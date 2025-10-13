ঢাকার সাবেক চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রেজাউল করিম বরখাস্ত

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
অসদাচরণের অভিযোগে ঢাকার সাবেক চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রেজাউল করিম চৌধুরীকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে সরকার। আইন ও বিচার বিভাগ গত ২৯ সেপ্টেম্বর এই কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বর্তমানে আইন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত ঢাকার সাবেক চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রেজাউল করিম চৌধুরীর বিরুদ্ধে সুপ্রিম জুডিশিয়াল সার্ভিস (শৃঙ্খলা) বিধিমালা অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।
ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (মুখ্য মহানগর হাকিম) থাকার সময় রেজাউল করিমের দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এরপর তাঁর বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ নিয়েছে মন্ত্রণালয়।
অসদাচরণের অভিযোগে ঢাকার সাবেক চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রেজাউল করিম চৌধুরীকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে সরকার। আইন ও বিচার বিভাগ গত ২৯ সেপ্টেম্বর এই কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বর্তমানে আইন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত ঢাকার সাবেক চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রেজাউল করিম চৌধুরীর বিরুদ্ধে সুপ্রিম জুডিশিয়াল সার্ভিস (শৃঙ্খলা) বিধিমালা অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।
ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (মুখ্য মহানগর হাকিম) থাকার সময় রেজাউল করিমের দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এরপর তাঁর বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ নিয়েছে মন্ত্রণালয়।
বাংলাদেশ পুলিশের নীতি নির্ধারণে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা যুক্ত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। আগামী দিনের পুলিশ প্রশাসনকে আরও দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক করার লক্ষ্যে প্রণীত ‘বাংলাদেশ পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ–২০২৫ (খসড়া)’ নিয়ে গতকাল রোববার পুলিশ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত এক গুরুত্বপূর্ণ সভায় এ মতামত দেওয়া হয়।২ ঘণ্টা আগে
দীর্ঘ সংলাপের পর অবশেষে চূড়ান্ত হয়েছে জুলাই জাতীয় সনদ। ওই সনদে স্বাক্ষরের সম্ভাব্য দিনক্ষণও ঠিক হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবায়ন নিয়ে এখনো এক জায়গায় আসতে পারেনি রাজনৈতিক দলগুলো। এ অবস্থায় পিছিয়ে দেওয়া হয় তারিখ। দলগুলোর মতপার্থক্য দূর করতে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা অব্যাহত রেখেছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।১১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সীমান্ত দিয়ে দেশে অবৈধ অস্ত্র ও কালোটাকা আসছে। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন সরকার। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গতকাল রোববার সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত আইনশৃঙ্খলাসংক্রান্ত কোর কমিটির বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।১১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মেঘনা-গোমতী সেতুর টোল আদায়ের কার্যাদেশে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আসামিদের মধ্যে আরও পাঁচজন সাবেক মন্ত্রী রয়েছেন।১৪ ঘণ্টা আগে