১৪ বছর পর দেড় শ যাত্রী নিয়ে সরাসরি পাকিস্তান গেল বিমানের ফ্লাইট

দীর্ঘ ১৪ বছর পর ঢাকা ও করাচির মধ্যে সরাসরি ফ্লাইট চালু করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস। আজ বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৮টায় ১৫০ জন যাত্রী নিয়ে উদ্বোধনী ফ্লাইট বিজি-৩৪১ পাকিস্তানের উদ্দেশে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছেড়ে যায়।
এই উপলক্ষে বিমানবন্দরে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এবং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান শেখ বশিরউদ্দীন।
বিমানের প্রথম ফ্লাইটটি স্থানীয় সময় রাত ১১টায় করাচিতে পৌঁছানোর কথা রয়েছে। ফিরতি ফ্লাইট বিজি-৩৪২ করাচি থেকে আগামীকাল শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) রাত ১২টা ১ মিনিটে ছেড়ে ভোর ৪টা ২০ মিনিটে ঢাকায় পৌঁছাবে।
বিমান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শীতকালীন সূচি অনুযায়ী ২৯ জানুয়ারি থেকে প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার এই রুটে নিয়মিত ফ্লাইট পরিচালনা করা হবে। সূচি অনুযায়ী ঢাকা থেকে ফ্লাইট ছাড়বে সন্ধ্যা ৮টায় এবং করাচিতে পৌঁছাবে রাত ১১টায়। অন্যদিকে করাচি থেকে ফ্লাইট ছাড়বে রাত ১২টা ১ মিনিটে এবং ঢাকায় পৌঁছাবে ভোর ৪টা ২০ মিনিটে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান হায়দার এবং বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মোস্তাফা মাহমুদ সিদ্দিক।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. মো. শফিকুর রহমান। এ সময় মন্ত্রণালয়, বিমান, বেবিচকসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
সংশ্লিষ্টদের আশা, নতুন এই রুট চালুর ফলে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সরাসরি আকাশপথে যোগাযোগ আরও সহজ হবে। এতে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য-বিনিয়োগ সম্প্রসারণের পাশাপাশি শিক্ষা বিনিময় ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কও জোরদার হবে।
উল্লেখ্য, নিরাপত্তাজনিত কারণে ২০১২ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ঢাকা-করাচি রুটে সরাসরি ফ্লাইট বন্ধ হয়।
২১ বছর আগে সুনামগঞ্জের ছাতকে টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্রে বিস্ফোরণের ঘটনায় কানাডীয় কোম্পানি নাইকো রিসোর্সকে ৪২ মিলিয়ন ডলার জরিমানা করেছেন আন্তর্জাতিক সালিশ আদালত। এই অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার পাবে।১ ঘণ্টা আগে
সততা, দক্ষতা ও পেশাদারত্বকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মূল শক্তি হিসেবে উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের শতভাগ নিরপেক্ষতা বজায় রেখে দায়িত্ব পালন করতে হবে।২ ঘণ্টা আগে
উপদেষ্টা বলেন, ‘আমাদের অনেক উপদেষ্টা এরই মধ্যে তাঁদের কূটনৈতিক পাসপোর্ট সারেন্ডার করেছেন (জমা দিয়েছেন)। আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুত রয়েছি—একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে যাঁরা ক্ষমতায় আসবেন, তাঁদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার।’২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নবনিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন। আজ বৃহস্পতিবার সেনাসদরে রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল এ সাক্ষাতে অংশ নেয়।৩ ঘণ্টা আগে