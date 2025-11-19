বিচারে সম্পদ বাজেয়াপ্ত: শেখ হাসিনা, কামালের সম্পদ কাগজে-কলমে মাত্র কয়েক কোটির

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুলাই অভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অস্থাবর-স্থাবর মিলিয়ে সম্পদ রয়েছে প্রায় ৪ কোটি ৩২ লাখ টাকার। একই অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের ১৪ কোটি ৮৫ লাখ টাকার সম্পদ রয়েছে।
২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গোপালগঞ্জ-৩ (কোটালীপাড়া-টুঙ্গিপাড়া) আসন থেকে শেখ হাসিনা এবং ঢাকা-১২ আসন থেকে আসাদুজ্জামান খান কামাল প্রার্থী হয়ে জয়ী হন। ওই নির্বাচনে তাঁদের জমা দেওয়া হলফনামায় সম্পদের এই হিসাব দেওয়া হয়েছে।
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গত সোমবার মানবতাবিরোধী অপরাধে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ডের পাশাপাশি সম্পদ বাজেয়াপ্তেরও রায় দেন।
শেখ হাসিনা তাঁর হলফনামায় সম্পদের বিবরণে উল্লেখ করেছেন, কৃষি খাত থেকে তিনি বার্ষিক আয় করেন ৯ লাখ ৪৬ হাজার টাকা। শেয়ার, সঞ্চয়পত্র/ব্যাংক জামানত থেকে আয় করেন ২৫ লাখ টাকা। চাকরির ঘরে উল্লেখ করেছেন, সম্মানী ভাতা পেয়েছেন ১৩ লাখ ৮০ হাজার; নির্বাচনী এলাকার খরচ পেয়েছেন ১ লাখ ৮ হাজার টাকা; নির্বাচনী এলাকার অফিস খরচ বাবদ পেয়েছেন ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এফডিআর (স্থায়ী আমানত) এবং ব্যাংক সুদ ও রয়্যালটি থেকে পেয়েছেন ৫৫ লাখ ২৫ হাজার ৩৪৬ টাকা।
অস্থাবর সম্পদে শেখ হাসিনা উল্লেখ করেছেন, নগদ টাকা আছে ২৮ হাজার ৫০০ টাকা। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ২ কোটি ৩৮ লাখ ৯৮ হাজার ৬০৭ টাকা। সঞ্চয়পত্রে ২৫ লাখ আর এফডিআরে দেখিয়েছেন ৫৫ লাখ টাকা।
তিনটি মোটরগাড়ি দেখিয়েছেন; যার মধ্যে একটি উপহার, যার মূল্য জানা নেই। অপর দুটির মূল্য ৪৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা। স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর নির্মিত অলংকারাদি (পরিমাণ, অর্জনকালীন মূল্যসহ) ১৩ লাখ ২৫ হাজার টাকা। ৭ লাখ ৪০ হাজার টাকার আসবাবপত্রের বিবরণী দিয়েছেন তিনি।
স্থাবর সম্পদে শেখ হাসিনা উল্লেখ করেছেন, ১৫ দশমিক ৩ বিঘা কৃষিজমি; যার অর্জনকালীন ক্রয়মূল্য ৬ লাখ ৭৮ হাজার টাকা। অকৃষি জমি অংশে উল্লেখ করেছেন, ঢাকার পূর্বাচলে ২৭ নম্বর সেক্টরের ২০৩ নম্বর রোডের ৯ নম্বর প্লট; যার মূল্য ৩৪ লাখ ৭৬ হাজার টাকা। আগের ১ লাখ ৭৫ হাজার। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, তিনতলা ভবনসহ ৬ দশমিক ১০ শতক জমি আছে; (আংশিক) মূল্য ৫ লাখ টাকা।
এদিকে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল হলফনামায় আয়ের অংশে উল্লেখ করেছেন, বছরে বাড়ি/অ্যাপার্টমেন্ট/দোকান বা অন্যান্য ভাড়া পান ৭ লাখ ২০ হাজার টাকা। স্ত্রী পান ১ লাখ ৯৮ হাজার টাকা। ব্যবসা (অংশীদার ফার্ম) ২৪ লাখ ৬৯ হাজার ৯৯৬ টাকা। স্ত্রী পান ১ কোটি ১ লাখ ৪০ হাজার ১০৯ টাকা। শেয়ার, সঞ্চয়পত্র/ব্যাংক আমানত থেকে ১৩ লাখ ৩৩ হাজার ৩০ টাকা। স্ত্রী পান ৬ লাখ ১১ হাজার ৮৬৪ টাকা। চাকরি/মন্ত্রী হিসেবে প্রাপ্ত বেতন ও ভাতা ২৩ লাখ ২২ হাজার ৫০৪ টাকা। স্ত্রী পান ২ লাখ ৪০ হাজার। অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া) মুক্তিযোদ্ধা ও রেমিট্যান্স ১৩ লাখ ১৭ হাজার টাকা। স্ত্রী ফরেন রেমিট্যান্স পান ১০ লাখ ৫০ হাজার টাকা।
অস্থাবর সম্পদ উল্লেখ করেছেন, নগদ টাকা ৮৪ লাখ ৪৩ হাজার ৩১৬ টাকা। স্ত্রীর হাতে ছিল ১ কোটি ৭ লাখ ৫৬ হাজার ২২ টাকা। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ৮২ লাখ ৯ হাজার ৯১৩ টাকা। তাঁর স্ত্রীর ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ৮০ লাখ ৭২ হাজার ৮১৩ টাকা। বন্ড, ঋণপত্র, স্টক এক্সচেঞ্জ তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয় কোম্পানির শেয়ার (পরিমাণ, অর্জনকালীন মূল্যসহ) ২৩ লাখ ৯৭ হাজার ৭০০ টাকা। স্ত্রীর ২৩ লাখ ১৯ হাজার ৭০০ টাকা। পোস্টাল সেভিংস সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়পত্রে বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ ২ কোটি ১ লাখ ১৩ হাজার ৬৭১ টাকা। স্ত্রীর দেখিয়েছেন ৫৯ লাখ ৩২ হাজার ৭১৪ টাকা। বাস, ট্রাক মোটরগাড়ি ও মোটরসাইকেল ইত্যাদির বিবরণী (পরিমাণ, অর্জনকালীন মূল্যসহ) সংসদ সদস্য কোটায় ৭৩ লাখ ও ৮৮ লাখ ২২ হাজার ৫২৮ টাকা দেখিয়েছেন। স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর নির্মিত অলংকার ১০ ভরি। স্ত্রীর দেখিয়েছেন ২০ ভরি। ইলেকট্রনিক সামগ্রী ১ লাখ টাকার। আসবাবপত্র ১ লাখ টাকার। ঋণ বাবদ ব্যবসায় মূলধন (অংশীদার ফার্ম) দেখিয়েছেন ২ কোটি ও ১৯ লাখ ৭৪ হাজার ৩৭৫ টাকা। স্ত্রীর দেখিয়েছেন ১ কোটি ৫৫ লাখ ৩০ হাজার ৫৮১ টাকা।
স্থাবর সম্পদে উল্লেখ করেছেন, কৃষিজমি ১৭১ শতাংশ, যার অর্জনকালীন মূল্য ১ কোটি ৬ লাখ ১১ হাজার ৮৫০ টাকা। ১৮ দশমিক ৫ শতাংশ অকৃষি জমি, যার অর্জনকালীন মূল্য ৫৮ লাখ ৫০ হাজার। স্ত্রীর ৪ কোটি ৪১ লাখ ১২ হাজার ৫০০ টাকার দালান। বাড়ি/অ্যাপার্টমেন্টের অর্জনকালীন মূল্য ১২ লাখ ৯৭ হাজার ৭০০ টাকা। গ্রামের বাড়ি ৮০ লাখ টাকা। স্ত্রীর আছে ৫০ লাখ টাকার বাড়ি/অ্যাপার্টমেন্ট।
জুলাই অভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অস্থাবর-স্থাবর মিলিয়ে সম্পদ রয়েছে প্রায় ৪ কোটি ৩২ লাখ টাকার। একই অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের ১৪ কোটি ৮৫ লাখ টাকার সম্পদ রয়েছে।
২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গোপালগঞ্জ-৩ (কোটালীপাড়া-টুঙ্গিপাড়া) আসন থেকে শেখ হাসিনা এবং ঢাকা-১২ আসন থেকে আসাদুজ্জামান খান কামাল প্রার্থী হয়ে জয়ী হন। ওই নির্বাচনে তাঁদের জমা দেওয়া হলফনামায় সম্পদের এই হিসাব দেওয়া হয়েছে।
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গত সোমবার মানবতাবিরোধী অপরাধে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ডের পাশাপাশি সম্পদ বাজেয়াপ্তেরও রায় দেন।
