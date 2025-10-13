Ajker Patrika
কোর কমিটির সভা

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সীমান্ত দিয়ে দেশে অবৈধ অস্ত্র ও কালোটাকা আসছে। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন সরকার। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গতকাল রোববার সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত আইনশৃঙ্খলাসংক্রান্ত কোর কমিটির বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

বৈঠক সূত্রে জানা যায়, ফিউশন সেন্টারের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রোপাগান্ডা ও অপপ্রচার রোধ করার বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। ফিউশন সেন্টার হলো আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে একটি সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা, যার মাধ্যমে অপরাধ এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপ শনাক্ত করতে সম্পদ, দক্ষতা এবং তথ্য ভাগ করে নেওয়া হয়। এটির লক্ষ্য, যোগাযোগের অভাবের কারণে নিরাপত্তা ফাঁক রোধ করতে প্রতিটি সংস্থার কাছে থাকা তথ্য একত্র করা।

বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনরতদের অনেক সমস্যাই সরকার সমাধানের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সরকারের যে অর্জন, সেটি গণমাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে না। এই বিষয়গুলো যাতে গণমাধ্যমে প্রচার করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে কোর কমিটিতে।

কোর কমিটির বৈঠক শেষে গতকাল দুপুরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। এ সময় সাংবাদিকেরা তাঁর কাছে প্রশ্ন করেন, উপদেষ্টারা অনেকে সেফ এক্সিট চাচ্ছেন বলে আলোচনা আছে। আপনিও সেভ এক্সিট চাচ্ছেন কি না? উত্তরে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘কে কী চায় সেটা আমি জানি না। আমার ছেলেমেয়ে সবাই দেশে, আমি একা গিয়ে কী করব?’

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তা সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৮০ হাজার সেনা মোতায়েন থাকবে। সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের করণীয় বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

নির্বাচনে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য প্রায় দেড় লাখ পুলিশ সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলেও জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। তিনি বলেন, আগামী জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে আনসার-ভিডিপি সদস্যদের প্রশিক্ষণ শেষ হবে। তা ছাড়া জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্যরা নিয়োজিত থাকবেন। এর জন্য ৩ হাজার ১৫৭ জন রিক্রুট সিপাহিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। নির্বাচনে বিজিবির ১ হাজার ১০০ প্লাটুনে ৩৩ হাজার সদস্য নিয়োজিত থাকবেন। ইতিমধ্যে ৬০ শতাংশ নির্বাচনী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

সীমান্তসচিবালয়অস্ত্রসরকারসংসদ সদস্যনির্বাচনঅবৈধছাপা সংস্করণশেষ পাতা
