শাহজালালের কার্গো ভিলেজে ছিল না ফায়ার অ্যালার্ম-ডিটেক্টর-হাইড্রেন্ট, তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গত ১৮ অক্টোবর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুনে পুড়ে যায় আমদানি করা মালপত্রের বড় অংশ। প্রায় ১৭ ঘণ্টা ধরে জ্বলা আগুনে ক্ষতির পরিমাণ ১২ হাজার কোটি টাকা দাঁড়াতে পারে বলে দাবি করছেন ব্যবসায়ীরা। এদিকে এই অগ্নিকাণ্ডের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, কার্গো ভিলেজের ওই এলাকায় ছিল না ফায়ার অ্যালার্ম, স্মোক ডিটেক্টর এমনকি ফায়ার হাইড্রেন্টও।
আজ ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ কথা জানান।
প্রেস সচিব বলেন, বিভিন্ন কুরিয়ার এজেন্সির জন্য নির্ধারিত ৪৮টি ছোট ছোট লোহার খাঁচার অফিস এলাকায় ফায়ার অ্যালার্ম, স্মোক ডিটেক্টর ও স্প্রিংকলার ছিল না বলে তদন্ত কমিটি জানিয়েছে।
তিনি আরও বলেন, ‘কোনো ধরনের নিয়মের তোয়াক্কা ও সতর্কতা ছাড়াই পলিথিনে মোড়ানো কাপড়ের রোল, রাসায়নিক পদার্থ, সংকুচিত বোতলের পারফিউম ও বডি স্প্রে, ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র, ব্যাটারি এবং ওষুধজাত পণ্যের কাঁচামালের মতো অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ এলোপাতাড়িভাবে সেখানে স্তূপ রাখা হয়েছিল।
অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা যেসব সমস্যার মুখোমুখি হয় সে বিষয়ে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।
শফিকুল আলম জানান, দুপুর ২টা ৯ মিনিটে আগুনের সূত্রপাত হয়। ধোঁয়া দৃশ্যমান হয় ২টা ১৫ মিনিটে। একজন আনসার কর্মী শনাক্ত করেন। সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের অগ্নিনির্বাপক গাড়ি আসে ২টা ২২ মিনিটে। দ্বিতীয় গাড়ি আসে ২টা ২৫ মিনিটে। ২টা ৫০ মিনিটে আসে উত্তরা ফায়ার সার্ভিসের অগ্নিনির্বাপক গাড়ি।
প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, ১৫০০ ডিগ্রির উপরে তাপমাত্রাসহ সম্পূর্ণরূপে ছড়িয়ে পড়া আগুন, ঘন ঘন তালা লাগানো লোহার গ্রিল, ফায়ার হাইড্রেন্ট না থাকা এবং অজানা রাসায়নিক পণ্যের কারণে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের কাজ ব্যাহত হয়। এছাড়া অপর্যাপ্ত পানি ও অগ্নিনির্বাপক ফোম, কাঠামোগত ধস এবং ধ্বংসাবশেষের ধসে পড়াও কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে।
ফায়ার সার্ভিস, সিআইডির ফরেনসিক বিভাগ, আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন, অগ্নিনির্বাপণ বিশেষজ্ঞ, এনএসআই বিস্ফোরক বিভাগ, ডেসকো, সিটিটিসি, বুয়েট, আফাত (তুরস্কের অগ্নিনির্বাপণী সংস্থা) মোকা কর্তৃক গঠিত ক্যাটালগিং কমিটির প্রতিবেদন, ৯৭ জন সাক্ষীর মৌখিক ও লিখিত সাক্ষ্য, সিভিল এভিয়েশন, বাংলাদেশ বিমান, কাস্টমস, এফএসসিডি কর্তৃক জমা দেওয়া নথি, ডিজিএফআই, বিমান, সিএবি, এনএসআই এপিবিএন, কুরিয়ার এজেন্সি, মিডিয়া থেকে প্রাপ্ত সিসিটিভি ফুটেজ মিলিয়ে এ প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়।
শফিকুল আলম প্রতিবেদনের তথ্য তুলে ধরে বলেন, ‘অগ্নিকাণ্ডটি স্যাবোটাজ ছিল না। এটা বৈদ্যুতিক আর্কিং এবং শর্ট সার্কিটের কারণে লাগে। আর আর্কের পরবর্তীতে শর্ট সার্কিটের কারণে কুরিয়ার শেডের বর্ধিত অংশের উত্তর পশ্চিম কোণের পাশাপাশি অবস্থিত কয়েকটি কুরিয়ার এজেন্সির খাঁচাগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে অগ্নিপাতের সূত্রপাত হয়।’
তুরস্ক থেকে আগত বিশেষজ্ঞ দল, বুয়েট বিশেষজ্ঞ, অগ্নিনির্বাপক বিশেষজ্ঞ এবং সিআইডি ফরেন্সিকের প্রতিবেদনে উল্লেখিত অগ্নিকাণ্ডের কারণ নিশ্চিত করা হয়েছে বলে জানান তিনি।
আগুনের প্রধান ত্রুটির বিষয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৩ সালের পরে কার্গো ভিলেজে সাতটি বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে, যার অনেকগুলোর সংবাদ প্রকাশ হয়নি। তদন্তে উঠে এসেছে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে সিভিল এভিয়েশন অথরিটির তেমন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ছিল না।