শেখ হাসিনা তাঁর হলফনামায় সম্পদের বিবরণে উল্লেখ করেছেন, কৃষি খাত থেকে তিনি বার্ষিক আয় করেন ৯ লাখ ৪৬ হাজার টাকা। শেয়ার, সঞ্চয়পত্র/ব্যাংক জামানত থেকে আয় করেন ২৫ লাখ টাকা। চাকরির ঘরে উল্লেখ করেছেন, সম্মানী ভাতা পেয়েছেন ১৩ লাখ ৮০ হাজার; নির্বাচনী এলাকার খরচ পেয়েছেন ১ লাখ ৮ হাজার টাকা; নির্বাচনী এলাকার অফিস খরচ বাবদ পেয়েছেন ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এফডিআর (স্থায়ী আমানত) এবং ব্যাংক সুদ ও রয়্যালটি থেকে পেয়েছেন ৫৫ লাখ ২৫ হাজার ৩৪৬ টাকা।
অস্থাবর সম্পদে শেখ হাসিনা উল্লেখ করেছেন, নগদ টাকা আছে ২৮ হাজার ৫০০ টাকা। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ২ কোটি ৩৮ লাখ ৯৮ হাজার ৬০৭ টাকা। সঞ্চয়পত্রে ২৫ লাখ আর এফডিআরে দেখিয়েছেন ৫৫ লাখ টাকা।
তিনটি মোটরগাড়ি দেখিয়েছেন; যার মধ্যে একটি উপহার, যার মূল্য জানা নেই। অপর দুটির মূল্য ৪৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা। স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর নির্মিত অলংকারাদি (পরিমাণ, অর্জনকালীন মূল্যসহ) ১৩ লাখ ২৫ হাজার টাকা। ৭ লাখ ৪০ হাজার টাকার আসবাবপত্রের বিবরণী দিয়েছেন তিনি।
স্থাবর সম্পদে শেখ হাসিনা উল্লেখ করেছেন, ১৫ দশমিক ৩ বিঘা কৃষিজমি; যার অর্জনকালীন ক্রয়মূল্য ৬ লাখ ৭৮ হাজার টাকা। অকৃষি জমি অংশে উল্লেখ করেছেন, ঢাকার পূর্বাচলে ২৭ নম্বর সেক্টরের ২০৩ নম্বর রোডের ৯ নম্বর প্লট; যার মূল্য ৩৪ লাখ ৭৬ হাজার টাকা। আগের ১ লাখ ৭৫ হাজার। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, তিনতলা ভবনসহ ৬ দশমিক ১০ শতক জমি আছে; (আংশিক) মূল্য ৫ লাখ টাকা।
এদিকে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল হলফনামায় আয়ের অংশে উল্লেখ করেছেন, বছরে বাড়ি/অ্যাপার্টমেন্ট/দোকান বা অন্যান্য ভাড়া পান ৭ লাখ ২০ হাজার টাকা। স্ত্রী পান ১ লাখ ৯৮ হাজার টাকা। ব্যবসা (অংশীদার ফার্ম) ২৪ লাখ ৬৯ হাজার ৯৯৬ টাকা। স্ত্রী পান ১ কোটি ১ লাখ ৪০ হাজার ১০৯ টাকা। শেয়ার, সঞ্চয়পত্র/ব্যাংক আমানত থেকে ১৩ লাখ ৩৩ হাজার ৩০ টাকা। স্ত্রী পান ৬ লাখ ১১ হাজার ৮৬৪ টাকা। চাকরি/মন্ত্রী হিসেবে প্রাপ্ত বেতন ও ভাতা ২৩ লাখ ২২ হাজার ৫০৪ টাকা। স্ত্রী পান ২ লাখ ৪০ হাজার। অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া) মুক্তিযোদ্ধা ও রেমিট্যান্স ১৩ লাখ ১৭ হাজার টাকা। স্ত্রী ফরেন রেমিট্যান্স পান ১০ লাখ ৫০ হাজার টাকা।
অস্থাবর সম্পদ উল্লেখ করেছেন, নগদ টাকা ৮৪ লাখ ৪৩ হাজার ৩১৬ টাকা। স্ত্রীর হাতে ছিল ১ কোটি ৭ লাখ ৫৬ হাজার ২২ টাকা। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ৮২ লাখ ৯ হাজার ৯১৩ টাকা। তাঁর স্ত্রীর ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ৮০ লাখ ৭২ হাজার ৮১৩ টাকা। বন্ড, ঋণপত্র, স্টক এক্সচেঞ্জ তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয় কোম্পানির শেয়ার (পরিমাণ, অর্জনকালীন মূল্যসহ) ২৩ লাখ ৯৭ হাজার ৭০০ টাকা। স্ত্রীর ২৩ লাখ ১৯ হাজার ৭০০ টাকা। পোস্টাল সেভিংস সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়পত্রে বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ ২ কোটি ১ লাখ ১৩ হাজার ৬৭১ টাকা। স্ত্রীর দেখিয়েছেন ৫৯ লাখ ৩২ হাজার ৭১৪ টাকা। বাস, ট্রাক মোটরগাড়ি ও মোটরসাইকেল ইত্যাদির বিবরণী (পরিমাণ, অর্জনকালীন মূল্যসহ) সংসদ সদস্য কোটায় ৭৩ লাখ ও ৮৮ লাখ ২২ হাজার ৫২৮ টাকা দেখিয়েছেন। স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর নির্মিত অলংকার ১০ ভরি। স্ত্রীর দেখিয়েছেন ২০ ভরি। ইলেকট্রনিক সামগ্রী ১ লাখ টাকার। আসবাবপত্র ১ লাখ টাকার। ঋণ বাবদ ব্যবসায় মূলধন (অংশীদার ফার্ম) দেখিয়েছেন ২ কোটি ও ১৯ লাখ ৭৪ হাজার ৩৭৫ টাকা। স্ত্রীর দেখিয়েছেন ১ কোটি ৫৫ লাখ ৩০ হাজার ৫৮১ টাকা।
স্থাবর সম্পদে উল্লেখ করেছেন, কৃষিজমি ১৭১ শতাংশ, যার অর্জনকালীন মূল্য ১ কোটি ৬ লাখ ১১ হাজার ৮৫০ টাকা। ১৮ দশমিক ৫ শতাংশ অকৃষি জমি, যার অর্জনকালীন মূল্য ৫৮ লাখ ৫০ হাজার। স্ত্রীর ৪ কোটি ৪১ লাখ ১২ হাজার ৫০০ টাকার দালান। বাড়ি/অ্যাপার্টমেন্টের অর্জনকালীন মূল্য ১২ লাখ ৯৭ হাজার ৭০০ টাকা। গ্রামের বাড়ি ৮০ লাখ টাকা। স্ত্রীর আছে ৫০ লাখ টাকার বাড়ি/অ্যাপার্টমেন্ট।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুলাই অভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অস্থাবর-স্থাবর মিলিয়ে সম্পদ রয়েছে প্রায় ৪ কোটি ৩২ লাখ টাকার। একই অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের ১৪ কোটি ৮৫ লাখ টাকার সম্পদ রয়েছে।
২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গোপালগঞ্জ-৩ (কোটালীপাড়া-টুঙ্গিপাড়া) আসন থেকে শেখ হাসিনা এবং ঢাকা-১২ আসন থেকে আসাদুজ্জামান খান কামাল প্রার্থী হয়ে জয়ী হন। ওই নির্বাচনে তাঁদের জমা দেওয়া হলফনামায় সম্পদের এই হিসাব দেওয়া হয়েছে।
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গত সোমবার মানবতাবিরোধী অপরাধে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ডের পাশাপাশি সম্পদ বাজেয়াপ্তেরও রায় দেন।
শেখ হাসিনা তাঁর হলফনামায় সম্পদের বিবরণে উল্লেখ করেছেন, কৃষি খাত থেকে তিনি বার্ষিক আয় করেন ৯ লাখ ৪৬ হাজার টাকা। শেয়ার, সঞ্চয়পত্র/ব্যাংক জামানত থেকে আয় করেন ২৫ লাখ টাকা। চাকরির ঘরে উল্লেখ করেছেন, সম্মানী ভাতা পেয়েছেন ১৩ লাখ ৮০ হাজার; নির্বাচনী এলাকার খরচ পেয়েছেন ১ লাখ ৮ হাজার টাকা; নির্বাচনী এলাকার অফিস খরচ বাবদ পেয়েছেন ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এফডিআর (স্থায়ী আমানত) এবং ব্যাংক সুদ ও রয়্যালটি থেকে পেয়েছেন ৫৫ লাখ ২৫ হাজার ৩৪৬ টাকা।
অস্থাবর সম্পদে শেখ হাসিনা উল্লেখ করেছেন, নগদ টাকা আছে ২৮ হাজার ৫০০ টাকা। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ২ কোটি ৩৮ লাখ ৯৮ হাজার ৬০৭ টাকা। সঞ্চয়পত্রে ২৫ লাখ আর এফডিআরে দেখিয়েছেন ৫৫ লাখ টাকা।
তিনটি মোটরগাড়ি দেখিয়েছেন; যার মধ্যে একটি উপহার, যার মূল্য জানা নেই। অপর দুটির মূল্য ৪৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা। স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর নির্মিত অলংকারাদি (পরিমাণ, অর্জনকালীন মূল্যসহ) ১৩ লাখ ২৫ হাজার টাকা। ৭ লাখ ৪০ হাজার টাকার আসবাবপত্রের বিবরণী দিয়েছেন তিনি।
