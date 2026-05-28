কারাগারে ঈদ আনন্দ: বন্দীদের জন্য পোলাও-মাংস, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রীতি ম্যাচ

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে দেশের কারাগারগুলোয় বন্দীদের জন্য বিশেষ খাবার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা ও অতিরিক্ত সাক্ষাতের সুযোগসহ নানা আয়োজন করেছে কারা অধিদপ্তর। ঈদের আনন্দ বন্দীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে তিন দিনব্যাপী এই আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
কারা সূত্র জানায়, ঈদের দিন সকালে বন্দীদের জন্য বিশেষ নাশতার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সকালে পরিবেশন করা হয় পায়েস ও মুড়ি। দুপুরে আছে পোলাও, গরু বা খাসির মাংস, মুরগির রোস্ট, চমচম, কোল্ড ড্রিংকস, পান-সুপারি ও সালাদ। বিকেলে দেওয়া হবে সাদা ভাত, রুই মাছ ভাজা ও আলুর দম। এ ছাড়া শিশু ও দর্শনার্থীদের জন্য ফ্রি জুস কর্নার, চিপস ও চকলেটের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।
ঈদের দিন সকাল ৮টায় কারাগারগুলোয় বন্দীদের অংশগ্রহণে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। এরপর সকাল ১০টায় আয়োজন করা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
কারা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ঈদের দ্বিতীয় দিনে বন্দীদের মধ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ এবং তৃতীয় দিনে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজন করা হবে। এসব আয়োজনের মাধ্যমে বন্দীদের মানসিক প্রশান্তি ও উৎসবের আবহ তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে।
এ ছাড়া ঈদের দিন, দ্বিতীয় দিন ও তৃতীয় দিনের মধ্যে যেকোনো এক দিন বন্দীরা পরিবারের দেওয়া খাবার গ্রহণের সুযোগ পাবেন। একইভাবে যেকোনো এক দিন ‘আনডিউ সাক্ষাৎ’ এবং সর্বোচ্চ পাঁচ মিনিট অতিরিক্ত কথা বলার সুযোগও দেওয়া হবে। তবে এই সুবিধা শুধু বন্দীদের নিজ পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য হবে বলে জানিয়েছে কারা কর্তৃপক্ষ।
কারা অধিদপ্তরের এআইজি প্রিজন মো. জান্নাত উল ফরহাদ বলেন, ‘প্রতিটি কারাগার তাদের সাধ্যমতো বন্দীদের ঈদের আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করছে। বন্দীরাও যেন উৎসবের আবহ অনুভব করতে পারেন, সে লক্ষ্যেই বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে।’
সেনাসদস্যদের সঙ্গে পবিত্র ঈদুল আজহার আনন্দ ভাগাভাগি ও শুভেচ্ছা বিনিময় করতে ঢাকা সেনানিবাসে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আজ আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।৭ মিনিট আগে
জাতীয় ঐক্য ও দেশ গড়ার প্রত্যয়ে বর্তমান সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। রাজধানীতে প্রধানমন্ত্রীর গুলশানের বাসভবনে আজ বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে বাবা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও মা সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এ সময় সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান।১ ঘণ্টা আগে
কিশোরগঞ্জের ঐতিহাসিক শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দানে ঈদুল আজহার ১৯৯তম জামাত চলাকালে প্রথম রাকাতের পর শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। তবু হাজারো মুসল্লি মাঠ না ছেড়ে বৃষ্টির মধ্যে নামাজ ও মোনাজাত সম্পন্ন করেন। কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে জামাত অনুষ্ঠিত হয়।২ ঘণ্টা আগে