বিদ্যমান ব্যবস্থা থেকে সরে এসে বিমানবন্দর কার্যক্রমের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য একটি স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করার সুপারিশ জানিয়েছে তদন্ত কমিটি। প্রতিবেদনে বলা হয়, বেবিচক শুধু নিয়ন্ত্রন্ত্রকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেপিআইয়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সিএএপি কর্তৃক আইসিএও এবং বিএনবিসির বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের কার্যক্রম শুধুমাত্র ফ্লাইট পরিচালনার মধ্যে সীমাবদ্ধকরণ এবং সিএবি নিযুক্ত একজন দক্ষ অপারেটরের মাধ্যমে গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং অন্যান্য কার্যক্রমের দায়িত্বভার অর্পণ।
তদন্ত কমিটি আরও সুপারিশ করেছে, বেবিচক কর্তৃক ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সে সমন্বয় করতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণীর ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে, স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসরণ করে বিপদজনক পণ্য এবং রাসায়নিক গুদাম উন্নত স্থানে স্থানান্তর, বিএনপিসির অনুসরণ করে উপযুক্ত স্থানে নিলামযোগ্য পণ্যের জন্য পৃথক কাস্টমস গুদাম স্থাপন এবং অ্যাপ্রন এলাকায় কোনো প্রকার মালামাল মজুদ নিষিদ্ধ করতে।
রাজউকের পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর বোন শেখ রেহানা ও রেহানার বড় মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিকসহ অন্যদের বিরুদ্ধে করা মামলার রায় ঘোষণা করা হবে আগামী ১ ডিসেম্বর। আজ মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪-এর বিচারক মো. রবিউল আলম এই দিন ধার্য করেন।
এ নিয়ে পূর্বাচলে প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে শেখ হাসিনা, তাঁর পরিবারের সদস্যসহ অন্যদের বিরুদ্ধে করা ছয়টি মামলার মধ্যে চতুর্থ মামলার রায়ের দিন ধার্য করা হলো।
প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে শেখ হাসিনা, তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলসহ অন্যদের বিরুদ্ধে করা তিন মামলার রায়ের দিন ধার্য রয়েছে ২৭ নভেম্বর (পরশু বৃহস্পতিবার)। এই তিন মামলাতেই শেখ হাসিনা আসামি। ২৩ নভেম্বর ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এই তারিখ ধার্য করেন।
শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা ও টিউলিপ সিদ্দিকসহ অন্যদের বিরুদ্ধে করা মামলাটিতে আজ যুক্তিতর্ক শুনানি হয়। এই মামলার ১২ আসামির মধ্যে শুধু রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) সাবেক সদস্য (ভূমি ও এস্টেট) খুরশীদ আলম কারাগারে আছেন। তিনি আদালতে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। বাকিরা পলাতক। টিউলিপ সিদ্দিক ব্রিটিশ এমপি।
আজ খুরশীদ আলমের পক্ষে আইনজীবী শাহিনুর ইসলাম যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। শুনানি শেষে রায়ের তারিখ ধার্য করেন বিশেষ জজ আদালত-৪।
দুদকের বিশেষ পিপি তরিকুল ইসলাম ওই মামলায় রায়ের দিন ধার্য হওয়ার বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেন।
বিশেষ জজ আদালত-৪-এ প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে করা আরও দুটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এই দুটি মামলায় আজ সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য ছিল। সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ না হওয়ায় এর মধ্যে শেখ হাসিনা, শেখ রেহানার ছোট মেয়ে আজমিন সিদ্দিকসহ অন্যদের বিরুদ্ধে করা মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য ৩০ নভেম্বর এবং শেখ হাসিনা, রেহানার ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববিসহ অন্যদের বিরুদ্ধে করা মামলার সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য ১ ডিসেম্বর দিন ধার্য করা হয়েছে।
চলতি বছরের ৩১ জুলাই একই আদালত এই তিন মামলায় শেখ হাসিনাসহ অন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন।
পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ২৭ নম্বর সেক্টরের ২০৩ নম্বর সড়কে শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, জয়, পুতুল, ববি ও আজমিনের নামে প্রতিটি ১০ কাঠা করে ছয়টি প্লট বরাদ্দে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগে গত ১২,১৩ ও ১৪ জানুয়ারি দুদক এই ছয়জন, টিউলিপসহ অন্যদের বিরুদ্ধে ৬টি মামলা করে। গত ২৫ মার্চ এই ছয় মামলায় আদালতে অভিযোগপত্র দেয় দুদক। অভিযোগপত্রে শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের সদস্যরাসহ ২৮ আসামি। শেখ হাসিনা ও রাজউকের কয়েক কর্মকর্তা প্রতিটি মামলায় আসামি।
অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, সরকারের সর্বোচ্চ পদে থাকাকালে শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবার ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। তাঁরা বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও অসৎ উদ্দেশ্যে পূর্বাচলে ৬টি প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
মামলায় আরও অভিযোগ করা হয়, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতার অপব্যবহার করে, অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গ করে প্রকল্পের বরাদ্দবিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বা রাজউকের কর্মচারীদের প্রভাবিত করে প্লট বরাদ্দ নিয়েছেন। টিউলিপ সিদ্দিক তাঁর মা ও ভাই-বোনদের প্লট বরাদ্দে বিশেষ ক্ষমতাবলে প্রত্যক্ষ প্রভাব খাটিয়েছেন। অন্যদিকে রাজউকের প্রকল্প বরাদ্দবিষয়ক কর্মচারীরা নিজেরা লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে নিয়মবহির্ভূতভাবে প্লট বরাদ্দ দিয়েছেন।
বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও সব ধাপের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেও মালয়েশিয়া যেতে না পারা বাংলাদেশি কর্মীদের প্রেরণ কার্যক্রম অবশেষে শুরু হয়েছে। সরকারিভাবে বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেডের (বোয়েসেল) ব্যবস্থাপনায় আজ মঙ্গলবার প্রথম দফায় ৬০ জন কর্মী মালয়েশিয়ার উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেছেন।
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রবাসী লাউঞ্জে উপস্থিত থেকে কর্মীদের বিদায় জানান প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। তিনি এ উদ্যোগকে ‘দীর্ঘদিনের স্বপ্নপূরণের মুহূর্ত’ হিসেবে উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা ও মালয়েশিয়া সরকারের আন্তরিক সহযোগিতার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানান।
আসিফ নজরুল বলেন, ‘২০২৪ সালের ৩১ মের মধ্যে সকল প্রক্রিয়া শেষ করেও হাজারো কর্মী বিভিন্ন জটিলতার কারণে যেতে পারেননি। তাঁদের অপেক্ষার অবসান হয়েছে। আমরা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁদের মালয়েশিয়া পাঠানোর কাজ শুরু করেছি।’
তিনি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সমর্থনে আন্দোলন করায় সংযুক্ত আরব আমিরাতে আটক থাকা ১৮৮ বাংলাদেশিকে দেশে ফিরিয়ে আনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, সরকার প্রবাসীদের কল্যাণে বদ্ধপরিকর এবং প্রত্যাবাসিতদের পুনর্বাসনসহ প্রয়োজনীয় সহায়তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. নেয়ামত উল্যা ভূঁইয়া।
কর্মীদের পক্ষে রনি মিয়া বলেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন ধরে অনিশ্চয়তায় ছিলাম। অবশেষে প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলের উদ্যোগে আমাদের স্বপ্নপূরণ হলো।’
২০২৪ সালের ৪ অক্টোবর বাংলাদেশ সফরকালে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে বৈঠকে এই আটকে থাকা কর্মীদের গ্রহণের অনুরোধ করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
পরে গত ১৩ থেকে ১৬ মে আসিফ নজরুল এবং প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিকবিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী মালয়েশিয়া সফর করেন।
এর ফলে ২১ থেকে ২২ মে বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া তৃতীয় জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ সভায় ১৭ হাজার ৭৭৭ কর্মীর মধ্যে মোট ৭ হাজার ৮৭৩ জন যেতে না পারা কর্মীকে পাঠানোর দায়িত্ব বোয়েসেলকে দেওয়া হয়।
