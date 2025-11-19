Ajker Patrika
জাতীয়

বিচারে সম্পদ বাজেয়াপ্ত: শেখ হাসিনা, কামালের সম্পদ কাগজে-কলমে মাত্র কয়েক কোটির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৯ নভেম্বর ২০২৫, ০৯: ২১
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

জুলাই অভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অস্থাবর-স্থাবর মিলিয়ে সম্পদ রয়েছে প্রায় ৪ কোটি ৩২ লাখ টাকার। একই অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের ১৪ কোটি ৮৫ লাখ টাকার সম্পদ রয়েছে।

২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গোপালগঞ্জ-৩ (কোটালীপাড়া-টুঙ্গিপাড়া) আসন থেকে শেখ হাসিনা এবং ঢাকা-১২ আসন থেকে আসাদুজ্জামান খান কামাল প্রার্থী হয়ে জয়ী হন। ওই নির্বাচনে তাঁদের জমা দেওয়া হলফনামায় সম্পদের এই হিসাব দেওয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গত সোমবার মানবতাবিরোধী অপরাধে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ডের পাশাপাশি সম্পদ বাজেয়াপ্তেরও রায় দেন।

শেখ হাসিনা তাঁর হলফনামায় সম্পদের বিবরণে উল্লেখ করেছেন, কৃষি খাত থেকে তিনি বার্ষিক আয় করেন ৯ লাখ ৪৬ হাজার টাকা। শেয়ার, সঞ্চয়পত্র/ব্যাংক জামানত থেকে আয় করেন ২৫ লাখ টাকা। চাকরির ঘরে উল্লেখ করেছেন, সম্মানী ভাতা পেয়েছেন ১৩ লাখ ৮০ হাজার; নির্বাচনী এলাকার খরচ পেয়েছেন ১ লাখ ৮ হাজার টাকা; নির্বাচনী এলাকার অফিস খরচ বাবদ পেয়েছেন ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এফডিআর (স্থায়ী আমানত) এবং ব্যাংক সুদ ও রয়্যালটি থেকে পেয়েছেন ৫৫ লাখ ২৫ হাজার ৩৪৬ টাকা।

অস্থাবর সম্পদে শেখ হাসিনা উল্লেখ করেছেন, নগদ টাকা আছে ২৮ হাজার ৫০০ টাকা। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ২ কোটি ৩৮ লাখ ৯৮ হাজার ৬০৭ টাকা। সঞ্চয়পত্রে ২৫ লাখ আর এফডিআরে দেখিয়েছেন ৫৫ লাখ টাকা।

তিনটি মোটরগাড়ি দেখিয়েছেন; যার মধ্যে একটি উপহার, যার মূল্য জানা নেই। অপর দুটির মূল্য ৪৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা। স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর নির্মিত অলংকারাদি (পরিমাণ, অর্জনকালীন মূল্যসহ) ১৩ লাখ ২৫ হাজার টাকা। ৭ লাখ ৪০ হাজার টাকার আসবাবপত্রের বিবরণী দিয়েছেন তিনি।

স্থাবর সম্পদে শেখ হাসিনা উল্লেখ করেছেন, ১৫ দশমিক ৩ বিঘা কৃষিজমি; যার অর্জনকালীন ক্রয়মূল্য ৬ লাখ ৭৮ হাজার টাকা। অকৃষি জমি অংশে উল্লেখ করেছেন, ঢাকার পূর্বাচলে ২৭ নম্বর সেক্টরের ২০৩ নম্বর রোডের ৯ নম্বর প্লট; যার মূল্য ৩৪ লাখ ৭৬ হাজার টাকা। আগের ১ লাখ ৭৫ হাজার। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, তিনতলা ভবনসহ ৬ দশমিক ১০ শতক জমি আছে; (আংশিক) মূল্য ৫ লাখ টাকা।

