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গাড়ি চালিয়ে ঢাকা মেডিকেলে প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তুললেন সেলফি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১১ জুলাই ২০২৬, ১৪: ০৫
গাড়ি চালিয়ে ঢাকা মেডিকেলে প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তুললেন সেলফি
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নিজে মোবাইলে আজ ঢাকা মেডিকেলের অসংখ্য শিক্ষার্থীর সঙ্গে সেলফি তোলেন। ছবি: পিএমও

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আজ শনিবার সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ৮১ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ‘ডিএমসি ডে-২০২৬ ’-এর উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে নিজে গাড়ি চালিয়ে গুলশানের বাসভবন থেকে ঢাকা মেডিকেলে তিনি আসেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন তাঁর সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান।

নিজে গাড়ি চালিয়ে আজ গুলশানের বাসভবন থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে আসেন তারেক রহমান। ছবি: পিএমও
নিজে গাড়ি চালিয়ে আজ গুলশানের বাসভবন থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে আসেন তারেক রহমান। ছবি: পিএমও

শুধু তাই নয়, ক্যাম্পাসের সাবেক শিক্ষার্থী জুবাইদা রহমানকে কাছে পেয়ে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন বর্তমান শিক্ষার্থীরা। এ সময় প্রধানমন্ত্রী নিজেও শিক্ষার্থীদের এই আনন্দে শরিক হন। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী নিজে মোবাইলে ঢাকা মেডিকেলের অসংখ্য শিক্ষার্থীর সঙ্গে সেলফিও তোলেন।

ছবি: পিএমও
ছবি: পিএমও

ডা. জুবাইদা রহমান ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের সাবেক শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাই। তিনি একসময় ঢাকা মেডিকেলে নিয়মিত চিকিৎসাসেবাও দিতেন।

ছবি: পিএমও
ছবি: পিএমও

দীর্ঘদিন পর নিজের প্রিয় ক্যাম্পাসে এসে ডা. জুবাইদা রহমানও ফিরে যান পুরোনো সেই দিনে। মেতে ওঠেন গল্প, আড্ডায়।

ছবি: পিএমও
ছবি: পিএমও

প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা মেডিকেল কলেজে আগমনকে কেন্দ্র করে সকালে থেকে ক্যাম্পাসে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। তাঁকে একনজর দেখতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে রয়েছে উৎসাহ-উদ্দীপনা।

ঢাকা মেডিকেলের ৮১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্বোধনঢাকা মেডিকেলের ৮১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্বোধন

ছবি: পিএমও
ছবি: পিএমও

সকাল ১০টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে আসার পর কলেজ অডিটোরিয়াম চত্বরে একটি বৃক্ষও রোপণ করেন প্রধানমন্ত্রী। এ ছাড়া ঢাকা মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসের শহীদ মিলন চত্বরে শান্তির প্রতীক পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে প্রধানমন্ত্রী ঢাকা মেডিকেল কলেজ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত ‘বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার আধুনিকায়নে ডিএমসিয়ানদের ভাবনা’ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় অংশ নেন।

ছবি: পিএমও
ছবি: পিএমও

এদিকে ১৯৪৬ সালের ১০ জুলাই প্রতিষ্ঠিত ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ‘২০ হোস্টেল প্রকল্প’-এর আওতায় দুটি ছাত্রী হোস্টেলের নির্মাণকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি।

বিষয়:

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালতারেক রহমানপ্রধানমন্ত্রীজুবাইদা রহমান
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