গৃহায়ণ মন্ত্রণালয়ের নামে ভুয়া নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সতর্ক থাকার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নামে ভুয়া নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও কার্যাদেশ ছড়িয়ে প্রতারণার চেষ্টা করছে একটি চক্র। আজ বৃহস্পতিবার মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে এ বিষয়ে সবার প্রতি সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৭ সেপ্টেম্বর ‘খন্দকার ট্রেডার্স’ নামের একটি আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠানকে দেখিয়ে ১৬১ জন জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি ও কার্যাদেশ প্রচার করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে নিরাপত্তাকর্মী, লিফটম্যান, কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ও অফিস সহায়ক পদে নিয়োগের কথা বলা হয়।
এতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের বেতন স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের তোপখানা রোড শাখার একটি নির্দিষ্ট হিসাবে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি ও কার্যাদেশে মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখা-৩-এর উপসচিব আবুল বাকের মো. তৌহিদের নাম ও জাল স্বাক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ তিনি বর্তমানে মন্ত্রণালয়ে যুগ্ম সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অধিশাখা-১) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় স্পষ্ট করেছে, ভুয়া নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও কার্যাদেশের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। মন্ত্রণালয় থেকে এ ধরনের কোনো নিয়োগপত্র বা কার্যাদেশ জারি করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে প্রতারণার উদ্দেশ্যেই এ ধরনের কাগজপত্র তৈরি করা হয়েছে।
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নামে ভুয়া নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও কার্যাদেশ ছড়িয়ে প্রতারণার চেষ্টা করছে একটি চক্র। আজ বৃহস্পতিবার মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে এ বিষয়ে সবার প্রতি সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৭ সেপ্টেম্বর ‘খন্দকার ট্রেডার্স’ নামের একটি আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠানকে দেখিয়ে ১৬১ জন জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি ও কার্যাদেশ প্রচার করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে নিরাপত্তাকর্মী, লিফটম্যান, কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ও অফিস সহায়ক পদে নিয়োগের কথা বলা হয়।
এতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের বেতন স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের তোপখানা রোড শাখার একটি নির্দিষ্ট হিসাবে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি ও কার্যাদেশে মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখা-৩-এর উপসচিব আবুল বাকের মো. তৌহিদের নাম ও জাল স্বাক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ তিনি বর্তমানে মন্ত্রণালয়ে যুগ্ম সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অধিশাখা-১) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় স্পষ্ট করেছে, ভুয়া নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও কার্যাদেশের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। মন্ত্রণালয় থেকে এ ধরনের কোনো নিয়োগপত্র বা কার্যাদেশ জারি করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে প্রতারণার উদ্দেশ্যেই এ ধরনের কাগজপত্র তৈরি করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২-এ অভিযোগ দাখিল করে প্রসিকিউশন। পরে তা আমলে নিয়ে ২৯ সেপ্টেম্বর এ মামলায় তাঁকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়।৩৮ মিনিট আগে
আগামী ১ নভেম্বর পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন। নতুন নিয়ম অনুযায়ী প্রতিদিন সর্বোচ্চ ২ হাজার পর্যটক দ্বীপে ভ্রমণের সুযোগ পাবে। আজ বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর১ ঘণ্টা আগে
জঙ্গিসংশ্লিষ্টতার অভিযোগে মালয়েশিয়ায় গ্রেপ্তার ৩৬ জনকে দেশে এনে আলাদা করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশের অ্যান্টি টেররিজম ইউনিট (এটিইউ)। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, তাঁরা মূলত শ্রমিক শ্রেণির মানুষ। সরাসরি জঙ্গিবাদে জড়িত ছিলেন না, বরং দুস্থ ও অসহায় মানুষকে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে তাঁরা সেখানে গিয়েছিল২ ঘণ্টা আগে
শ্রম ও বিনিয়োগ খাতে সহযোগিতা বাড়াতে আগ্রহী বাংলাদেশ ও আজারবাইজান। গতকাল বুধবার আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে এ বিষয়ে বাংলাদেশের শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন এবং আজারবাইজানের শ্রম ও সামাজিক সুরক্ষামন্ত্রী আনার আলিয়েভের মধ্যে বৈঠক হয়।৩ ঘণ্টা আগে