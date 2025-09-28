খাগড়াছড়ির গুইমারায় হামলায় ৩ পাহাড়ি নিহত, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দুঃখপ্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলায় দুষ্কৃতকারীদের হামলায় তিনজন পাহাড়ি নিহত ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যসহ কয়েকজন আহতের ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
আজ রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে শোক জানানো হয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারা উপজেলায় দুষ্কৃতকারীদের হামলায় তিনজন পাহাড়ি নিহত এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেজরসহ ১৩ জন সদস্য, গুইমারা থানার ওসি, তিনজন পুলিশ সদস্যসহ অনেকে আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে গভীর দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে।
মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এ মর্মে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অতি শিগগির তদন্তপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কোনো অপরাধীকেই ছাড় দেওয়া হবে না। ততক্ষণ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধৈর্য ধারণপূর্বক শান্ত থাকার জন্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।
