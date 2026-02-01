চানখাঁরপুল হত্যা মামলা: আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি পাবেন না ৫ আসামি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় রাজধানীর চানখাঁরপুল এলাকায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড পাওয়া ৫ আসামি আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি পাবেন না। একই সঙ্গে কনস্টেবল সুজন হোসেনকে সাজা কম দেওয়ার বিষয়ে ট্রাইব্যুনালের পর্যবেক্ষণ স্থগিত করা হয়েছে। এর ফলে যে যুক্তিতে তাঁকে কম সাজা দেওয়া হয়েছিল, তা অন্য কোনো আদালতে আর ব্যবহার করা যাবে না।
প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শুনানি শেষে আজ রোববার আপিল বিভাগের চেম্বার জজ মো. রেজাউল হক এই আদেশ দেন। আদেশের বিষয়টি জানিয়েছেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম।
গত ২৬ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ চানখাঁরপুলের এই মামলার রায়ে আট আসামির মধ্যে পাঁচজনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেন। আর তিন আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। পরে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড পাওয়া আসামিদের মৃত্যুদণ্ড চেয়ে আপিল করে প্রসিকিউশন।
যে আসামিদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে, তা বাড়িয়ে সর্বোচ্চ শাস্তির প্রার্থনা করা হয় প্রসিকিউশনের আপিলে। আর যাঁদের সাজা কম, তাঁরা যেন আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কারাগার থেকে বের হতে না পারেন, সে জন্যও আবেদন করেছিল প্রসিকিউশন।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আইনশৃঙ্খলা সমন্বয় সেল গঠন করা হয়েছে। নির্বাচনকালীন আইনশৃঙ্খলা নিয়ে যেকোনো অভিযোগ জানাতে এই সেলে যোগাযোগ করতে ফোন নম্বরও দেওয়া হয়েছে।১৯ মিনিট আগে
প্রতারক চক্রের ফোনকলে সাড়া না দিতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে। আজ রোববার বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনে সংযুক্ত চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের উপ পরিচালক মো. মামুন অর রশিদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।১ ঘণ্টা আগে
নজরুল ইসলাম খান বলেন, আমরা কমিশনকে জানিয়েছি, বিএনসিসির ক্যাডেটরা ছাত্র। তাদের নির্বাচনের কাজে প্রথমবারের মতো যুক্ত করার সিদ্ধান্ত আমরা শুনেছি। এটা এখনো চূড়ান্ত কিছু হয়নি হয়তো। আমরা কমিশনকে বলেছি, তরুণ ছাত্র তাদের সংসদ নির্বাচনের মতো জটিল রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা ঠিক হবে না।২ ঘণ্টা আগে
দুদক সূত্র জানিয়েছে, গত ৮ জানুয়ারি ১৩৬ কোটি ৬৭ লাখ ৫৮ হাজার ৯৩১ টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগে সালমান এফ রহমানসহ ২২ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। ওই মামলায় আদালত চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। আজ ছিল রিমান্ডের প্রথম দিন।৪ ঘণ্টা আগে