বিজয় দিবস উপলক্ষে সাজা মওকুফে মুক্তি পাচ্ছেন পাঁচ বন্দী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন কারাগারে থাকা পাঁচজন বন্দীর অবশিষ্ট সাজা মওকুফ করা হয়েছে। তাঁদের মুক্তির আদেশ জারি করেছে কারা অধিদপ্তর।

কারা অধিদপ্তরের সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (মিডিয়া ও উন্নয়ন) মো. জান্নাত-উল ফরহাদ জানান, ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে লঘু অপরাধে দণ্ডিত বন্দীদের মধ্য থেকে পাঁচজনের সাজা মওকুফের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আদেশ প্রাপ্তির পর থেকে তাঁদের মুক্তির প্রক্রিয়া কার্যকর করা হবে।

জান্নাত-উল ফরহাদ আরও জানান, প্রতিবছরের মতো এবারও জাতীয় দিবস উপলক্ষে দয়া প্রদর্শনের অংশ হিসেবে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