স্থাবর সম্পদে শেখ হাসিনা উল্লেখ করেছেন, ১৫ দশমিক ৩ বিঘা কৃষিজমি; যার অর্জনকালীন ক্রয়মূল্য ৬ লাখ ৭৮ হাজার টাকা। অকৃষি জমি অংশে উল্লেখ করেছেন, ঢাকার পূর্বাচলে ২৭ নম্বর সেক্টরের ২০৩ নম্বর রোডের ৯ নম্বর প্লট; যার মূল্য ৩৪ লাখ ৭৬ হাজার টাকা। আগের ১ লাখ ৭৫ হাজার। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, তিনতলা ভবনসহ ৬ দশমিক ১০ শতক জমি আছে; (আংশিক) মূল্য ৫ লাখ টাকা।
এদিকে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল হলফনামায় আয়ের অংশে উল্লেখ করেছেন, বছরে বাড়ি/অ্যাপার্টমেন্ট/দোকান বা অন্যান্য ভাড়া পান ৭ লাখ ২০ হাজার টাকা। স্ত্রী পান ১ লাখ ৯৮ হাজার টাকা। ব্যবসা (অংশীদার ফার্ম) ২৪ লাখ ৬৯ হাজার ৯৯৬ টাকা। স্ত্রী পান ১ কোটি ১ লাখ ৪০ হাজার ১০৯ টাকা। শেয়ার, সঞ্চয়পত্র/ব্যাংক আমানত থেকে ১৩ লাখ ৩৩ হাজার ৩০ টাকা। স্ত্রী পান ৬ লাখ ১১ হাজার ৮৬৪ টাকা। চাকরি/মন্ত্রী হিসেবে প্রাপ্ত বেতন ও ভাতা ২৩ লাখ ২২ হাজার ৫০৪ টাকা। স্ত্রী পান ২ লাখ ৪০ হাজার। অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া) মুক্তিযোদ্ধা ও রেমিট্যান্স ১৩ লাখ ১৭ হাজার টাকা। স্ত্রী ফরেন রেমিট্যান্স পান ১০ লাখ ৫০ হাজার টাকা।
অস্থাবর সম্পদ উল্লেখ করেছেন, নগদ টাকা ৮৪ লাখ ৪৩ হাজার ৩১৬ টাকা। স্ত্রীর হাতে ছিল ১ কোটি ৭ লাখ ৫৬ হাজার ২২ টাকা। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ৮২ লাখ ৯ হাজার ৯১৩ টাকা। তাঁর স্ত্রীর ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ৮০ লাখ ৭২ হাজার ৮১৩ টাকা। বন্ড, ঋণপত্র, স্টক এক্সচেঞ্জ তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয় কোম্পানির শেয়ার (পরিমাণ, অর্জনকালীন মূল্যসহ) ২৩ লাখ ৯৭ হাজার ৭০০ টাকা। স্ত্রীর ২৩ লাখ ১৯ হাজার ৭০০ টাকা। পোস্টাল সেভিংস সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়পত্রে বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ ২ কোটি ১ লাখ ১৩ হাজার ৬৭১ টাকা। স্ত্রীর দেখিয়েছেন ৫৯ লাখ ৩২ হাজার ৭১৪ টাকা। বাস, ট্রাক মোটরগাড়ি ও মোটরসাইকেল ইত্যাদির বিবরণী (পরিমাণ, অর্জনকালীন মূল্যসহ) সংসদ সদস্য কোটায় ৭৩ লাখ ও ৮৮ লাখ ২২ হাজার ৫২৮ টাকা দেখিয়েছেন। স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর নির্মিত অলংকার ১০ ভরি। স্ত্রীর দেখিয়েছেন ২০ ভরি। ইলেকট্রনিক সামগ্রী ১ লাখ টাকার। আসবাবপত্র ১ লাখ টাকার। ঋণ বাবদ ব্যবসায় মূলধন (অংশীদার ফার্ম) দেখিয়েছেন ২ কোটি ও ১৯ লাখ ৭৪ হাজার ৩৭৫ টাকা। স্ত্রীর দেখিয়েছেন ১ কোটি ৫৫ লাখ ৩০ হাজার ৫৮১ টাকা।
স্থাবর সম্পদে উল্লেখ করেছেন, কৃষিজমি ১৭১ শতাংশ, যার অর্জনকালীন মূল্য ১ কোটি ৬ লাখ ১১ হাজার ৮৫০ টাকা। ১৮ দশমিক ৫ শতাংশ অকৃষি জমি, যার অর্জনকালীন মূল্য ৫৮ লাখ ৫০ হাজার। স্ত্রীর ৪ কোটি ৪১ লাখ ১২ হাজার ৫০০ টাকার দালান। বাড়ি/অ্যাপার্টমেন্টের অর্জনকালীন মূল্য ১২ লাখ ৯৭ হাজার ৭০০ টাকা। গ্রামের বাড়ি ৮০ লাখ টাকা। স্ত্রীর আছে ৫০ লাখ টাকার বাড়ি/অ্যাপার্টমেন্ট।
জুলাই অভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অস্থাবর-স্থাবর মিলিয়ে সম্পদ রয়েছে প্রায় ৪ কোটি ৩২ লাখ টাকার। একই অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের ১৪ কোটি ৮৫ লাখ টাকার সম্পদ রয়েছে।
২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গোপালগঞ্জ-৩ (কোটালীপাড়া-টুঙ্গিপাড়া) আসন থেকে শেখ হাসিনা এবং ঢাকা-১২ আসন থেকে আসাদুজ্জামান খান কামাল প্রার্থী হয়ে জয়ী হন। ওই নির্বাচনে তাঁদের জমা দেওয়া হলফনামায় সম্পদের এই হিসাব দেওয়া হয়েছে।
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গত সোমবার মানবতাবিরোধী অপরাধে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ডের পাশাপাশি সম্পদ বাজেয়াপ্তেরও রায় দেন।
শেখ হাসিনা তাঁর হলফনামায় সম্পদের বিবরণে উল্লেখ করেছেন, কৃষি খাত থেকে তিনি বার্ষিক আয় করেন ৯ লাখ ৪৬ হাজার টাকা। শেয়ার, সঞ্চয়পত্র/ব্যাংক জামানত থেকে আয় করেন ২৫ লাখ টাকা। চাকরির ঘরে উল্লেখ করেছেন, সম্মানী ভাতা পেয়েছেন ১৩ লাখ ৮০ হাজার; নির্বাচনী এলাকার খরচ পেয়েছেন ১ লাখ ৮ হাজার টাকা; নির্বাচনী এলাকার অফিস খরচ বাবদ পেয়েছেন ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এফডিআর (স্থায়ী আমানত) এবং ব্যাংক সুদ ও রয়্যালটি থেকে পেয়েছেন ৫৫ লাখ ২৫ হাজার ৩৪৬ টাকা।
অস্থাবর সম্পদে শেখ হাসিনা উল্লেখ করেছেন, নগদ টাকা আছে ২৮ হাজার ৫০০ টাকা। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ২ কোটি ৩৮ লাখ ৯৮ হাজার ৬০৭ টাকা। সঞ্চয়পত্রে ২৫ লাখ আর এফডিআরে দেখিয়েছেন ৫৫ লাখ টাকা।
তিনটি মোটরগাড়ি দেখিয়েছেন; যার মধ্যে একটি উপহার, যার মূল্য জানা নেই। অপর দুটির মূল্য ৪৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা। স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর নির্মিত অলংকারাদি (পরিমাণ, অর্জনকালীন মূল্যসহ) ১৩ লাখ ২৫ হাজার টাকা। ৭ লাখ ৪০ হাজার টাকার আসবাবপত্রের বিবরণী দিয়েছেন তিনি।
স্থাবর সম্পদে শেখ হাসিনা উল্লেখ করেছেন, ১৫ দশমিক ৩ বিঘা কৃষিজমি; যার অর্জনকালীন ক্রয়মূল্য ৬ লাখ ৭৮ হাজার টাকা। অকৃষি জমি অংশে উল্লেখ করেছেন, ঢাকার পূর্বাচলে ২৭ নম্বর সেক্টরের ২০৩ নম্বর রোডের ৯ নম্বর প্লট; যার মূল্য ৩৪ লাখ ৭৬ হাজার টাকা। আগের ১ লাখ ৭৫ হাজার। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, তিনতলা ভবনসহ ৬ দশমিক ১০ শতক জমি আছে; (আংশিক) মূল্য ৫ লাখ টাকা।
এদিকে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল হলফনামায় আয়ের অংশে উল্লেখ করেছেন, বছরে বাড়ি/অ্যাপার্টমেন্ট/দোকান বা অন্যান্য ভাড়া পান ৭ লাখ ২০ হাজার টাকা। স্ত্রী পান ১ লাখ ৯৮ হাজার টাকা। ব্যবসা (অংশীদার ফার্ম) ২৪ লাখ ৬৯ হাজার ৯৯৬ টাকা। স্ত্রী পান ১ কোটি ১ লাখ ৪০ হাজার ১০৯ টাকা। শেয়ার, সঞ্চয়পত্র/ব্যাংক আমানত থেকে ১৩ লাখ ৩৩ হাজার ৩০ টাকা। স্ত্রী পান ৬ লাখ ১১ হাজার ৮৬৪ টাকা। চাকরি/মন্ত্রী হিসেবে প্রাপ্ত বেতন ও ভাতা ২৩ লাখ ২২ হাজার ৫০৪ টাকা। স্ত্রী পান ২ লাখ ৪০ হাজার। অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া) মুক্তিযোদ্ধা ও রেমিট্যান্স ১৩ লাখ ১৭ হাজার টাকা। স্ত্রী ফরেন রেমিট্যান্স পান ১০ লাখ ৫০ হাজার টাকা।
