আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কৌশল নির্ধারণে বৈঠকে ইসি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৭ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ১৬
আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে নির্বাচন কমিশন। ছবি: আজকের পত্রিকা
আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে নির্বাচন কমিশন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আজ বৃহস্পতিবার বেলা পৌনে ১১টার দিকে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে বৈঠকটি শুরু হয়।

বৈঠকে নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কৌশল নির্ধারণ নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। নির্বাচনে বৈধ অস্ত্রের প্রদর্শনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ, নির্বাচনী প্রচারণায় ড্রোন ব্যবহারে বিধিনিষেধ আরোপসহ ২০টির বেশি অ্যাজেন্ডা রয়েছে।

বৈঠকের আলোচ্যসূচির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে—অবৈধ অস্ত্র ব্যবহার রোধ ও নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ গ্রহণ; বৈধ অস্ত্র প্রদর্শনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ; সারা দেশ থেকে পোস্টার, ব্যানার, গেট, তোরণ ইত্যাদি প্রচারসামগ্রী অপসারণ; নির্বাচন-পূর্ব, নির্বাচনকালীন ও নির্বাচন-পরবর্তী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতে করণীয় নির্ধারণ; নির্বাচনী এলাকায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন; আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহের কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন ও সুসংহতকরণ; সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা ও সংখ্যালঘুসহ সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ইত্যাদি।

ইসির কর্মকর্তারা জানান, মূলত তফসিল ঘোষণার আগের পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং তফসিল ঘোষণার পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় করণীয় নির্ধারণই মূলত এই বৈঠকের উদ্দেশ্য। এর আগেও কমিশন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে বৈঠক করেছে। ওই সময়ে নেওয়া সিদ্ধান্তের অগ্রগতিও তুলে ধরা হবে এই বৈঠকে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে চার নির্বাচন কমিশনার, ইসির সিনিয়র সচিব, সেনাবাহিনীসহ সব বাহিনী ও সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত রয়েছেন।

