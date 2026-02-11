নির্বাচন কমিশনারদের কে কোথায় ভোট দেবেন

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন ভোট দেবেন ইস্কাটনে অবস্থিত ইস্কাটন গার্ডেন উচ্চবিদ্যালয়ে। এ ছাড়া অন্যান্য কমিশনার ও ইসি সচিব কে কোথায় ভোট দেবেন তা-ও জানিয়েছে সংস্থাটি।
নির্বাচন কমিশন সূত্র জানায়, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টায় রমনার ইস্কাটন গার্ডেন উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দেবেন। এরপর কমিশনে ফিরবেন তিনি।
অন্যদিকে নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ সকাল ৯টায় ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে, নির্বাচন কমিশনার আবদুর রহমানেল মাছউদ সকাল সাড়ে ৮টায় উত্তরায় আলোর ধারা স্কুল কেন্দ্রে এবং নির্বাচন কমিশনার তাহমিদা আহমদ সকাল সাড়ে ৯টায় আজিমপুরের অগ্রণী স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ভোট দেবেন।
নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার সকাল সাড়ে ৭টায় নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে দাউদপুর পুটিনা উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দেবেন বলে নির্বাচন কমিশন থেকে জানানো হয়েছে।
আর ইসি সচিব আখতার আহমেদ ওয়েস্ট ধানমন্ডি ইউসুফ হাই স্কুল, পশ্চিম ধানমন্ডি কেন্দ্রে সকাল সাড়ে ৮টায় ভোট দেবেন।
বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টা থেকে সারা দেশে ভোট গ্রহণ শুরু হবে। বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত টানা ভোট গ্রহণ চলবে। এবার ভোটাররা আলাদা দুটি ব্যালট পেপারে ভোট দেবেন। সাদা ব্যালটে সংসদ সদস্যপ্রার্থীদের এবং গোলাপি ব্যালটে গণভোটের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দেবেন তাঁরা।
ভোট কেনাবেচার প্রমাণ পেলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আজ বুধবার রাতে ইসির জনসংযোগ পরিচালক মো. রুহুল আমিন মল্লিক স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।১ ঘণ্টা আগে
বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তারা অভিযোগ করেছেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা প্রয়োজনীয় স্ট্রাইকিং ফোর্স পেলেও জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটরা পাচ্ছেন না। এ নিয়ে একাধিক জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জমা পড়েছে।২ ঘণ্টা আগে
আসন্ন গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দল, প্রার্থী ও সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে সংযম, সহনশীলতা ও গণতান্ত্রিক আচরণ বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেছেন, একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি।৩ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোকে জয়-পরাজয় মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন। তিনি বলেছেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার স্বভাবিক পরিণতি হিসেবে জয়-পরাজয়কে মেনে নেবেন।৪ ঘণ্টা আগে