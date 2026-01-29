Ajker Patrika
নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে আমরা ঘরে ফেরার জন্য প্রস্তুত: ধর্ম উপদেষ্টা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন। ফাইল ছবি

ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেছেন, ‘একবার ক্ষমতায় বসতে পারলে ছলেবলে কৌশলে চেয়ার ধরে রাখার দুঃখজনক প্রবণতা এ দেশে রয়েছে। কিন্তু আমরা যেদিন দায়িত্ব নিয়েছি, সেদিন থেকেই বিদায়ের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি। আমরা নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ঘরে ফেরার জন্য প্রস্তুত।’

রাজধানীর বাসাবোতে ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার মিলনায়তনে আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বৌদ্ধধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও খ্রিষ্টানধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট্র যৌথভাবে এ সভার আয়োজন করে।

উপদেষ্টা বলেন, ‘আমাদের অনেক উপদেষ্টা এরই মধ্যে তাঁদের কূটনৈতিক পাসপোর্ট সারেন্ডার করেছেন (জমা দিয়েছেন)। আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুত রয়েছি—একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে যাঁরা ক্ষমতায় আসবেন, তাঁদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার।’

খালিদ হোসেন বলেন, ‘১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন হবে বাংলাদেশের ইতিহাসের এক মাইলফলক। গণভোটে “হ্যাঁ” যদি পাস হয়, তাহলে দেশে আর কোনো দিন স্বৈরতন্ত্রের জন্ম হবে না। ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি হবে। দেশকে আমরা উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতে পারব।’

এ সময় সবাইকে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার অনুরোধ জানান উপদেষ্টা।

মতবিনিময় সভায় অংশ নেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক আলী রীয়াজ।

বাসাবো এলাকাবাসীর উদ্দেশে আলী রীয়াজ বলেন, ‘১২ ফেব্রুয়ারি যখন ভোট দিতে যাবেন, তখন আপনাদের দুটো ব্যালট দেওয়া হবে। একটি সাদা, আরেকটি গোলাপি। সাদা ব্যালটের মাধ্যমে আপনাদের বিবেচনায় যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিবেন আর গোলাপি ব্যালটের মাধ্যমে আমাদের জনপ্রতিনিধিরা কীভাবে দেশ পরিচালনা করবে, সেই গাইডলাইন আপনারা তৈরি করে দিবেন।’

এ সময় স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদমুক্ত দেশ গড়তে সবাইকে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেওয়ার অনুরোধ জানান আলী রীয়াজ।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়সরকারনির্বাচনউপদেষ্টা