প্রাথমিকভাবে কনস্ট্রাকশন ও ট্যুরিজম—এই দুই খাতে কর্মী পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। গত ৭ আগস্ট Construction Labour Exchange Center Berhad (CLAB)-এর সঙ্গে এ বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষর হয়। প্রথম ধাপে ৫০০ জন কর্মীর চাহিদা পাওয়া যায়, যার মধ্যে ২৫৫ জনের ভিসা এরই মধ্যে ইস্যু হয়েছে।
বোয়েসেলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. সাইফুল ইসলাম, বিএমইটি ও ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ বিমানবন্দর নির্বাহী পরিচালক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে একটি হত্যার মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে আসামি করা হয়েছিল বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনকে। কিন্তু এ ঘটনায় তাঁর সম্পৃক্ততার কোনো প্রমাণ পাননি আদালত। তাই তাঁকে মামলার দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
ভারগো গার্মেন্টসের ‘এক্সিকিউটিভ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার’ মো. সোহান শাহ হত্যার মামলায় শেখ বশিরউদ্দীনকে অব্যাহতি দিয়ে আজ মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) আদেশ দেন ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মো. জামসেদ আলম।
এর আগে, ২৪ নভেম্বর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা র্যাব-৩-এর এসআই মোস্তাফিজুর রহমান আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৩ (ক) ধারা অনুযায়ী অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন দেন। সেখানে উল্লেখ করা হয়, ‘এই মামলার ঘটনার সঙ্গে আসামি শেখ বশিরউদ্দীনের কোনো সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়নি। তাকে মামলা দায় থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করছি।’
মামলার এজাহার থেকে জানা যায়, গত বছর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে ১৯ জুলাই রামপুরার সিএনজি স্টেশনের সামনে গুলিতে আহত হন মো. সোহান শাহ। এরপর ২৮ আগস্ট চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।
এ ঘটনায় গত বছরের ১৯ সেপ্টেম্বর সোহানের মা সুফিয়া বেগম বাদী হয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৫৭ জনকে আসামি করে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা করেন। এতে শেখ বশিরউদ্দীনকে ৪৯ নম্বর আসামি করা হয়। আদালত অভিযোগটি রামপুরা থানা-পুলিশকে এজাহার হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ দেন।
সাম্প্রতিক সময়ের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অস্থিরতা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির সুযোগে যৌন সহিংসতা বেড়েছে। কিশোর-তরুণেরা এ ধরনের ভয়াবহ অপরাধে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। ধর্ষণ, সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা ও আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়েছে। বিচারহীনতা বা বিচারের দীর্ঘসূত্রতার কারণে অপরাধীরা হয়ে উঠেছে আরও বেপরোয়া। এতে ঘটনার সংখ্যা ও ভয়াবহতা ক্রমশ বাড়ছে।
রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলা হয়। আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উপলক্ষে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।
সেখানে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন মহিলা পরিষদের লিগ্যাল এইড সম্পাদক রেখা সাহা।
তিনি দেশের ১৫টি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেন।
রেখা সাহা জানান, চলতি বছরে ২ হাজার ৪৬৮ জন নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ধর্ষণ, সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা ও আত্মহত্যার ঘটনাই ঘটেছে ৭১৩টি। এ ছাড়া যৌতুক, পারিবারিক নির্যাতন, হত্যা, বাল্যবিবাহ, যৌন নিপীড়ন, অপহরণ, সাইবার সহিংসতার মতো নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে নারী ও কন্যাশিশুরা।
এ বছর আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উপলক্ষে ‘সাইবার সহিংসতাসহ নারী ও কন্যার প্রতি সকল প্রকার নির্যাতনকে না বলুন, নারী ও কন্যার অগ্রসরমাণতা নিশ্চিত করুন’ স্লোগান নিয়ে ১৬ দিনের কর্মসূচি পালন করছে মহিলা পরিষদ।
