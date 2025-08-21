Ajker Patrika
চুক্তির খসড়া অনুমোদন

বিনা ভিসায় পাকিস্তান সফর করতে পারবেন সরকারি ও কূটনীতিক পাসপোর্টধারীরা

বাসস  
আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৮: ১০
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম আজ রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। ছবি : পিআইডি
বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সরকারি ও কূটনীতিক পাসপোর্টে পারস্পারিক ভিসা অব্যাহতি চুক্তির খসড়া অনুমোদন করেছে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ। এ চুক্তি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের সরকারি ও কূটনীতিক পাসপোর্টধারীরা বিনা ভিসায় পাকিস্তানে যেতে পারবেন। পাকিস্তানের পাসপোর্টধারীরাও একই ধরনের বিনা ভিসায় বাংলাদেশে আসতে পারবেন।

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে চুক্তির খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। পরে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

প্রেস সচিব সাংবাদিকদের বলেন, ‘পাকিস্তানের মতো এ রকম চুক্তি আমরা আরও ৩১টি দেশের সঙ্গে করেছি। এ চুক্তি পাঁচ বছরের জন্য করা হবে । এর ফলে যাঁরা অফিশিয়াল (সরকারি) ও কূটনীতিক পাসপোর্ট ব্যবহার করছেন, তাঁরা এখন বিনা ভিসায় পাকিস্তান সফর করতে পারবেন। একইভাবে পাকিস্তানের যাঁরা অফিশিয়াল ও কূটনীতিক পাসপোর্ট ব্যবহার করছেন, তাঁরাও বাংলাদেশে সফর করতে পারবেন কোনো ভিসা ছাড়াই। এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস।’

উপপ্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার জানান, এ বিষয়ে পাকিস্তান সরকারের সম্মতি পাওয়া গেছে।

