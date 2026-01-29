সেনাপ্রধানের সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নবনিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন। আজ বৃহস্পতিবার সেনাসদরে রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল এ সাক্ষাতে অংশ নেয়।
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ থেকে এ তথ্য জানা যায়।
সাক্ষাৎকালে পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের পাশাপাশি বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বিদ্যমান সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা হয়।
উল্লেখ্য, ১০ জানুয়ারি ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রাষ্ট্রদূত হিসেবে শপথ নেন ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন।
সততা, দক্ষতা ও পেশাদারত্বকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মূল শক্তি হিসেবে উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের শতভাগ নিরপেক্ষতা বজায় রেখে দায়িত্ব পালন করতে হবে।৪১ মিনিট আগে
উপদেষ্টা বলেন, ‘আমাদের অনেক উপদেষ্টা এরই মধ্যে তাঁদের কূটনৈতিক পাসপোর্ট সারেন্ডার করেছেন (জমা দিয়েছেন)। আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুত রয়েছি—একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে যাঁরা ক্ষমতায় আসবেন, তাঁদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার।’১ ঘণ্টা আগে
গণভোটে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’-এর পক্ষে প্রচারণা না চালাতে নির্দেশনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আইন অনুযায়ী গণভোটের পক্ষ নেওয়া যে ‘দণ্ডনীয় অপরাধ’, তা তুলে ধরে জনমতকে প্রভাবিত না করতে বলেছে সাংবিধানিক সংস্থাটি।২ ঘণ্টা আগে
শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে নির্বাচনী সহিংসতায় জামায়াতের নেতা রেজাউল করিমের নিহতের ঘটনায় ঢালাওভাবে গ্রেপ্তার না করে জড়িত প্রকৃত অপরাধীদের চিহ্নিত করতে পুলিশ কাজ করছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার উপপ্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার।২ ঘণ্টা আগে