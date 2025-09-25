Ajker Patrika
গৃহায়ণ মন্ত্রণালয়ের নামে ভুয়া নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সতর্ক থাকার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নামে ভুয়া নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও কার্যাদেশ ছড়িয়ে প্রতারণার চেষ্টা করছে একটি চক্র। আজ বৃহস্পতিবার মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে এ বিষয়ে সবার প্রতি সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৭ সেপ্টেম্বর ‘খন্দকার ট্রেডার্স’ নামের একটি আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠানকে দেখিয়ে ১৬১ জন জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি ও কার্যাদেশ প্রচার করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে নিরাপত্তাকর্মী, লিফটম্যান, কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ও অফিস সহায়ক পদে নিয়োগের কথা বলা হয়।

এতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের বেতন স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের তোপখানা রোড শাখার একটি নির্দিষ্ট হিসাবে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি ও কার্যাদেশে মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখা-৩-এর উপসচিব আবুল বাকের মো. তৌহিদের নাম ও জাল স্বাক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ তিনি বর্তমানে মন্ত্রণালয়ে যুগ্ম সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অধিশাখা-১) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় স্পষ্ট করেছে, ভুয়া নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও কার্যাদেশের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। মন্ত্রণালয় থেকে এ ধরনের কোনো নিয়োগপত্র বা কার্যাদেশ জারি করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে প্রতারণার উদ্দেশ্যেই এ ধরনের কাগজপত্র তৈরি করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিপ্রতারণানিয়োগ বিজ্ঞপ্তিমন্ত্রণালয়
