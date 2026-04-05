Ajker Patrika
জাতীয়

তিন মাসে ৩৩১ অস্ত্র উদ্ধার র‍্যাবের, গ্রেপ্তার ৩৪৭৩

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ এপ্রিল ২০২৬, ২২: ৫৩
তিন মাসে ৩৩১ অস্ত্র উদ্ধার র‍্যাবের, গ্রেপ্তার ৩৪৭৩

চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত তিন মাসে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) অভিযানে ৩৩১টি অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। একই সময়ের মধ্যে হত্যা, ধর্ষণ, অস্ত্র, মাদকসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৩ হাজার ৪৭৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ রোববার বিকেলে গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানিয়েছে সংস্থাটি।

র‍্যাব জানায়, ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২৯ মার্চ পর্যন্ত র‍্যাবের অভিযানে ৩৩১টি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া ২৪ কেজি ১৬৬ গ্রাম হেরোইন, ৭ হাজার ৩১ বোতল ফেনসিডিল, ৫ হাজার ২৬৬ কেজি গাঁজা, ১৪ লাখ ৪০ হাজার ৯৬২ পিস ইয়াবা, ৪ হাজার ৪৭০ লিটার বিদেশি মদ, ৬০৬ লিটার দেশি মদ ও ৯৫ লিটার বিয়ার উদ্ধার করা হয়েছে।

সংস্থাটি আরও জানায়, বিগত তিন মাসে ১০৪ জনকে অস্ত্রসংক্রান্ত, ৪৮৪ জনকে হত্যাসংক্রান্ত, ১৭৪ জনকে নারী ও শিশু নির্যাতন এবং ধর্ষণ-সংক্রান্ত, ৬১ জনকে ছিনতাইসংক্রান্ত, ডাকাত চক্রের বিরুদ্ধে অভিযানে ১০৬ জনকে, মানব পাচারবিরোধী অভিযানে ২৬ জন, নাশকতার অভিযোগে ১০ জন ও অন্যান্য অভিযোগে ১ হাজার ৩৯৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ছাড়া মাদকে জড়িতের অভিযোগে ১ হাজার ১১৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ভবিষ্যতেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ দমনে কঠোরভাবে কাজ করবে বলে জানিয়েছে র‍্যাব।

বিষয়:

অপরাধর‍্যাবঢাকা বিভাগআসামিমামলাগ্রেপ্তারমাদকজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