এদিকে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল হলফনামায় আয়ের অংশে উল্লেখ করেছেন, বছরে বাড়ি/অ্যাপার্টমেন্ট/দোকান বা অন্যান্য ভাড়া পান ৭ লাখ ২০ হাজার টাকা। স্ত্রী পান ১ লাখ ৯৮ হাজার টাকা। ব্যবসা (অংশীদার ফার্ম) ২৪ লাখ ৬৯ হাজার ৯৯৬ টাকা। স্ত্রী পান ১ কোটি ১ লাখ ৪০ হাজার ১০৯ টাকা। শেয়ার, সঞ্চয়পত্র/ব্যাংক আমানত থেকে ১৩ লাখ ৩৩ হাজার ৩০ টাকা। স্ত্রী পান ৬ লাখ ১১ হাজার ৮৬৪ টাকা। চাকরি/মন্ত্রী হিসেবে প্রাপ্ত বেতন ও ভাতা ২৩ লাখ ২২ হাজার ৫০৪ টাকা। স্ত্রী পান ২ লাখ ৪০ হাজার। অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া) মুক্তিযোদ্ধা ও রেমিট্যান্স ১৩ লাখ ১৭ হাজার টাকা। স্ত্রী ফরেন রেমিট্যান্স পান ১০ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

অস্থাবর সম্পদ উল্লেখ করেছেন, নগদ টাকা ৮৪ লাখ ৪৩ হাজার ৩১৬ টাকা। স্ত্রীর হাতে ছিল ১ কোটি ৭ লাখ ৫৬ হাজার ২২ টাকা। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ৮২ লাখ ৯ হাজার ৯১৩ টাকা। তাঁর স্ত্রীর ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ৮০ লাখ ৭২ হাজার ৮১৩ টাকা। বন্ড, ঋণপত্র, স্টক এক্সচেঞ্জ তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয় কোম্পানির শেয়ার (পরিমাণ, অর্জনকালীন মূল্যসহ) ২৩ লাখ ৯৭ হাজার ৭০০ টাকা। স্ত্রীর ২৩ লাখ ১৯ হাজার ৭০০ টাকা। পোস্টাল সেভিংস সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়পত্রে বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ ২ কোটি ১ লাখ ১৩ হাজার ৬৭১ টাকা। স্ত্রীর দেখিয়েছেন ৫৯ লাখ ৩২ হাজার ৭১৪ টাকা। বাস, ট্রাক মোটরগাড়ি ও মোটরসাইকেল ইত্যাদির বিবরণী (পরিমাণ, অর্জনকালীন মূল্যসহ) সংসদ সদস্য কোটায় ৭৩ লাখ ও ৮৮ লাখ ২২ হাজার ৫২৮ টাকা দেখিয়েছেন। স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর নির্মিত অলংকার ১০ ভরি। স্ত্রীর দেখিয়েছেন ২০ ভরি। ইলেকট্রনিক সামগ্রী ১ লাখ টাকার। আসবাবপত্র ১ লাখ টাকার। ঋণ বাবদ ব্যবসায় মূলধন (অংশীদার ফার্ম) দেখিয়েছেন ২ কোটি ও ১৯ লাখ ৭৪ হাজার ৩৭৫ টাকা। স্ত্রীর দেখিয়েছেন ১ কোটি ৫৫ লাখ ৩০ হাজার ৫৮১ টাকা।

স্থাবর সম্পদে উল্লেখ করেছেন, কৃষিজমি ১৭১ শতাংশ, যার অর্জনকালীন মূল্য ১ কোটি ৬ লাখ ১১ হাজার ৮৫০ টাকা। ১৮ দশমিক ৫ শতাংশ অকৃষি জমি, যার অর্জনকালীন মূল্য ৫৮ লাখ ৫০ হাজার। স্ত্রীর ৪ কোটি ৪১ লাখ ১২ হাজার ৫০০ টাকার দালান। বাড়ি/অ্যাপার্টমেন্টের অর্জনকালীন মূল্য ১২ লাখ ৯৭ হাজার ৭০০ টাকা। গ্রামের বাড়ি ৮০ লাখ টাকা। স্ত্রীর আছে ৫০ লাখ টাকার বাড়ি/অ্যাপার্টমেন্ট।

বিষয়:

মৃত্যুঅভ্যুত্থানমানবতাবিরোধী অপরাধজুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডমৃত্যুদণ্ড
এলাকার খবর
