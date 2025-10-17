জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশ নিতে সংসদ ভবনে ফখরুল ও সালাহউদ্দিন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশ নিতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হলে পৌঁছেছেন।
আজ শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বিকেল পৌনে ৪টার দিকে বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।
জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই সনদ স্বাক্ষর হতে যাচ্ছে। বিকেল ৪টার দিকে সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা ছিল। তবে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানিয়েছেন, বৈরি আবহাওয়ার কারণে অনুষ্ঠান কয়েক মিনিট দেরিতে শুরু হতে পারে।
জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশ নিতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হলে পৌঁছেছেন।
আজ শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বিকেল পৌনে ৪টার দিকে বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।
জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই সনদ স্বাক্ষর হতে যাচ্ছে। বিকেল ৪টার দিকে সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা ছিল। তবে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানিয়েছেন, বৈরি আবহাওয়ার কারণে অনুষ্ঠান কয়েক মিনিট দেরিতে শুরু হতে পারে।
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, ‘আজকে এই দিনটি যে পেলাম, এটা মহান দিন। এটার কথা চিন্তা করলে গা শিউরে ওঠে। এমন একটি দিন সেটা শুধু জাতির জন্য না, সারা পৃথিবীর জন্য একটা বড় রকমের উদাহরণ হয়ে থাকবে। বহু জায়গায় যেটা পাঠ্যপুস্তকে থাকবে, সেটার ক্লাসরুমে আলোচনা হবে।৩ মিনিট আগে
জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন ২৫ রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধি। বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী-সহ ২৫টি দল ও জোটের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
জাতীয় ঐকমত্যের বহু প্রতীক্ষিত ‘জুলাই সনদ’ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান কিছুটা দেরিতে শুরু হতে পারে। আজ শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) দুপুরে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে এ কথা জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।১ ঘণ্টা আগে