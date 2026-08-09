Ajker Patrika
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বাঁশখালীতে সাগরপাড়ে জনসমুদ্র, পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৬, ১৫: ০১
বাঁশখালীতে সাগরপাড়ে জনসমুদ্র, পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান
আজ দুপুর দেড়টার দিকে কক্সবাজারের মহেশখালী থেকে হেলিকপ্টারে করে বাহারছড়া এলাকায় পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী। ছবি: আজকের পত্রিকা

দক্ষিণ চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আজ রোববার (৯ আগস্ট) বেলা দেড়টার দিকে কক্সবাজারের মহেশখালী থেকে হেলিকপ্টারে করে উপজেলার বাহারছড়া এলাকায় পৌঁছান তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে ঘিরে বাহারছড়ার নৈসর্গিক সমুদ্রপাড়ে মানুষের ঢল নামে। সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে যেন জনসমুদ্রেও উচ্ছ্বাসের ঢেউ ওঠে। প্রধানমন্ত্রীকে একনজর দেখতে সেখানে বিপুলসংখ্যক মানুষ জড়ো হন।

এর আগে মহেশখালীতে মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং মহেশখালী সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (মিডা) কার্যক্রম পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী।

বাঁশখালীতে সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে ত্রাণ বিতরণ করবেন প্রধানমন্ত্রী। এ সময় ১০০ গৃহহারা পরিবারের হাতে নতুন ঘরের চাবি তুলে দেওয়ার কথা রয়েছে।

বাঁশখালীর কর্মসূচি শেষে ফটিকছড়ির বাবুনগর মাদ্রাসায় গিয়ে হেফাজতে ইসলামের আমির আল্লামা শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে তাঁর মতবিনিময়ের কথা রয়েছে।

এরপর হাটহাজারীর আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম মাদ্রাসায় গিয়ে হেফাজতে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা আমির প্রয়াত আল্লামা শাহ আহমদ শফীর কবর জিয়ারত করবেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রীকে একনজর দেখতে সেখানে বিপুলসংখ্যক মানুষ জড়ো হন। ছবি: আজকের পত্রিকা
প্রধানমন্ত্রীকে একনজর দেখতে সেখানে বিপুলসংখ্যক মানুষ জড়ো হন। ছবি: আজকের পত্রিকা

হাটহাজারী সরকারি কলেজ মাঠে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। সেখানে ৩০টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ঘর নির্মাণে সহায়তা হিসেবে এক লাখ টাকা করে দেওয়া হবে। পাশাপাশি ১৫ জন প্রতিবন্ধীকে ১০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কর্মসূচিও রয়েছে।

দিনের শেষ কর্মসূচি হিসেবে সন্ধ্যায় রেডিসন ব্লু চট্টগ্রাম বে ভিউতে বিএনপির সাংগঠনিক সভায় যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। দলীয় সূত্র জানিয়েছে, সভায় নগর, উত্তর ও দক্ষিণ জেলা বিএনপি এবং ১১টি অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের তৃণমূল পর্যায়ের প্রায় ৫৫০ থেকে ৬০০ নেতা অংশ নেবেন।

সভায় দলের সাংগঠনিক পরিস্থিতি নিয়ে নেতাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর আজ রাত ৯টা ২০ মিনিটে প্রধানমন্ত্রীর ঢাকার উদ্দেশে চট্টগ্রাম ত্যাগ করার কথা রয়েছে।

বিষয়:

সমুদ্রতারেক রহমানপ্রধানমন্ত্রী
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