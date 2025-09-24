Ajker Patrika
> জাতীয়

মাইলস্টোনে বিমান বিধ্বস্ত: ফের বাড়ল তদন্ত কমিশনের মেয়াদ

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
বিমানবাহিনীর প্রশিক্ষণ বিমান মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একটি ভবনের ওপর আছড়ে পড়ে। ফাইল ছবি
বিমানবাহিনীর প্রশিক্ষণ বিমান মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একটি ভবনের ওপর আছড়ে পড়ে। ফাইল ছবি

মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান বিধ্বস্তে হতাহতের ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিশনের মেয়াদ আরেক দফা বাড়িয়েছে সরকার। এই কমিশনের মেয়াদ আগামী ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়িয়ে গতকাল মঙ্গলবার রাতে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

আগের সময়সীমা অনুযায়ী ২৪ সেপ্টেম্বর এই কমিশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল।

গত ২১ জুলাই উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনার প্রেক্ষিত, কারণ, দায়দায়িত্ব ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এবং ঘটনাসংশ্লিষ্ট অপরাপর বিষয় চিহ্নিত করতে সাবেক সচিব এ কে এম জাফর উল্লা খানকে প্রধান করে গত ২৭ জুলাই ৯ সদস্যের তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়।

কমিশনকে চার সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছিল। পরে কমিশনের মেয়াদ আরও এক মাস বাড়ানো হয়। এ নিয়ে দ্বিতীয় দফায় এই তদন্ত কমিশনের মেয়াদ বাড়াল সরকার।

বিষয়:

সরকারবিমানউত্তরায় বিমান বিধ্বস্ত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

১৫ শিক্ষার্থীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ইবির এক ছাত্রীর বিরুদ্ধে

মার্কা শাপলাই হতে হবে, না হলে নির্বাচন কীভাবে হয় দেখে নেব: সারজিস আলম

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ইসির তালিকায় ‘শাপলা’ নেই, বিকল্প প্রতীক নিতে হবে এনসিপিকে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বাসায় নিয়ে গায়েব করেন উপদেষ্টা— আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের মেয়রের অভিযোগ

উপদেষ্টা আসিফের বিরুদ্ধে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ তুললেন চট্টগ্রামের মেয়র শাহাদাত

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

সম্পর্কিত

দেড় হাজার কিমি সড়ক ভাঙা

দেড় হাজার কিমি সড়ক ভাঙা

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

জাতীয় সংসদ নির্বাচন: আলোচনায় আসনের ভাগ

জাতীয় সংসদ নির্বাচন: আলোচনায় আসনের ভাগ

টঙ্গীতে দগ্ধ ফায়ার ফাইটারদের জন্য সিঙ্গাপুর থেকে এলেন ডক্টর চং সি জ্যাক

টঙ্গীতে দগ্ধ ফায়ার ফাইটারদের জন্য সিঙ্গাপুর থেকে এলেন ডক্টর চং সি জ্যাক