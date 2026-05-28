Ajker Patrika
জাতীয়

বাবা-মায়ের কবরের পাশে প্রধানমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৮ মে ২০২৬, ১২: ৩১
বাবা-মায়ের কবরের পাশে প্রধানমন্ত্রী
রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের জিয়া উদ্যানে মা-বাবার কবরে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: পিএমও

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে বাবা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও মা সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এ সময় সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান।

জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে আজ বৃহস্পতিবার ঈদের জামাত শেষে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রী এবং বিএনপির নেতা-কর্মীরা রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের জিয়া উদ্যানে যান। এ সময় তাঁরা মা-বাবার কবর জিয়ারত করেন।

মা-বাবার কবর জিয়ারত শেষে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রী বেরিয়ে যান। এ সময় জিয়া উদ্যানে উপস্থিত সাধারণ মানুষ ও নেতা–কর্মীদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়েন প্রধানমন্ত্রী। ছবি: পিএমও
মা-বাবার কবর জিয়ারত শেষে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রী বেরিয়ে যান। এ সময় জিয়া উদ্যানে উপস্থিত সাধারণ মানুষ ও নেতা–কর্মীদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়েন প্রধানমন্ত্রী। ছবি: পিএমও

রাজধানীতে প্রধানমন্ত্রীর গুলশানের বাসভবনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ।

মা-বাবার কবর জিয়ারত শেষে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রী যান বনানীতে। বনানী কবরস্থানে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কনিষ্ঠ পুত্র মরহুম আরাফাত রহমান কোকো এবং ডা. জুবাইদা রহমানের বাবার কবর জিয়ারত করেন তাঁরা। একই সঙ্গে তাঁরা পিলখানা হত্যাকাণ্ডে নির্মমভাবে শাহাদাতবরণকারী বিডিআরের (বর্তমানে বিজিবি) বীর সামরিক কর্মকর্তা এবং অন্য শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁদের কবর জিয়ারত ও রুহের মাগফিরাত কামনা করেন।

বিষয়:

ঈদঈদুল আজহাতারেক রহমানপ্রধানমন্ত্রীজিয়াউর রহমানখালেদা জিয়া
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত