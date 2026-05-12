শাহজালাল বিমানবন্দরের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ে যুক্ত হতে আগ্রহী তুরস্ক

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং কার্যক্রমে যুক্ত হতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে তুরস্কভিত্তিক আন্তর্জাতিক এভিয়েশন সেবা প্রতিষ্ঠান ‘চেলেবি এভিয়েশন’ (Celebi Aviation)। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।
আজ মঙ্গলবার (১২ মে) সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সৌজন্য সাক্ষাতে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম এবং প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাতের সঙ্গে বৈঠক করেন চেলেবি এভিয়েশনের প্রতিনিধিরা। এ সময় বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত এইচ ই মি. রামিস শেন এবং মন্ত্রণালয়ের সচিব ফাহমিদা আখতার ছিলেন।
বৈঠকে চেলেবি এভিয়েশনের প্রতিনিধিরা বাংলাদেশের বিমানবন্দরগুলোর সেবার মান উন্নয়নে গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। জবাবে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং কোম্পানি নিয়োগের ক্ষেত্রে চেলেবি এভিয়েশনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আশ্বাস দেন।
সভায় মন্ত্রী আফরোজা খানম দেশের পর্যটন শিল্পের বিকাশে কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। একই সঙ্গে কক্সবাজার বিমানবন্দরের ভবিষ্যৎ গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং কার্যক্রমেও চেলেবি এভিয়েশনের সম্ভাব্য অংশগ্রহণের বিষয়টি তুলে ধরেন।
প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত যাত্রীসেবার মানোন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে চেলেবি এভিয়েশনকে একটি বিস্তারিত ‘কনসেপ্ট পেপার’ জমা দেওয়ার আহ্বান জানান।
বৈঠকে বাংলাদেশের পর্যটন ও এভিয়েশন খাতে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) মডেলে তুরস্কের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার আশাবাদও ব্যক্ত করা হয়।
জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেছেন, ‘জুলাই জাদুঘর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জাতির সংগ্রামের জন্য ভবিষ্যতের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। এই জাদুঘর যত দিন টিকে থাকবে তত দিন এদেশের মানুষের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম লিপিবদ্ধ থাকবে।’১৬ মিনিট আগে
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ওআইসিভুক্ত (অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কোঅপারেশন) দেশসমূহের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারেরা। আজ মঙ্গলবার দুপুরে সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।৪৪ মিনিট আগে
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘সে রকম কোনো ইস্যু তো প্র্যাক্টিক্যালি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আমরা দেখিনি। এখন অঙ্গরাজ্যের নির্বাচনের পরে কোনো বিজয়ী দল যদি কোনো বক্তব্য দিয়ে থাকে, সেটার জবাব তো আমরা দিতে পারি না। আমাদেরকে জানাতে হবে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে...১ ঘণ্টা আগে
প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী বের হয়। উচ্চ শিক্ষা নিয়েও অনেককে বেকার থাকতে হয়। অর্থাৎ বেকারত্বের সংখ্যা উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে বেশি।৩ ঘণ্টা আগে