মধ্যপ্রাচ্য সংকট নিরসনে আইএমওর বিশেষ অধিবেশনে বাংলাদেশ

বাসস, ঢাকা  
আপডেট : ১৯ মার্চ ২০২৬, ১৪: ৩৬
মধ্যপ্রাচ্য সংকট নিরসনে আইএমওর বিশেষ অধিবেশনে বাংলাদেশ
আইএমও। ছবি: বাসস

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংকটের প্রেক্ষাপটে সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তা ঝুঁকি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ। সেই সঙ্গে বৈশ্বিক নৌ-বাণিজ্য নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন রাখতে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদারের আহ্বান জানানো হয়েছে।

লন্ডনে আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থার (আইএমও) কাউন্সিলের ৩৬তম বিশেষ অধিবেশনে বাংলাদেশ এসব কথা জানায়। মধ্যপ্রাচ্যের চলমান পরিস্থিতি ও বিশ্বজুড়ে এর নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে আলোচনার জন্য আইএমও এই জরুরি সভার আয়োজন করে।

লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন ডেপুটি হাইকমিশনার ড. নজরুল ইসলাম। আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, যুদ্ধকবলিত অঞ্চলে চলাচলকারী জাহাজে কর্মরত বাংলাদেশি নাবিকসহ বিশ্বের সমুদ্রকর্মীদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিয়ে বাংলাদেশ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘের সমুদ্র আইনবিষয়ক কনভেনশন (আনক্লজ) অনুযায়ী সব ধরনের নৌযানের অবাধ ও বৈধ চলাচলের প্রতি বাংলাদেশ তার সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে।

অধিবেশনে প্রতিনিধিদলটি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে গঠনমূলক সংলাপ ও কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে চলমান এই সংকট সমাধানের আহ্বান জানায়।

বিষয়:

জাহাজমধ্যপ্রাচ্যসমুদ্রপথবাণিজ্য
পাঠকের আগ্রহ

ঈদুল ফিতরের নামাজ যেভাবে আদায় করবেন

ঈদুল ফিতরের নামাজ যেভাবে আদায় করবেন

বিদেশে উচ্চশিক্ষার ১০ ধাপের প্রস্তুতি

বিদেশে উচ্চশিক্ষার ১০ ধাপের প্রস্তুতি

সংবিধান সংস্কার পরিষদ: জমছে সংকটের মেঘ

সংবিধান সংস্কার পরিষদ: জমছে সংকটের মেঘ

বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীরা তাকিয়ে হাইকমান্ডের দিকে

বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীরা তাকিয়ে হাইকমান্ডের দিকে

শিল্প ও উৎপাদন প্রকৌশলে কেন পড়বেন

শিল্প ও উৎপাদন প্রকৌশলে কেন পড়বেন

সম্পর্কিত

মধ্যপ্রাচ্য সংকট নিরসনে আইএমওর বিশেষ অধিবেশনে বাংলাদেশ

মধ্যপ্রাচ্য সংকট নিরসনে আইএমওর বিশেষ অধিবেশনে বাংলাদেশ

ঈদযাত্রায় নীলসাগরের প্রভাব ঢাকায়, ভোগান্তিতে উত্তরবঙ্গের ট্রেনের যাত্রীরা

ঈদযাত্রায় নীলসাগরের প্রভাব ঢাকায়, ভোগান্তিতে উত্তরবঙ্গের ট্রেনের যাত্রীরা

ভোটের ফল চ্যালেঞ্জ করে ৪১ প্রার্থীর মামলা গ্রহণ হাইকোর্টে

ভোটের ফল চ্যালেঞ্জ করে ৪১ প্রার্থীর মামলা গ্রহণ হাইকোর্টে

সড়ক দুর্ঘটনায় বেঁচে যাওয়া সেই শিশুর চিকিৎসার দায়িত্ব নিলেন প্রধানমন্ত্রী

সড়ক দুর্ঘটনায় বেঁচে যাওয়া সেই শিশুর চিকিৎসার দায়িত্ব নিলেন প্রধানমন্ত্রী