অস্থাবর সম্পদ উল্লেখ করেছেন, নগদ টাকা ৮৪ লাখ ৪৩ হাজার ৩১৬ টাকা। স্ত্রীর হাতে ছিল ১ কোটি ৭ লাখ ৫৬ হাজার ২২ টাকা। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ৮২ লাখ ৯ হাজার ৯১৩ টাকা। তাঁর স্ত্রীর ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ৮০ লাখ ৭২ হাজার ৮১৩ টাকা। বন্ড, ঋণপত্র, স্টক এক্সচেঞ্জ তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয় কোম্পানির শেয়ার (পরিমাণ, অর্জনকালীন মূল্যসহ) ২৩ লাখ ৯৭ হাজার ৭০০ টাকা। স্ত্রীর ২৩ লাখ ১৯ হাজার ৭০০ টাকা। পোস্টাল সেভিংস সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়পত্রে বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ ২ কোটি ১ লাখ ১৩ হাজার ৬৭১ টাকা। স্ত্রীর দেখিয়েছেন ৫৯ লাখ ৩২ হাজার ৭১৪ টাকা। বাস, ট্রাক মোটরগাড়ি ও মোটরসাইকেল ইত্যাদির বিবরণী (পরিমাণ, অর্জনকালীন মূল্যসহ) সংসদ সদস্য কোটায় ৭৩ লাখ ও ৮৮ লাখ ২২ হাজার ৫২৮ টাকা দেখিয়েছেন। স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর নির্মিত অলংকার ১০ ভরি। স্ত্রীর দেখিয়েছেন ২০ ভরি। ইলেকট্রনিক সামগ্রী ১ লাখ টাকার। আসবাবপত্র ১ লাখ টাকার। ঋণ বাবদ ব্যবসায় মূলধন (অংশীদার ফার্ম) দেখিয়েছেন ২ কোটি ও ১৯ লাখ ৭৪ হাজার ৩৭৫ টাকা। স্ত্রীর দেখিয়েছেন ১ কোটি ৫৫ লাখ ৩০ হাজার ৫৮১ টাকা।
স্থাবর সম্পদে উল্লেখ করেছেন, কৃষিজমি ১৭১ শতাংশ, যার অর্জনকালীন মূল্য ১ কোটি ৬ লাখ ১১ হাজার ৮৫০ টাকা। ১৮ দশমিক ৫ শতাংশ অকৃষি জমি, যার অর্জনকালীন মূল্য ৫৮ লাখ ৫০ হাজার। স্ত্রীর ৪ কোটি ৪১ লাখ ১২ হাজার ৫০০ টাকার দালান। বাড়ি/অ্যাপার্টমেন্টের অর্জনকালীন মূল্য ১২ লাখ ৯৭ হাজার ৭০০ টাকা। গ্রামের বাড়ি ৮০ লাখ টাকা। স্ত্রীর আছে ৫০ লাখ টাকার বাড়ি/অ্যাপার্টমেন্ট।
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হবে। একটি নির্বিঘ্ন ও উৎসবমুখর নির্বাচন আয়োজনে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের দক্ষতা ও পেশাদারির সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাচ্ছি।’১৯ মিনিট আগে
সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আজ শুক্রবার সেনাকুঞ্জে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। এ সময় বেগম জিয়ার সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস একটি একান্ত বৈঠকে মিলিত হন।৩ ঘণ্টা আগে
দিবসটি উদ্যাপন উপলক্ষে কর্মসূচির শুরুতে দেশের সব সেনানিবাস, নৌঘাঁটি ও স্থাপনা এবং বিমানবাহিনী ঘাঁটির মসজিদগুলোতে দেশের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি, সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি ও অগ্রগতি এবং স্বাধীনতাযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সশস্ত্র বাহিনীর শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে ফজরের নামাজ শেষে বিশেষ মোনাজাত৪ ঘণ্টা আগে
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় আজ দুপুরে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, আজ সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ঢাকার অদূরে নরসিংদীর ঘোড়াশাল এলাকার কাছে উৎপত্তি হওয়া ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে ছয়জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আহত হয়েছেন অনেকে।৪ ঘণ্টা আগে
বাসস, ঢাকা
নির্বিঘ্ন ও উৎসবমুখর নির্বাচন আয়োজনে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের দক্ষতা ও পেশাদারির সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
আজ শুক্রবার সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০২৫ উপলক্ষে সেনাকুঞ্জে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান।
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হবে। একটি নির্বিঘ্ন ও উৎসবমুখর নির্বাচন আয়োজনে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের দক্ষতা ও পেশাদারির সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাচ্ছি।’
প্রধান উপদেষ্টা তাঁর বক্তব্যে মহান মুক্তিযুদ্ধের সব শহীদ, যুদ্ধাহত এবং অন্য বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণ করেন এবং ২০২৪-এর জুলাই-আগস্ট মাসে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সব শহীদ, আহত এবং অংশগ্রহণকারী সর্বস্তরের জনগণের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।
তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর জন্ম ১৯৭১ সালে রণক্ষেত্রে। সে সময় ২১ নভেম্বর সেনাবাহিনীর সঙ্গে নৌ ও বিমানবাহিনী সম্মিলিতভাবে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছিল বলে ২১ নভেম্বরকে মুক্তিযুদ্ধের একটি মাইলফলক হিসেবে গৌরবের সঙ্গে পালন করা হয়। তবে মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর সংগ্রামের সূচনা ঘটে ২৫ মার্চের রাত থেকেই। আমরা যদি বিজয় অর্জন না করতাম, তাহলে এই বীর সেনাদের মৃত্যুদণ্ড ছিল অনিবার্য। অসহনীয় হয়ে যেত তাঁদের পরিবারের সব সদস্যের জীবন।’
ড. ইউনূস আরও বলেন, মুক্তিকামী সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর অকুতোভয় বীর সেনানীরা জীবনের পরোয়া না করে, পরিবারের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করে এ দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাঁরাই এ দেশের আপামর জনসাধারণকে সাহস জুগিয়েছেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জল, স্থল ও আকাশপথে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলে দেশমাতৃকাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে এনেছেন। যুদ্ধ বেগবান ও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে তখন বাংলাদেশ ফোর্সেস গঠন করা হয়েছিল, যার অধীনে ১১টি সেক্টরে দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে আসা মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি গেরিলা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
‘এরই চূড়ান্ত রূপ আমরা দেখি ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর সম্মিলিত অভিযানে। পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে এই যৌথ অভিযানই ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয় এনে দিয়েছিল,’ যোগ করেন তিনি।
