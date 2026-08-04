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শেখ হাসিনার দেশে আসার পরিকল্পনাটা হাস্যকর শোনাচ্ছে : ডা. জাহেদ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৪ আগস্ট ২০২৬, ১৫: ০৩
শেখ হাসিনার দেশে আসার পরিকল্পনাটা হাস্যকর শোনাচ্ছে : ডা. জাহেদ
ডা. জাহেদ উর রহমান। ফাইল ছবি

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের তথ্য উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান বলেছেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনতে সরকার সব ধরনের আইনি ও কূটনৈতিক উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছে। এর মধ্যে তাঁর দেশে চলে আসার পরিকল্পনাটা হাস্যকর শোনাচ্ছে।

আজ মঙ্গলবার সরকারের চলমান কার্যক্রম নিয়ে সাপ্তাহিক নিয়মিত ব্রিফিংয়ে আগামী ডিসেম্বরে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফিরে আসার পরিকল্পনা প্রসঙ্গে তিনি এ কথা বলেন।

ব্রিফিংয়ে শেখ হাসিনার দেশে ফিরে আসার পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে সরকারের অবস্থান জানতে চান একজন সাংবাদিক।

এ সময় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা বলেন, শেখ হাসিনা দেশে ফিরলে তাঁকে আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হবে এবং একজন আসামি হিসেবে তাঁর প্রাপ্য সব আইনগত অধিকার নিশ্চিত করা হবে। আদালত যে রায় দেবেন, সরকার তা মেনে নেবে।

শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক বক্তব্যে দেশে ফেরার ঘোষণা প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে ডা. জাহেদ উর রহমান বলেন, সরকার তো তাঁকে ফিরিয়ে আনতেই চায়। এ জন্য ভারতের কাছে প্রত্যর্পণের আবেদন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে একই বার্তা দেওয়া হয়েছে। শেখ হাসিনা বর্তমানে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি। দেশে ফিরলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। সরকার আইনের শাসনে বিশ্বাস করে এবং শেখ হাসিনার ক্ষেত্রেও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হবে।

আদালতের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও যদি কোনো গণমাধ্যম আগাম ঘোষণা দিয়ে শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রচার বা সম্প্রচারের খবর প্রকাশ করে, তাহলে তা আদালতের রায়ের লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এ বিষয়ে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে বলে হুঁশিয়ার করেন উপদেষ্টা ডা. জাহেদ।

তিনি বলেন, আগেও এ বিষয়ে সরকার গণমাধ্যমের জন্য সতর্কতামূলক নির্দেশনা দিয়েছিল। যদি কেউ আগাম প্রচার করে যে শেখ হাসিনা বক্তব্য দেবেন এবং সেটি প্রকাশ বা সম্প্রচার করে, তবে সেটি আদালতের আদেশ অমান্য করার শামিল হবে। কেউ যেন এ ধরনের কাজ না করেন। আদালতের নির্দেশনা মানা প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব। সরকারের কাজ হলো আদালতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

সাংবাদিকদের আরেক প্রশ্নে তথ্য উপদেষ্টা বলেন, সরকার কোনো ধরনের ভূরাজনৈতিক চাপ বা সংকটে নেই।

এ প্রসঙ্গ তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করা মার্কিন কূটনীতিকের ভারত সফর কিংবা ভারতীয় হাইকমিশনের সঙ্গে বৈঠককে কেন্দ্র করে নানা ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে। তবে এটি একটি স্বাভাবিক কূটনৈতিক প্রক্রিয়া। ওই কূটনীতিক ভারতে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত এবং অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে বাংলাদেশ সফর করেছেন। তাই বিষয়টিকে ভিন্নভাবে দেখার কোনো কারণ নেই। বর্তমান সরকার যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন, রাশিয়া, ইরানসহ সব দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলছে। আগের সরকারের মতো ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য নয়, বরং জনগণের দেওয়া ম্যান্ডেট বাস্তবায়নেই সরকার কাজ করছে।

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বিষয়:

সচিবালয়আসামিগ্রেপ্তারপ্রধানমন্ত্রীশেখ হাসিনামৃত্যুদণ্ড
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