Ajker Patrika
জাতীয়

কোনো দলের প্রতি ন্যূনতম পক্ষপাত সহ্য করা হবে না: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
কোনো দলের প্রতি ন্যূনতম পক্ষপাত সহ্য করা হবে না: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। ফাইল ছবি

সততা, দক্ষতা ও পেশাদারত্বকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মূল শক্তি হিসেবে উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের শতভাগ নিরপেক্ষতা বজায় রেখে দায়িত্ব পালন করতে হবে। কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি ন্যূনতম পক্ষপাতিত্বও সহ্য করা হবে না।

আজ বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর রাজারবাগে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ পুলিশ অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত আইনশৃঙ্খলাবিষয়ক সভাটি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট-২০২৬ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় আয়োজন করে।

সভায় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, সততা, দক্ষতা ও পেশাদারত্বই হবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মূল শক্তি। সে জন্য নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের শতভাগ সততা, দক্ষতা ও পেশাদারত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে। সরকারি কর্মচারীরা কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য নন, তাঁরা সাধারণ জনগণের ট্যাক্সের টাকায় নিযুক্ত রাষ্ট্রের বেতনভুক্ত কর্মচারী। তাই কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি ন্যূনতম পক্ষপাতিত্ব বা পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ সহ্য করা হবে না। নির্বাচনে আইন, বিধি, জননিরাপত্তা, জনসেবা ও জনকল্যাণকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে হবে।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা আরও বলেন, যদি কারও বিরুদ্ধে কোনো প্রার্থীর পক্ষে কাজ করা বা দলীয় অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নের প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে সরকার কোনো ধরনের শৈথিল্য দেখাবে না। নির্বাচনে প্রার্থী বা তাঁদের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে অর্থ, সুযোগ-সুবিধা এমনকি কোনো ধরনের খাবার গ্রহণও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে বলে তিনি স্পষ্ট করেন।

জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমেই দেশের জনগণের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়। নির্বাচন অস্বচ্ছ হলে জাতির জন্য অন্ধকার ভবিষ্যৎ নেমে আসতে পারে। সে কারণে নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের ভূমিকা, আচরণ ও দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে এমন একটি মানদণ্ড স্থাপিত হবে, যা দেশ ও আন্তর্জাতিক অঙ্গন—উভয় ক্ষেত্রেই প্রশংসিত হবে।

নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কাউকে আইন ভঙ্গ করতে দেওয়া যাবে না উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন, বেআইনি কর্মকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের অবশ্যই আইনের আওতায় আনতে হবে। এ জন্য ‘গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫’, ‘সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫’, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জারি করা পরিপত্র এবং নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করতে হবে। কথায়, কাজে, আচরণে ও বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম, ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার শেখ সাজ্জাত আলী ও ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার শরফুদ্দিন আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ পুলিশের ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি রেজাউল করিম মল্লিক।

মতবিনিময় সভায় ঢাকা বিভাগের সব জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, আঞ্চলিক ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং ঢাকা মহানগর পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অংশ নেন।

বিষয়:

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়নির্বাচনরাজনৈতিক দলউপদেষ্টাত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইমরান খান কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন

ইমরান খান কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন

ইরানে মার্কিন হামলার ৭ সম্ভাব্য পরিণতি

ইরানে মার্কিন হামলার ৭ সম্ভাব্য পরিণতি

তৃতীয় দফায় বাড়ল আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়

তৃতীয় দফায় বাড়ল আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

সম্পর্কিত

কোনো দলের প্রতি ন্যূনতম পক্ষপাত সহ্য করা হবে না: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

কোনো দলের প্রতি ন্যূনতম পক্ষপাত সহ্য করা হবে না: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে আমরা ঘরে ফেরার জন্য প্রস্তুত: ধর্ম উপদেষ্টা

নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে আমরা ঘরে ফেরার জন্য প্রস্তুত: ধর্ম উপদেষ্টা

সেনাপ্রধানের সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

সেনাপ্রধানের সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

গণভোটে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ ভোট চাওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ: ইসি

গণভোটে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ ভোট চাওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ: ইসি