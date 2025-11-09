Ajker Patrika
জাতীয়

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ ও প্রবাসী ভোটার অ্যাপ উদ্বোধন ১৮ নভেম্বর: ইসি সচিব

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে রোববার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন নির্বাচন কমিশনের (ইসি) জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে রোববার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন নির্বাচন কমিশনের (ইসি) জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ১৮ নভেম্বর প্রকাশ করা হবে। একই দিন প্রবাসী ভোটারদের নিবন্ধনের জন্য পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপ উদ্বোধন করা হবে।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে আজ রোববার সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান নির্বাচন কমিশনের (ইসি) জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ।

তিনি বলেন, ‘প্রবাসী ভোটার অ্যাপ উদ্বোধন করতে চেয়েছিলাম আগামী ১৬ নভেম্বর। এখন সেদিনের পরিবর্তে ১৮ নভেম্বর করা হবে। মূল কারণ দুটো। ১৬ নভেম্বর হয়ে গেছে রোববার। রোববার বিশ্বের অধিকাংশ দেশে সাপ্তাহিক ছুটি। কিন্তু আমাদের এখানে তো আমরা কাজ করি। সেটা বিবেচনা করে দেখা গেল, ১৮ তারিখে করলে জিনিসটা ভালো হয়। আর এর সঙ্গে আরও একটা জিনিস আছে, ১৮ তারিখ আমরা আমাদের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করব। অ্যাপ লঞ্চিংয়ের সময় পরে জানিয়ে দেওয়া হবে।’

বিষয়:

সচিবপ্রবাসীইসিনির্বাচনভোটারভোটার তালিকা হালনাগাদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...