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর অবদান বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে বলে উল্লেখ করেন প্রধান উপদেষ্টা।
তিনি বলেন, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষাসহ জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলায় সশস্ত্র বাহিনী সব সময় জনগণের পাশে থেকে কাজ করে যাচ্ছে এবং ২০২৪-এর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান ও চলমান দেশ পুনর্গঠনের কাজে সশস্ত্র বাহিনী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আস্থার প্রতিদান দিয়েছে।
তিনি গণতান্ত্রিক এবং সাংবিধানিক নেতৃত্বের প্রতি অনুগত থেকে বাহিনীর পেশাগত দক্ষতা ও দেশপ্রেমের সমন্বয়ে এই ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।
ড. ইউনূস বলেন, ‘একটি শান্তিপ্রিয় জাতি হিসেবে আমরা সব বন্ধু রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্মানজনক সহাবস্থানে বিশ্বাসী। তথাপি, যেকোনো আগ্রাসী বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আমাদের সদা প্রস্তুত এবং সংকল্পবদ্ধ থাকতে হবে। এ লক্ষ্যে আমাদের সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর আধুনিকায়ন, উন্নত প্রশিক্ষণ এবং উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাহিনীগুলোতে যুগোপযোগী প্রযুক্তি সংযোজনের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।’
প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, বিগত ৩৭ বছরে জাতিসংঘে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা ৪৩টি দেশে ৬৩টি মিশন সম্পন্ন করেছে এবং বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ১০টি মিশনে অংশগ্রহণকারী রয়েছে।
শান্তিরক্ষীদের সাফল্যের জন্য সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা যাতে বিশ্বের চ্যালেঞ্জিং ও বিপজ্জনক অঞ্চলসমূহে সৃষ্ট পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারে, সে জন্য তাদের সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম প্রাপ্তির চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।
নির্বিঘ্ন ও উৎসবমুখর নির্বাচন আয়োজনে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের দক্ষতা ও পেশাদারির সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
আজ শুক্রবার সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০২৫ উপলক্ষে সেনাকুঞ্জে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান।
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হবে। একটি নির্বিঘ্ন ও উৎসবমুখর নির্বাচন আয়োজনে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের দক্ষতা ও পেশাদারির সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাচ্ছি।’
প্রধান উপদেষ্টা তাঁর বক্তব্যে মহান মুক্তিযুদ্ধের সব শহীদ, যুদ্ধাহত এবং অন্য বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণ করেন এবং ২০২৪-এর জুলাই-আগস্ট মাসে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সব শহীদ, আহত এবং অংশগ্রহণকারী সর্বস্তরের জনগণের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।
তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর জন্ম ১৯৭১ সালে রণক্ষেত্রে। সে সময় ২১ নভেম্বর সেনাবাহিনীর সঙ্গে নৌ ও বিমানবাহিনী সম্মিলিতভাবে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছিল বলে ২১ নভেম্বরকে মুক্তিযুদ্ধের একটি মাইলফলক হিসেবে গৌরবের সঙ্গে পালন করা হয়। তবে মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর সংগ্রামের সূচনা ঘটে ২৫ মার্চের রাত থেকেই। আমরা যদি বিজয় অর্জন না করতাম, তাহলে এই বীর সেনাদের মৃত্যুদণ্ড ছিল অনিবার্য। অসহনীয় হয়ে যেত তাঁদের পরিবারের সব সদস্যের জীবন।’
ড. ইউনূস আরও বলেন, মুক্তিকামী সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর অকুতোভয় বীর সেনানীরা জীবনের পরোয়া না করে, পরিবারের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করে এ দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাঁরাই এ দেশের আপামর জনসাধারণকে সাহস জুগিয়েছেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জল, স্থল ও আকাশপথে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলে দেশমাতৃকাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে এনেছেন। যুদ্ধ বেগবান ও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে তখন বাংলাদেশ ফোর্সেস গঠন করা হয়েছিল, যার অধীনে ১১টি সেক্টরে দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে আসা মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি গেরিলা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
‘এরই চূড়ান্ত রূপ আমরা দেখি ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর সম্মিলিত অভিযানে। পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে এই যৌথ অভিযানই ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয় এনে দিয়েছিল,’ যোগ করেন তিনি।
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর অবদান বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে বলে উল্লেখ করেন প্রধান উপদেষ্টা।
তিনি বলেন, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষাসহ জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলায় সশস্ত্র বাহিনী সব সময় জনগণের পাশে থেকে কাজ করে যাচ্ছে এবং ২০২৪-এর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান ও চলমান দেশ পুনর্গঠনের কাজে সশস্ত্র বাহিনী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আস্থার প্রতিদান দিয়েছে।
তিনি গণতান্ত্রিক এবং সাংবিধানিক নেতৃত্বের প্রতি অনুগত থেকে বাহিনীর পেশাগত দক্ষতা ও দেশপ্রেমের সমন্বয়ে এই ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।
ড. ইউনূস বলেন, ‘একটি শান্তিপ্রিয় জাতি হিসেবে আমরা সব বন্ধু রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্মানজনক সহাবস্থানে বিশ্বাসী। তথাপি, যেকোনো আগ্রাসী বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আমাদের সদা প্রস্তুত এবং সংকল্পবদ্ধ থাকতে হবে। এ লক্ষ্যে আমাদের সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর আধুনিকায়ন, উন্নত প্রশিক্ষণ এবং উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাহিনীগুলোতে যুগোপযোগী প্রযুক্তি সংযোজনের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।’
