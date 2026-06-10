Ajker Patrika
জাতীয়

‎মে মাসে ১৭৭ কোটি টাকার চোরাচালান পণ্য জব্দ করল বিজিবি‎

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
‎মে মাসে ১৭৭ কোটি টাকার চোরাচালান পণ্য জব্দ করল বিজিবি‎

‎গত মে মাসে দেশের সীমান্ত এলাকা ও বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে প্রায় ১৭৭ কোটি ৭৯ লাখ টাকা মূল্যের চোরাচালান পণ্য জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

আজ বুধবার বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

‎বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জব্দ করা পণ্যের মধ্যে রয়েছে স্বর্ণ, রুপা, শাড়ি, তৈরি পোশাক, কসমেটিকস, আতশবাজি, কাঠ, চা-পাতা, মোবাইল ফোন ও যন্ত্রাংশ, ইলেকট্রনিকস পণ্য, জিরা, চিনি, বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী, রসুন, কয়লা, পাথর, কীটনাশক, চকলেট, গরু-মহিষসহ বিভিন্ন যানবাহন।

‎এ ছাড়া অভিযানে একটি পিস্তল, একটি রাইফেল, দুটি ম্যাগাজিন, ২৫৮ রাউন্ড গোলাবারুদ, একটি রকেট লঞ্চার এবং দুটি দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

‎বিজিবি জানায়, গত মাসে বিপুল পরিমাণ মাদকও জব্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ১৬ লাখ ৪৯ হাজার ৯৫২টি ইয়াবা, প্রায় ৪ কেজি আইস, ২৬০ গ্রাম কোকেন, ৩৩৭ গ্রাম হেরোইন, ২ হাজার ৮০৭ বোতল ফেনসিডিল, ৮ হাজার ৬০৫ বোতল বিদেশি মদ, ২ হাজার ৩৭টি ক্যান বিয়ার, প্রায় ১ হাজার ৭৫২ কেজি গাঁজা, ২ লাখ ৮৫ হাজার ২৬৩ প্যাকেট বিড়ি ও সিগারেট, ৩ লাখ ৩৫ হাজার ৭২৯টি নেশাজাতীয় ট্যাবলেট ও ইনজেকশন এবং ৫ লাখ ৫৮ হাজার ৫৯ বোতল বিভিন্ন ধরনের সিরাপ।

‎চোরাচালান ও মাদক পাচারের অভিযোগে মে মাসে ১৮৮ জনকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বিজিবি। এ ছাড়া অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের দায়ে ৯২ জন বাংলাদেশি, ৬ জন ভারতীয় এবং ৩৯২ জন মিয়ানমারের নাগরিককে আটক করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

‎বিজিবি বলছে, সীমান্তে চোরাচালান, মাদক পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে তাদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:

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