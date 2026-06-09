Ajker Patrika
জাতীয়

সেনানিবাসে প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ও মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৯ জুন ২০২৬, ১৩: ৫১
সেনানিবাসে প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ও মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বৈঠক
মঙ্গলবার ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টার কার্যালয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এ কে এম শামছুল ইসলামের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে দুই দেশের মধ্যকার বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এবং সামরিক খাতে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টার কার্যালয়ে এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় বলে নিশ্চিত করা হয়েছে। মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল এ সৌজন্য সাক্ষাতে অংশ নেয়।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সূত্রে জানা গেছে, বৈঠকে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় বিশেষ গুরুত্ব পায়। বিশেষ করে দুই দেশের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে পেশাদার অভিজ্ঞতা বিনিময়, যৌথ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পরিধি বাড়ানো এবং সামগ্রিক সামরিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

বৈঠকে অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এ কে এম শামছুল ইসলাম দুই দেশের ঐতিহাসিক ও দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা স্মরণ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আগামী দিনগুলোতে প্রতিরক্ষা খাতে দ্বিপক্ষীয় এই দ্বিমুখী সহযোগিতা ও অংশীদারত্ব আরও গতিশীল হবে।

আলোচনাকালে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিশেষ করে বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশি সেনাসদস্যদের দীর্ঘদিনের অবদান এবং তাঁদের উচ্চ পেশাদারির প্রশংসা করেন তিনি।

বিষয়:

মার্কিনসশস্ত্র বাহিনীউপদেষ্টারাষ্ট্রদূত
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