার্কে পুরো নেকড়ে দলকে হত্যা

দেশের সব পেট্রলপাম্পে নিয়োগ হবে ট্যাগ অফিসার

সৌদি যুবরাজ আমাকে তোষামোদ করছেন: ট্রাম্প

প্যারাস্যুটে ইরানে নামতে পারে ২ হাজার মার্কিন সেনা

প্যারাস্যুটে ইরানে নামতে পারে ২ হাজার মার্কিন সেনা

জোড়া লাল কার্ডের ম্যাচে ভারতকে রুখে দিল বাংলাদেশ

জোড়া লাল কার্ডের ম্যাচে ভারতকে রুখে দিল বাংলাদেশ

ফোনালাপে নেতানিয়াহুকে উচ্চ স্বরে তিরস্কার করেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট

ফোনালাপে নেতানিয়াহুকে উচ্চ স্বরে তিরস্কার করেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট

হামাসকে নিরস্ত্রীকরণে আট মাসের জন্য ১২ দফা প্রস্তাব ট্রাম্পের শান্তি পরিষদের

হামাসকে নিরস্ত্রীকরণে আট মাসের জন্য ১২ দফা প্রস্তাব ট্রাম্পের শান্তি পরিষদের

সৌদি যুবরাজ আমাকে তোষামোদ করছেন: ট্রাম্প

সৌদি যুবরাজ আমাকে তোষামোদ করছেন: ট্রাম্প

সম্পর্কিত

সরকারের সফলতায় দেশে তেলের দাম বাড়ছে না: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

সরকারের সফলতায় দেশে তেলের দাম বাড়ছে না: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

জ্বালানি মজুত ও চোরাচালান রোধে কঠোর ব্যবস্থার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

জ্বালানি মজুত ও চোরাচালান রোধে কঠোর ব্যবস্থার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

একাত্তরের সঙ্গে চব্বিশ মিলিয়ে ফেললে বড় বিপর্যয় হবে: মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রী

একাত্তরের সঙ্গে চব্বিশ মিলিয়ে ফেললে বড় বিপর্যয় হবে: মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রী

দায়িত্ব নিলেন র‍্যাবের নতুন মহাপরিচালক আহসান হাবীব

দায়িত্ব নিলেন র‍্যাবের নতুন মহাপরিচালক আহসান হাবীব