প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, বিগত ৩৭ বছরে জাতিসংঘে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা ৪৩টি দেশে ৬৩টি মিশন সম্পন্ন করেছে এবং বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ১০টি মিশনে অংশগ্রহণকারী রয়েছে।
শান্তিরক্ষীদের সাফল্যের জন্য সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা যাতে বিশ্বের চ্যালেঞ্জিং ও বিপজ্জনক অঞ্চলসমূহে সৃষ্ট পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারে, সে জন্য তাদের সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম প্রাপ্তির চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।
জুলাই অভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অস্থাবর-স্থাবর মিলিয়ে সম্পদ রয়েছে প্রায় ৪ কোটি ৩২ লাখ টাকার। একই অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের ১৪ কোটি ৮৫ লাখ টাকার সম্পদ রয়েছে।৩ দিন আগে
সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আজ শুক্রবার সেনাকুঞ্জে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। এ সময় বেগম জিয়ার সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস একটি একান্ত বৈঠকে মিলিত হন।৩ ঘণ্টা আগে
দিবসটি উদ্যাপন উপলক্ষে কর্মসূচির শুরুতে দেশের সব সেনানিবাস, নৌঘাঁটি ও স্থাপনা এবং বিমানবাহিনী ঘাঁটির মসজিদগুলোতে দেশের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি, সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি ও অগ্রগতি এবং স্বাধীনতাযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সশস্ত্র বাহিনীর শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে ফজরের নামাজ শেষে বিশেষ মোনাজাত৪ ঘণ্টা আগে
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় আজ দুপুরে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, আজ সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ঢাকার অদূরে নরসিংদীর ঘোড়াশাল এলাকার কাছে উৎপত্তি হওয়া ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে ছয়জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আহত হয়েছেন অনেকে।৪ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আজ শুক্রবার সেনাকুঞ্জে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। এ সময় বেগম জিয়ার সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস একটি একান্ত বৈঠকে মিলিত হন।
এর আগে বিএনপি চেয়ারপারসন বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে সেনাকুঞ্জে পৌঁছান। অনুষ্ঠান শুরুর ঠিক আগে দুই শীর্ষ ব্যক্তিত্বের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত আলাপচারিতা হয়।
বৈঠকে আলোচনার বিষয়বস্তু তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। তবে চলমান রাজনৈতিক ও জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপটে দেশের এই দুই শীর্ষ ব্যক্তিত্বের একান্ত সাক্ষাৎ বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে।
খালেদা জিয়ার সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, প্রতি বছর ২১ নভেম্বর যথাযথ মর্যাদায় সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্যাপন করা হয়। এই উপলক্ষে সেনাকুঞ্জে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দেশের সামরিক ও রাজনৈতিক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা উপস্থিত হন।
সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আজ শুক্রবার সেনাকুঞ্জে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। এ সময় বেগম জিয়ার সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস একটি একান্ত বৈঠকে মিলিত হন।
এর আগে বিএনপি চেয়ারপারসন বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে সেনাকুঞ্জে পৌঁছান। অনুষ্ঠান শুরুর ঠিক আগে দুই শীর্ষ ব্যক্তিত্বের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত আলাপচারিতা হয়।
বৈঠকে আলোচনার বিষয়বস্তু তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। তবে চলমান রাজনৈতিক ও জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপটে দেশের এই দুই শীর্ষ ব্যক্তিত্বের একান্ত সাক্ষাৎ বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে।
খালেদা জিয়ার সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, প্রতি বছর ২১ নভেম্বর যথাযথ মর্যাদায় সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্যাপন করা হয়। এই উপলক্ষে সেনাকুঞ্জে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দেশের সামরিক ও রাজনৈতিক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা উপস্থিত হন।
জুলাই অভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অস্থাবর-স্থাবর মিলিয়ে সম্পদ রয়েছে প্রায় ৪ কোটি ৩২ লাখ টাকার। একই অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের ১৪ কোটি ৮৫ লাখ টাকার সম্পদ রয়েছে।৩ দিন আগে
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হবে। একটি নির্বিঘ্ন ও উৎসবমুখর নির্বাচন আয়োজনে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের দক্ষতা ও পেশাদারির সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাচ্ছি।’১৯ মিনিট আগে
দিবসটি উদ্যাপন উপলক্ষে কর্মসূচির শুরুতে দেশের সব সেনানিবাস, নৌঘাঁটি ও স্থাপনা এবং বিমানবাহিনী ঘাঁটির মসজিদগুলোতে দেশের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি, সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি ও অগ্রগতি এবং স্বাধীনতাযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সশস্ত্র বাহিনীর শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে ফজরের নামাজ শেষে বিশেষ মোনাজাত৪ ঘণ্টা আগে
