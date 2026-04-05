চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত তিন মাসে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র্যাব) অভিযানে ৩৩১টি অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। একই সময়ের মধ্যে হত্যা, ধর্ষণ, অস্ত্র, মাদকসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৩ হাজার ৪৭৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ রোববার বিকেলে গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানিয়েছে সংস্থাটি।
র্যাব জানায়, ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২৯ মার্চ পর্যন্ত র্যাবের অভিযানে ৩৩১টি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া ২৪ কেজি ১৬৬ গ্রাম হেরোইন, ৭ হাজার ৩১ বোতল ফেনসিডিল, ৫ হাজার ২৬৬ কেজি গাঁজা, ১৪ লাখ ৪০ হাজার ৯৬২ পিস ইয়াবা, ৪ হাজার ৪৭০ লিটার বিদেশি মদ, ৬০৬ লিটার দেশি মদ ও ৯৫ লিটার বিয়ার উদ্ধার করা হয়েছে।
সংস্থাটি আরও জানায়, বিগত তিন মাসে ১০৪ জনকে অস্ত্রসংক্রান্ত, ৪৮৪ জনকে হত্যাসংক্রান্ত, ১৭৪ জনকে নারী ও শিশু নির্যাতন এবং ধর্ষণ-সংক্রান্ত, ৬১ জনকে ছিনতাইসংক্রান্ত, ডাকাত চক্রের বিরুদ্ধে অভিযানে ১০৬ জনকে, মানব পাচারবিরোধী অভিযানে ২৬ জন, নাশকতার অভিযোগে ১০ জন ও অন্যান্য অভিযোগে ১ হাজার ৩৯৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ছাড়া মাদকে জড়িতের অভিযোগে ১ হাজার ১১৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
ভবিষ্যতেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ দমনে কঠোরভাবে কাজ করবে বলে জানিয়েছে র্যাব।
