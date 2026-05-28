Ajker Patrika
জাতীয়

ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করতে সেনানিবাসে প্রধানমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করতে সেনানিবাসে প্রধানমন্ত্রী

সেনাসদস্যদের সঙ্গে পবিত্র ঈদুল আজহার আনন্দ ভাগাভাগি ও শুভেচ্ছা বিনিময় করতে ঢাকা সেনানিবাসে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আজ আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে।

জানা গেছে, আজ বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে প্রধানমন্ত্রী ঢাকা সেনানিবাসে যান। সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তিনি এখনো সেনানিবাসেই অবস্থান করছেন এবং সেনাসদস্যদের সঙ্গে ঈদের কুশল বিনিময় করছেন।

জাতীয় ঈদগাহে ঈদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিতজাতীয় ঈদগাহে ঈদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত

এর আগে আজ সকালে রাজধানীর জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে পবিত্র ঈদুল আজহার প্রধান জামাতে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রী। এ সময় তাঁর সঙ্গে বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতা-কর্মীরাও ঈদের নামাজ আদায় করেন।

ঈদের নামাজ শেষে তাঁরা সরাসরি রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের জিয়া উদ্যানে যান। সেখানে প্রধানমন্ত্রী তাঁর মা ও বাবার কবর জিয়ারত করেন এবং তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেন।

বিষয়:

ঈদআইএসপিআরঈদুল আজহাসেনাবাহিনীপ্রধানমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত