কর্ণফুলী টানেলে রাতে ট্রাফিক ডাইভারশন, ৫–১০ মিনিট অপেক্ষার সম্ভাবনা

রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য কর্ণফুলী টানেলে ৬ দিন রাতে ট্রাফিক ডাইভারশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টানেল পারাপারে যাত্রীদের কিছুটা অপেক্ষা করতে হতে পারে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।
আজ বুধবার (২৫ মার্চ) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সংস্থাটির উপপরিচালক ও জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. মাসুদ রানা শিকদার এ তথ্য জানান।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী ২৬ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন রাত ১১টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত টানেলের রুটিন মেইনটেন্যান্স কাজ চলবে। এ সময় প্রয়োজন অনুযায়ী ‘পতেঙ্গা-আনোয়ারা’ বা ‘আনোয়ারা-পতেঙ্গা’ যেকোনো একটি টিউবে ট্রাফিক ডাইভারশনের মাধ্যমে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে।
সেতু কর্তৃপক্ষ জানায়, ট্রাফিকের চাপ অনুযায়ী টানেলের উভয়মুখে যানবাহনকে সর্বনিম্ন ৫ মিনিট থেকে সর্বোচ্চ ১০ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে।
টানেলের নিরাপদ ও কার্যকর রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেছে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।
