দ্বিতীয় দিনে ইসিতে ১২২টি আপিল আবেদন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফাইল ছবি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও বাতিল সংক্রান্ত রিটার্নিং কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দিনে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) ১২২টি আপিল আবেদন জমা পড়েছে। মঙ্গলবার ইসির আইন শাখার সিনিয়র সহকারী সচিব মাইনুল ইসলাম এ তথ্য জানান।

এ নিয়ে দুই দিন শেষে মোট আপিল আবেদন দাঁড়িয়েছে ১৬৪টি।

আজ মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিনের আপিল আবেদন গ্রহণ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় বুথ থেকে জানানো হয়, শুক্রবার পর্যন্ত আপিল আবেদন নেওয়া হবে।

মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোমবার থেকে আপিল করা হচ্ছে।

মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করে ৭২৩ জনের প্রার্থিতা বাতিল করেছেন সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তারা। তাতে বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৮৪২ জন। তফসিল অনুযায়ী, ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে আপিল আবেদন গ্রহণ। আপিল নিষ্পত্তি হবে ১০ থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ে।

প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি। রিটার্নিং কর্মকর্তা চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে প্রতীক বরাদ্দ করবেন ২১ জানুয়ারি।

নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হবে ২২ জানুয়ারি। প্রচার চালানো যাবে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে সাতটা পর্যন্ত। আর ভোট গ্রহণ হবে ১২ ফেব্রুয়ারি।

ট্রাম্পের চাপের পরও রাশিয়ার তেল কেনা থামায়নি ভারত

২৫ বছর পর অষ্টগ্রাম থেকে ভাড়া করে প্রার্থী দিল বিএনপি, তাও মার্কা খেজুরগাছ: রুমিন ফারহানা

বরফকলের মালিককে হত্যার ঘটনায় মামলা, বান্ধবী পুলিশ হেফাজতে

হাদি হত্যায় যুবলীগ নেতা বাপ্পীর সংশ্লিষ্টতা, শুটার ফয়সালসহ অভিযোগপত্রে আসামি ১৭: ডিবি

‘ভারতে বাংলাদেশের খেলতে না চাওয়া ক্রিকেটের জন্য লজ্জার’

দ্বিতীয় দিনে ইসিতে ১২২টি আপিল আবেদন

নির্বাচনে এআইয়ের অপব্যবহার নিয়ে শঙ্কা, ঠেকাতে উদ্যোগ নেই সরকারের: দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

আনিসুল-সালমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের বিষয়ে আদেশ ১২ জানুয়ারি

নির্বাচন-সংক্রান্ত তথ্য ও অভিযোগ গ্রহণে ১০ কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দিল ইসি

