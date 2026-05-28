বাবা-মায়ের কবরের পাশে প্রধানমন্ত্রী

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে বাবা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও মা সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এ সময় সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান।
জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে আজ বৃহস্পতিবার ঈদের জামাত শেষে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রী এবং বিএনপির নেতা-কর্মীরা রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের জিয়া উদ্যানে যান। এ সময় তাঁরা মা-বাবার কবর জিয়ারত করেন।
রাজধানীতে প্রধানমন্ত্রীর গুলশানের বাসভবনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ।
মা-বাবার কবর জিয়ারত শেষে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রী যান বনানীতে। বনানী কবরস্থানে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কনিষ্ঠ পুত্র মরহুম আরাফাত রহমান কোকো এবং ডা. জুবাইদা রহমানের বাবার কবর জিয়ারত করেন তাঁরা। একই সঙ্গে তাঁরা পিলখানা হত্যাকাণ্ডে নির্মমভাবে শাহাদাতবরণকারী বিডিআরের (বর্তমানে বিজিবি) বীর সামরিক কর্মকর্তা এবং অন্য শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁদের কবর জিয়ারত ও রুহের মাগফিরাত কামনা করেন।
সেনাসদস্যদের সঙ্গে পবিত্র ঈদুল আজহার আনন্দ ভাগাভাগি ও শুভেচ্ছা বিনিময় করতে ঢাকা সেনানিবাসে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আজ আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।৭ মিনিট আগে
জাতীয় ঐক্য ও দেশ গড়ার প্রত্যয়ে বর্তমান সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। রাজধানীতে প্রধানমন্ত্রীর গুলশানের বাসভবনে আজ বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে দেশের কারাগারগুলোয় বন্দীদের জন্য বিশেষ খাবার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা ও অতিরিক্ত সাক্ষাতের সুযোগসহ নানা আয়োজন করেছে কারা অধিদপ্তর। ঈদের আনন্দ বন্দীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে তিন দিনব্যাপী এই আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।২ ঘণ্টা আগে
কিশোরগঞ্জের ঐতিহাসিক শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দানে ঈদুল আজহার ১৯৯তম জামাত চলাকালে প্রথম রাকাতের পর শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। তবু হাজারো মুসল্লি মাঠ না ছেড়ে বৃষ্টির মধ্যে নামাজ ও মোনাজাত সম্পন্ন করেন। কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে জামাত অনুষ্ঠিত হয়।২ ঘণ্টা আগে