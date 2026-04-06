অধস্তন আদালতের সময়সূচিতে পরিবর্তন

সারা দেশের অধস্তন আদালতের জন্য নতুন সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। রোববার (৫ এপ্রিল) সুপ্রিম কোর্ট থেকে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে—রোববার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯.৩০ থেকে ৩.৩০ পর্যন্ত অধস্তন আদালতের কার্যক্রম চলবে। ১-১.৩০ পর্যন্ত যোহরের নামাজ ও মধ্যাহ্নভোজের বিরতি থাকবে।
অফিস সময় শুরু হবে সকাল ৯টা থেকে। বিরতি দিয়ে চলবে ৪টা পর্যন্ত।
পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত নতুন এই সময় সূচি বহাল থাকবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
