জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশ নিতে সংসদ ভবনে ফখরুল ও সালাহউদ্দিন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হয়েছেন রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশ নিতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হলে পৌঁছেছেন।

আজ শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বিকেল পৌনে ৪টার দিকে বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।

জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই সনদ স্বাক্ষর হতে যাচ্ছে। বিকেল ৪টার দিকে সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা ছিল। তবে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানিয়েছেন, বৈরি আবহাওয়ার কারণে অনুষ্ঠান কয়েক মিনিট দেরিতে শুরু হতে পারে।

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দাবি মেনে সনদের অঙ্গীকারনামায় জরুরি সংশোধন আনল কমিশন

দুই দাবিতে জুলাই সনদ স্বাক্ষরের মঞ্চে অবস্থান ‘জুলাই যোদ্ধাদের’

জুলাই জাতীয় সনদের ৫ নম্বর দফা সংশোধনের যে প্রস্তাব দিলেন সালাহউদ্দিন

অঙ্গীকারনামায় সংশোধনীর পরও বিক্ষোভ, মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ রণক্ষেত্র

রাকসুতে ভিপি-এজিএসে শিবির, জিএস পদে আধিপত্যবিরোধী ঐক্যের জয়