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় আজ দুপুরে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, আজ সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ঢাকার অদূরে নরসিংদীর ঘোড়াশাল এলাকার কাছে উৎপত্তি হওয়া ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে ছয়জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আহত হয়েছেন অনেকে।৪ ঘণ্টা আগে
বাসস, ঢাকা
যথাযথ মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আজ শুক্রবার সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্যাপিত হচ্ছে।
দিবসটি উদ্যাপন উপলক্ষে কর্মসূচির শুরুতে দেশের সব সেনানিবাস, নৌঘাঁটি ও স্থাপনা এবং বিমানবাহিনী ঘাঁটির মসজিদগুলোতে দেশের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি, সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি ও অগ্রগতি এবং স্বাধীনতাযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সশস্ত্র বাহিনীর শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে ফজরের নামাজ শেষে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।
১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সশস্ত্র বাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মো. সাহাবুদ্দিন এবং প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস সকালে ঢাকা সেনানিবাসের শিখা অনির্বাণে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন।
এ সময় সশস্ত্র বাহিনীর একটি চৌকস দল গার্ড অব অনার প্রদান করে। পুষ্পস্তবক অর্পণকালে শহীদদের স্মরণে বিউগলে করুণ সুর বাজানো হয়। পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা শিখা অনির্বাণে রক্ষিত পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন।
এর আগে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা শিখা অনির্বাণে এসে পৌঁছালে তিন বাহিনী প্রধানগণ এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার তাঁদের স্বাগত জানান ।
মুক্তিযুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের স্মরণে সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ নাজমুল হাসান এবং বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন নিজ-নিজ বাহিনীর পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে শিখা অনির্বাণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।
শিখা অনির্বাণে পুষ্পস্তবক অর্পণের পর প্রধান উপদেষ্টা সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে যান। সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস এম কামরুল হাসান এবং মহাপরিচালকবৃন্দ। সেনাবাহিনীর প্রধান, নৌবাহিনীর প্রধান ও বিমানবাহিনীর প্রধান সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।
পরে প্রধান উপদেষ্টা আর্মি মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্সে নির্বাচিত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও উত্তরাধিকারীদের সংবর্ধনা প্রদান করেন। সাতজন বীরশ্রেষ্ঠের কাছের আত্মীয় এবং ৯৩ জন অন্য খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীসহ মোট ১০১ জন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম, বীর প্রতীক, প্রধান উপদেষ্টার প্রতিরক্ষা ও জাতীয় সংহতি উন্নয়নবিষয়ক বিশেষ সহকারী লে. জেনারেল আব্দুল হাফিজ (অব.), প্রধান উপদেষ্টার জাতীয় ও নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং রোহিঙ্গা সমস্যা-বিষয়ক হাই রিপ্রেজেনটেটিভ ড. খলিলুর রহমান, সেনাবাহিনীর প্রধান, নৌবাহিনীর প্রধান, বিমানবাহিনীর প্রধান, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারসহ ঊর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
যথাযথ মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আজ শুক্রবার সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্যাপিত হচ্ছে।
দিবসটি উদ্যাপন উপলক্ষে কর্মসূচির শুরুতে দেশের সব সেনানিবাস, নৌঘাঁটি ও স্থাপনা এবং বিমানবাহিনী ঘাঁটির মসজিদগুলোতে দেশের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি, সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি ও অগ্রগতি এবং স্বাধীনতাযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সশস্ত্র বাহিনীর শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে ফজরের নামাজ শেষে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।
১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সশস্ত্র বাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মো. সাহাবুদ্দিন এবং প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস সকালে ঢাকা সেনানিবাসের শিখা অনির্বাণে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন।
এ সময় সশস্ত্র বাহিনীর একটি চৌকস দল গার্ড অব অনার প্রদান করে। পুষ্পস্তবক অর্পণকালে শহীদদের স্মরণে বিউগলে করুণ সুর বাজানো হয়। পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা শিখা অনির্বাণে রক্ষিত পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন।
এর আগে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা শিখা অনির্বাণে এসে পৌঁছালে তিন বাহিনী প্রধানগণ এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার তাঁদের স্বাগত জানান ।
মুক্তিযুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের স্মরণে সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ নাজমুল হাসান এবং বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন নিজ-নিজ বাহিনীর পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে শিখা অনির্বাণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।
শিখা অনির্বাণে পুষ্পস্তবক অর্পণের পর প্রধান উপদেষ্টা সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে যান। সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস এম কামরুল হাসান এবং মহাপরিচালকবৃন্দ। সেনাবাহিনীর প্রধান, নৌবাহিনীর প্রধান ও বিমানবাহিনীর প্রধান সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।
