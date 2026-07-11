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নারী বিষয়ক ওআইসি সম্মেলনে যোগ দিতে ইসলামাবাদে মন্ত্রী জাহিদ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
নারী বিষয়ক ওআইসি সম্মেলনে যোগ দিতে ইসলামাবাদে মন্ত্রী জাহিদ
সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রী ডা. আবু জাফর মো. জাহিদ হোসেনের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল।

নারী বিষয়ক নবম অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশন (ওআইসি) মিনিস্ট্রিয়াল সম্মেলনে যোগ দিতে ইসলামাবাদ সফর করছে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধিদল। এই সফরের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. আবু জাফর মো. জাহিদ হোসেন। সফরসঙ্গী হিসেবে তাঁর সহধর্মিণী ডা. শরীফা করিম স্বর্ণাও রয়েছেন।

আজ শনিবার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পাকিস্তানে ১২ ও ১৩ জুলাই অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনে অংশ নিতে প্রতিনিধিদলটি শনিবার ইসলামাবাদে পৌঁছায়। ইসলামাবাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান পাকিস্তানের আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার আকিল মালিক এবং পাকিস্তানে বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. ইকবাল হোসেন খান।

প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ইয়াসমীন পারভীন এবং মন্ত্রীর একান্ত সচিব ড. মো. মাহমুদুল হক।

ইসলামাবাদে পৌঁছে মন্ত্রী ডিপ্লোমেটিক এনক্লেভে বাংলাদেশের নবনির্মিত চ্যান্সেরি কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেন। এ সময় বাংলাদেশ হাইকমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাঁকে স্বাগত জানান। পরে তিনি তাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং হাইকমিশন প্রাঙ্গণে একটি গাছের চারা রোপণ করেন।

বিষয়:

মন্ত্রীওআইসিসমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
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