পরে প্রধান উপদেষ্টা আর্মি মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্সে নির্বাচিত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও উত্তরাধিকারীদের সংবর্ধনা প্রদান করেন। সাতজন বীরশ্রেষ্ঠের কাছের আত্মীয় এবং ৯৩ জন অন্য খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীসহ মোট ১০১ জন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম, বীর প্রতীক, প্রধান উপদেষ্টার প্রতিরক্ষা ও জাতীয় সংহতি উন্নয়নবিষয়ক বিশেষ সহকারী লে. জেনারেল আব্দুল হাফিজ (অব.), প্রধান উপদেষ্টার জাতীয় ও নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং রোহিঙ্গা সমস্যা-বিষয়ক হাই রিপ্রেজেনটেটিভ ড. খলিলুর রহমান, সেনাবাহিনীর প্রধান, নৌবাহিনীর প্রধান, বিমানবাহিনীর প্রধান, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারসহ ঊর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
জুলাই অভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অস্থাবর-স্থাবর মিলিয়ে সম্পদ রয়েছে প্রায় ৪ কোটি ৩২ লাখ টাকার। একই অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের ১৪ কোটি ৮৫ লাখ টাকার সম্পদ রয়েছে।৩ দিন আগে
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হবে। একটি নির্বিঘ্ন ও উৎসবমুখর নির্বাচন আয়োজনে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের দক্ষতা ও পেশাদারির সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাচ্ছি।’১৯ মিনিট আগে
সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আজ শুক্রবার সেনাকুঞ্জে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। এ সময় বেগম জিয়ার সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস একটি একান্ত বৈঠকে মিলিত হন।৩ ঘণ্টা আগে
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় আজ দুপুরে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, আজ সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ঢাকার অদূরে নরসিংদীর ঘোড়াশাল এলাকার কাছে উৎপত্তি হওয়া ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে ছয়জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আহত হয়েছেন অনেকে।৪ ঘণ্টা আগে
বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আজ শুক্রবার সকালে শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে তাৎক্ষণিক একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। প্রয়োজনে কন্ট্রোল রুমের ০২৫৮৮১১৬৫১ নম্বরে জনসাধারণকে যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হয়েছে।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, ঢাকার অদূরে নরসিংদীর ঘোড়াশাল এলাকার কাছে আজ সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে উৎপত্তি হওয়া ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে ছয়জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আহত হয়েছে অনেকে।
এ ঘটনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরকে অবিলম্বে মাঠপর্যায়ে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের নির্দেশনা দিয়েছেন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম। ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত নিরূপণ শেষে তা অবহিত করা হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
পাশাপাশি বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের গুজব বা বিভ্রান্তিতে কান না দিয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানানো হয়।
রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আজ শুক্রবার সকালে শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে তাৎক্ষণিক একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। প্রয়োজনে কন্ট্রোল রুমের ০২৫৮৮১১৬৫১ নম্বরে জনসাধারণকে যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হয়েছে।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, ঢাকার অদূরে নরসিংদীর ঘোড়াশাল এলাকার কাছে আজ সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে উৎপত্তি হওয়া ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে ছয়জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আহত হয়েছে অনেকে।
এ ঘটনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরকে অবিলম্বে মাঠপর্যায়ে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের নির্দেশনা দিয়েছেন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম। ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত নিরূপণ শেষে তা অবহিত করা হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
পাশাপাশি বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের গুজব বা বিভ্রান্তিতে কান না দিয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানানো হয়।
জুলাই অভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অস্থাবর-স্থাবর মিলিয়ে সম্পদ রয়েছে প্রায় ৪ কোটি ৩২ লাখ টাকার। একই অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের ১৪ কোটি ৮৫ লাখ টাকার সম্পদ রয়েছে।৩ দিন আগে
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হবে। একটি নির্বিঘ্ন ও উৎসবমুখর নির্বাচন আয়োজনে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের দক্ষতা ও পেশাদারির সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাচ্ছি।’১৯ মিনিট আগে
সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আজ শুক্রবার সেনাকুঞ্জে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। এ সময় বেগম জিয়ার সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস একটি একান্ত বৈঠকে মিলিত হন।৩ ঘণ্টা আগে
দিবসটি উদ্যাপন উপলক্ষে কর্মসূচির শুরুতে দেশের সব সেনানিবাস, নৌঘাঁটি ও স্থাপনা এবং বিমানবাহিনী ঘাঁটির মসজিদগুলোতে দেশের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি, সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি ও অগ্রগতি এবং স্বাধীনতাযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সশস্ত্র বাহিনীর শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে ফজরের নামাজ শেষে বিশেষ মোনাজাত৪ ঘণ্টা আগে